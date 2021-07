Cinco historias de la Convención que no viste en la TV 

Sin duda quedará en la historia de Chile la jornada del 4 de julio de 2021. La instalación de la Convención Constituyente será registrada como uno de los momentos clave en el desarrollo de la política chilena en el siglo XXI y varias imágenes serán citadas de manera obligada, tales como el rechazo de gran parte de los convencionales a la represión que ocurría en las afueras del edificio del ex Congreso, como el discurso pronunciado por la primera presidenta electa de la instancia, la lingüista mapuche, Elisa Loncon.

Pero durante las 12 horas que marcaron la jornada, ocurrieron una serie de hechos que ayudarán a entender cómo era la situación política entre quienes fueron escogidos para redactar esta nueva constitución política.

La mapuche disidente

Después de una primera vuelta y una breve negociación entre todos los constituyentes de izquierda e indígenas, Elisa Loncon obtuvo 96 de las 155 preferencias y se convirtió en la presidenta de la Convención, respaldada por gran parte de los pueblos originarios, la Lista del Pueblo, la Vocería de los Pueblos, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Colectivo Socialista y otros independientes.

Pese a la alta votación, fue un voto el que impactó a muchos. En la primera pasada, Natividad LLanquileo, la ahora abogada y antigua vocera de los presos políticos mapuche en 2010, votó por Isabel Godoy del Pueblo Colla, mientras que en la segunda votó en blanco, dando la espalda en definitiva a Loncon.

Semanas antes de la instalación de la Convención hubo varias reuniones en la casa de la machi Francisca Linconao, en las cuales los siete convencionales mapuche definieron cómo abordarían el tema de la presidencia. En estas instancias, según dijeron a nuestro medio fuentes que conocieron lo ocurrido ahí, Llanquileo y Loncon eran las principales cartas, pero la opinión de la machi era relevante por su calidad de autoridad ancestral y ésta se inclinó por apoyar a la ahora presidenta. Algo fundamental en esto último habría sido que Loncon es hablante de mapudungun al igual que ella.

En conversación con INTERFERENCIA una vez terminada la instalación de la Convención constituyente, Natividad LLanquileo, explicó que su voto fue “un tema que conversamos como equipo (sus asesores), nosotros sabemos cómo funciona la política y vimos que no ha cambiado. Entonces frente a esa situación tenemos una postura que la vamos a mantener y la mantuvimos hasta el final”.

Aun cuando su firma apareció en el comunicado publicado el 24 de junio donde se proclamó a Loncon, LLanquileo dijo a nuestro medio que esto “no fue una decisión unánime y yo fui una de las personas que no apoyaba. Yo pienso que las personas que deben liderar estos movimientos deben ser mandatados por los territorios o que sea gente que viene de los movimientos sociales”.

Sobre si su molestia es por el supuesto nexo de Loncon con el PPD, dijo que “es una respuesta que ella tiene que dar. Yo no soy quien pero yo no represento a ese sector precisamente, yo vengo de un sector que tiene muchas críticas respecto de los partidos políticos, de la Concertación y la derecha, por todas las políticas que han creado y que han sido nefastas para el pueblo mapuche, puesto que han sido prisión y vulneración de derechos una y otra vez”.

Un día antes de la instalación, algunos integrantes de la Lista del Pueblo querían a Natividad Llanquileo como su candidata, pero al momento de los sufragios ésta obtuvo solo un voto. Al respecto, la ex vocera de los presos políticos mapuche expresó que “se me pidió asumir eso y yo les señalé que no podía. Este es un tema sumamente serio y queremos avanzar y mi idea es poder seguir avanzando. Tuvimos que conversarlo y definimos que no”, dijo.

Good Bye Lagos

Durante las últimas semanas el nombre de la periodista Patricia Politzer fue posicionado en diversos medios de comunicación tradicionales como una de las posibles presidentas de la Convención, siendo su aparición en la portada del cuerpo de reportajes de El Mercurio del 20 de junio pasado la muestra más icónica de esto.

