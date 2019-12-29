Venceremos, Venceremos, Venceremos

por Raúl Zurita (Chile)

Publicado el 29 diciembre, 2019 , en Cultura, Pueblos en lucha

Y NOS ABRAZAREMOS LLORANDO

Y NOS ABRAZAREMOS CANTANDO

Y MIS OJOS SERÁN TUS OJOS

Y TODO CHILE SERÁ TUS OJOS

Y TUS OJOS CIEGOS

AMOR MÍO, NIÑA, NIÑO MÍO

SERÁN UN PAÍS ALZÁNDOSE

SERÁN UN CIELO ALZÁNDOSE

SERÁN MILES DE PUÑOS ALZÁNDOSE

Y NUESTROS OJOS SERÁN TUS OJOS

Y TODA LA PATRIA BESANDO

TUS OJOS CIEGOS

BESARÁ EL CIELO

QUE TE IMPIDIERON VER

BESARÁ EL MAR, LAS ROCAS, LAS PLAYAS,

QUE TE NEGARON MIRAR

Y TODO CHILE SERÁ TUS OJOS

Y LEVANTÁNDOSE DE TU LUZ

TUS OJOS CANTARÁN CON MIS OJOS

Y NOS ABRAZAREMOS LLORANDO

Y NOS ABRAZAREMOS CANTANDO

PORQUE NOS  CEGARON, NOS ROMPIERON

NOS MATARON

PERO NO VENCIERON NUESTRO ABRAZO

¡HIJA MÍA DE MI PATRIA!

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