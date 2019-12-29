Venceremos, Venceremos, Venceremos

Y NOS ABRAZAREMOS LLORANDO
Y NOS ABRAZAREMOS CANTANDO
Y MIS OJOS SERÁN TUS OJOS
Y TODO CHILE SERÁ TUS OJOS
Y TUS OJOS CIEGOS
AMOR MÍO, NIÑA, NIÑO MÍO
SERÁN UN PAÍS ALZÁNDOSE
SERÁN UN CIELO ALZÁNDOSE
SERÁN MILES DE PUÑOS ALZÁNDOSE
Y NUESTROS OJOS SERÁN TUS OJOS
Y TODA LA PATRIA BESANDO
TUS OJOS CIEGOS
BESARÁ EL CIELO
QUE TE IMPIDIERON VER
BESARÁ EL MAR, LAS ROCAS, LAS PLAYAS,
QUE TE NEGARON MIRAR
Y TODO CHILE SERÁ TUS OJOS
Y LEVANTÁNDOSE DE TU LUZ
TUS OJOS CANTARÁN CON MIS OJOS
Y NOS ABRAZAREMOS LLORANDO
Y NOS ABRAZAREMOS CANTANDO
PORQUE NOS CEGARON, NOS ROMPIERON
NOS MATARON
PERO NO VENCIERON NUESTRO ABRAZO
¡HIJA MÍA DE MI PATRIA!