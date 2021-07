El alcalde de Miami sugiere ataques aéreos contra Cuba: «EEUU necesita intervenir» 

Francis Suárez, que es cubanoamericano, citó los precedentes de Panamá o Yugoslavia para justificar la formación de una coalición con capacidad militar que intervenga en la isla.

En entrevista con Fox News el pasado martes, el republicano declaró que la administración Biden debería contemplar la formación de una coalición internacional con capacidad militar para intervenir en la isla, de forma similar a episodios como los de Panamá o Yugoslavia en el pasado. Tras ser cuestionado sobre si estaba sugiriendo el lanzamiento de ataques aéreos en Cuba, Suárez, que es cubanoamericano, respondió: «Lo que estoy sugiriendo es que esa es una opción que debe ser explorada y no simplemente descartada«.

«Air strikes in Cuba» are now being floated on The News tv channel pic.twitter.com/IMjn4N3WoO

— Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) July 13, 2021