Pero durante la instalación quedó claro que la candidatura de Politzer era más un sueño del establishment que algo con posibilidades reales, puesto que en la primera votación obtuvo 20 votos y en la segunda 18. Estos los logró principalmente gracias a los 11 convencionales de su bloque, Independientes No Neutrales, mientras que gran parte de los otros sufragios vinieron desde la ex Concertación, principalmente Felipe Harboe (PPD), Eduardo Castillo (PPD), Luis Barceló (PPD) y Fuad Chahín (DC), siendo estos dos últimos quienes en la segunda pasada votaron por Loncon.

Según pudo conocer INTERFERENCIA de parte de representantes del Frente Amplio, Vocería de los Pueblos, el Partido Comunista y el Colectivo Socialista, la antigua cercanía de la periodista con el ex presidente, Ricardo Lagos, pesó en que no fuera considerada como una opción. En concreto, ella fue directora de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y luego nombrada por el entonces mandatario como presidenta del Consejo Nacional de Televisión hasta que terminó dicho gobierno.

Politzer llegó al edificio con un grupo de mujeres constituyentes, entre ellas Malucha Pinto (PS) y Bárbara Sepúlveda (PC), portando un lienzo morado con el mensaje ‘Desde hoy, siempre con nosotras’, momento en el cual fue consultada por INTERFERENCIA respecto de la visión que otros constituyentes tienen de su historia política, principalmente sobre su cercanía al ‘laguismo’ y si debería defenderse algo del ‘legado’ de la Concertación.

“La gente me conoce, mis colegas en los constituyentes me conocen (…) esos son temas del pasado. Estamos empezando un Chile nuevo, eso es lo relevante, no hables de legado, hay cosas muy buenas en este país también, basta ver lo que han hecho los trabajadores de la salud, es para sacarse el sombrero, lo mismo los profesores durante la pandemia. Tenemos muchas cosas buenas, no vamos a empezar el país de cero, lo que vamos a hacer es cambiar radicalmente el rumbo que lleva el país, hacia una sociedad más inclusiva, más democrática, plurinacional, con justicia social, con paridad de género”, dijo.

¿La jugada oculta del PC?

En los días en que en los medios se especulaba con nombres para la presidencia y vicepresidencia de la Convención, INTERFERENCIA consultó en reiteradas ocasiones a representantes del Partido Comunista si estaban en vías de definir candidaturas, pero la respuesta era siempre “todavía no”.

Por lo mismo fue imprevisto que durante la primera votación para la presidencia esta colectividad se inclinara en bloque por Isabel Godoy, la constituyente del Pueblo Colla.

Durante la instalación, desde la bancada del Frente Amplio –compañeros del PC en Apruebo Dignidad– algunos decían a nuestro medio que esto se trataba de una jugada de los comunistas, ya que se encontraban molestos por el apoyo que el FA había declarado a Elisa Loncon semanas antes para posicionar al mismo tiempo a Jaime Bassa como candidato a vicepresidente.

Pero hay argumentos para creerlo como para no: Godoy efectivamente es simpatizante del Partido Comunista, incluso ha hecho campaña con el candidato presidencial, Daniel Jadue. Además, la convencional participa de reuniones de Apruebo Dignidad desde el bloque del PC.

En el sentido contrario, Isabel Godoy además forma parte de la Vocería de los Pueblos, el sector que agrupa a movimientos sociales, feministas, indígenas y algunos representantes de la Lista del Pueblo, lugar en donde es muy respetada –al igual que Loncon– por constituyentes independientes.

La versión oficial entre constituyentes indígenas es que había diferencias entre pueblos del norte con los siete representantes mapuche, por lo que se prefirió llevar dos candidaturas. Pero en conversación con INTERFERENCIA después de la instalación, Godoy se refirió en específico sobre la teoría en torno al PC:

“Yo no me alineé con nadie. En la segunda vuelta de presidencia voté en blanco (el PC cambió a Loncon), cuando hubo que votar por Jaime Bassa (tal como hizo el PC) yo voté por Rodrigo Rojas. Si hubiera estado alineada hubiera hecho lo mismo que los partidos políticos. A los 15 años fui presa política, fui militante clandestina del PC, pero soy independiente, fui electa por mi Pueblo Colla, la campaña no me la pagó nadie, la hicimos con 600 mil pesos y solo tengo compromisos con mi Pueblo Colla”, afirmó.

Why can’t we be friends?

Lista del Pueblo y Vocería de los Pueblos son nombres que se parecen, pero no son lo mismo. La primera es un pacto electoral que se armó rápidamente con independientes de todo Chile, el cual obtuvo 27 constituyentes electos, mientras que la segunda es un grupo conformado después de las elecciones con –hasta ahora– 45 independientes de todo Chile, pertenecientes a movimientos sociales, feministas, indígenas y algunos que son de la Lista del Pueblo, y que logró marcar la pauta nacional con la llamada ‘carta de los 34’.

Cada una por su lado aún no logra una articulación muy eficaz en comparación con otros bloques de la Convención. Pero además aún no es evidente para la opinión pública que ambas organizaciones, pese a que llevan integrantes cruzados, no tienen una relación fluida, incluso es un tanto complicada.

Desde la Vocería, según conoció nuestro medio, hay convencionales que tienen conflictos no tanto con sus pares de la Lista del Pueblo, sino que con uno de los grupos que encabezan este colectivo, el llamado ‘Clan Kiltro’, principalmente por la “forma” que tienen de hacer política, más ligada a lo comunicacional. Mientras que desde la Lista, algunos miembros señalaron a INTERFERENCIA fuera de micrófono que el resquemor con el otro sector es que hay convencionales de la Vocería que tendrían cercanía con partidos –en esto apuntan a Loncon principalmente, por su hermano militante del PPD–, por lo que esperan a ver si es que el bloque que se formó después de la elección actúa en pro de la independencia.

En sintonía con esto último, nuestro medio conoció que desde la Vocería de los Pueblos hicieron un gesto para acercar posiciones. Específicamente, los subgrupos que pertenecen a esta llamados ‘Movimientos Sociales Constituyentes’ y la ‘Plataforma Feminista Constituyente y Plurinacional’, decidieron votar en la vicepresidencia por Rodrigo Rojas Vade, quien era la carta de la Lista de Pueblo para el cargo.

Si bien esto no resultó en la elección por el llamado ‘Pelao Vade’, sí mostró una intención de la Vocería, la cual de dar resultados podría potenciar aún más el bloque de convencionales independientes.

Los socialistas buscando domicilio

Para la Convención se creó el llamado ‘Colectivo Socialista’, el cual agrupa a militantes del Partido Socialista con independientes que fueron electos en la lista de esta colectividad. Se han definido como ‘allendistas’, pero debido al poco tiempo aún no se ha visto el rumbo que tomará este sector.

Tal como con su pares comunistas, hasta el día de ayer no se sabía a quién apoyarían para la presidencia y vicepresidencia de la Convención. Finalmente se inclinaron por Elisa Loncon y Jaime Bassa, respectivamente. Al ser solo 15 constituyentes, no es extraño que no hayan postulado nombres propios para estos dos cargos, pero sí es interesante el porqué se inclinaron por la representante mapuche y el abogado de la bancada del Frente Amplio.

Loncon cumplía con el perfil que manifestaban en el Colectivo Socialista, de ser mujer, independiente e indígena, mientras que el nombre de Bassa agradaba. Sin embargo, para definir con claridad los nombres hubo un criterio que se acordó entre todo el grupo: según pudo conocer nuestro medio, los socialistas apuestan a que la directiva electa apoye la ampliación de las vicepresidencias, puesto que esperan contar con una de éstas.

En base a esto último comprometieron su apoyo, pero en lo concreto no recibieron una respuesta definitiva de sí se concretará. Pero al menos ya es una muestra de hacia qué sectores de la Convención se quieren inclinar.

*Nota de la redacción: Se modificó la frase «la Lista del Pueblo proclamó a Natividad Llanquileo como su candidata» por «algunos integrantes de la Lista del Pueblo querían a Natividad Llanquileo como su candidata», puesto que según pudo averiguar nuestro medio con posterioridad, no existió una definición del bloque en torno a la candidatura de dicha constituyente, sino que se debió a una interpretación de un medio de comunicación en particular.

*Fuente: Interferencia