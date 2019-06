La Lista del Gran Engaño de Piñera y sus Tiempos Mejores

He aquí un escáner de lo que ha sido hasta el momento la administración gubernamental pìñerista en su segundo período al mando de la república; escáner donde podremos averiguar a ciencia cierta si es que la tan cacareada frase de “los tiempos mejores” tiene algún sustento factual y cuantitativo de peso para que la ciudadanía, en general, y los prosélitos de Piñera, en particular, se percaten de la pseudo excelencia que la derecha política irradia al conducir la nación.

Es sobrina de Jorge Carey Tagle, socio del estudio jurídico Carey, quien respaldó a Piñera luego de la polémica por el caso Exalmar. En su defensa llamó a fiscales y periodistas a tener mesura a la hora de acusar al entonces ex presidente. Llegó hasta el Ministerio del Medio Ambiente en marzo de 2018, ganando más de $2.500.000 y en agosto del mismo año se trasladó hasta el Mineduc, junto a la ministra Cubillos, para trabajar en el equipo de comunicaciones.

Los decretos que justificaron las contrataciones indican que la empresa fue “invitada” a prestar sus servicios, sin una licitación de por medio, porque el monto del contrato no superaba las 1.000 UTM (unos $48 millones) y se trataba de “servicios especializados”, que hacían indispensable contratar a esta empresa y no a otra. Sin embargo, y a pesar de que la propia Ley de Compras Públicas lo exige, el decreto no explica en detalle por qué esta asesoría es considerada un servicio “especializado” y por qué es diferente a lo que ofrecen otras 50 empresas del rubro con más experiencia que las de la nuera del ministro.