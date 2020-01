La Chusma inconsciente

Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra

Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino

Soy descendiente de los upelientos, huele a cebolla nuestro aliento

Nos reproducimos como las callampas, mira mi vientre como se levanta

Soy descendiente de los populacho

Mujer caliente y de hombre lacho

Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho

Somos a quienes, nadie les hace justicia

Vivo en un reino de impunidad y de avaricia

Somos a quienes el futuro les robaron

De mis hermanos, toda su sangre derramaron

Soy de los poblacionales, hablo a chucha’ y no tengo modales

Somos los huasos sureños, haulamos’ mal y tomamos pipeño

Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales

Juego con la tierra, juego con la calle

Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales

Soy de los más ordinario, caminamos deformando el diccionario

Pulento, bacán, soy cuático y mortal

De identidad territorial tu no cachai

Siempre yo escucho que mi raza es la mala

Que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada

Somos en quienes se sustenta la riqueza

El poder, la ostentación de esta psicópata nobleza

Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal

Soy panfletaria, canción contestataria

Porque la música oficial no acepta critica social

Soy panfletaria, canción contestataria

La canción negra de puro sufrimiento

Por este pueblo sin reconocimiento

Canción de calle de micro y de

Mercado, el ignorante feo siempre lo ha mirado

Somos a quienes le negaron la cultura

Es por eso que yo ahora te compongo esta basura

Somos a quienes nadie les hablo del arte

Es por eso que yo ahora te compongo este desastre

Nuestra versión, no está en los diarios ni en la tele

Pero la encuentra de mil colores en las paredes

Criminalizan si te pones a pensar

Somos delincuentes pa’ la cultura oficial

Nuestra versión, no está en los diarios ni en la tele

Pero la encuentra de mil colores en las paredes

Criminalizan si te pones a pensar

Somos delincuentes pa’ la cultura oficial

Hay voluntad para dejarnos en el hoyo

Sumergidos en la rabia y en el odio

Pero tenemos fuerza y creatividad

Pa’ escapar y encontrar libertad

No estamos solos, somos una sola voz

Desde el Wallmapu hasta Burkina Faso

Soy achicano, la Palestina, el africano

El terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo

El mundo está como está,

(No estamos solos, no)

Porque todos tienen mala voluntad

(Somos una sola voz)

El mundo está como está,

(No estamos solos, no)

Porque todos tienen mala voluntad

(La zapatista)

El mundo está como está,

(La palestina)

Porque todos tienen mala voluntad

(El desplazado)

El mundo está como está,

(Somos una sola voz)

Porque todos tienen mala voluntad

(No estamos solos, no)

Porque todos tienen mala voluntad

Porque todos tienen mala voluntad