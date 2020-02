Carnaval Uruguay: hoy América despierta

El cuplé de la murga La Gran Muñeca en el Carnaval de Uruguay 2020, está dedicado a la derecha de la región: «Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimi, igual que Piñera en Chile», entonan.

Denuncian un «racismo que asusta» de Bolsonaro y le apuntan a la «vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia», tras recordar que «Ecuador está muy mal, paga el pobre gana el rico; Colombia se despertó», añaden.

Y finaliza hablando de su país: «Algo que no entendemos qué le ha pasado al Uruguay, porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más».

*Fuente: SurySur

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp