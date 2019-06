Chernóbil-Cuba: ¿un programa `secreto´ que ocupó portadas?

Jueves, 13 de Junio de 2019

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Cuba es el único país que atendió gratuita y masivamente a las víctimas de la catástrofe de Chernóbil. Entre 1990 y 2016, 26.000 personas, la mayoría menores, recibieron atención médica en la Isla (1).

Los recortes de la prensa cubana de julio de 1990 muestran el recibimiento, por Fidel Castro, de los primeros niños y niñas de Chernóbil (2) (3) (4). A lo largo de los años, se han publicado decenas de reportajes y artículos (5), se han filmado documentales (6), incluso se presentó en La Habana, el pasado año, «Un traductor»,una película de ficción sobre el tema (7).

Pero hay quien no se entera nada. En el portal de CNN Chile leemos que Cuba jugó un “secreto papel” con aquella ayuda solidaria, que dicho “programa estuvo oculto (…) debido a la revolución cubana y las solicitudes del poder soviético” (8). Como lo oyen.

Pero ¿de dónde saca este medio el supuesto carácter “secreto” de la ayuda cubana? De la exageración de lo que recoge un reportaje de otro medio, “El Confidencial” (9). Este nos dice que “en su momento el programa fue tratado discretamente por la revolución cubana, ya fuera por prudencia política (…) o por genuina modestia solidaria”. Y añade el testimonio de un excónsul cubano: “Fidel me dijo: ‘no quiero que estés yendo a la prensa (…) Este es un deber elemental (…) con el pueblo soviético (…) No lo estamos haciendo para publicidad‘». Es decir, Cuba llevó a cabo una gigantesca obra de solidaridad que no ocultó –como nos demuestra la hemeroteca-, pero tampoco empleó como propaganda.

El tratamiento oncohematológico de cada paciente costó a Cuba tanto como el pasaje aéreo de 160 personas, cuyo coste sí era cubierto en origen (10). Hasta 2009, la Isla había gastado 350 millones de dólares solo en medicamentos. Y esto ocurrió en el peor momento de la economía cubana: el llamado Periodo especial.

Hace unos días se anunciaba el regreso de dicho programa solidario, tras el parón en 2016: 50 niñas y niños de Ucrania viajarán a Cuba este año (11).

Los medios internacionales tienen 26.000 testimonios: personas que mejoraron su salud, incluso salvaron su vida, gracias a la cooperación de Cuba. ¿Creen que leeremos alguno en CNN?

*Fuente: CubaInformación

Notas:

Chernobyl-Cuba: a ‘secret’ program that made headlines?

Jose Manzaneda, coordinator of Cubainformación

Translated by Ricardo Vaz

Cuba is the only country which massively tended to the victims of the Chernobyl catastrophe for free. Between 1990 and 2016, 26,000 people, most of them minors, received medical attention in Cuba (1).

Press clippings from Cuban newspapers in July 1990 show Fidel Castro receiving the first boys and girls from Chernobyl (2) (3) (4). Throughout the years, dozens of reports and articles have been published (5), documentaries have been shot (6), there was even “A translator,” a fiction film about the issue presented in Havana last year (7). On CNN Chile’s website we read that Cuba played a “secret role” in such solidarity, given that the “programme was hidden (…) because of the Cuban Revolution and requests from the Soviet Union” (8). Just as you hear it.

But where does this supposed “secret” character of Cuban assistance come from? From the exaggeration found in a report from another outlet, “El Confidencial” (9). This newspaper tells us that “at the time the program was handled discreetly by the Cuban Revolution, either due to political cautiousness (…) or the genuine modesty of solidarity.” And adds the testimony of a former Cuban consul: “Fidel told me: ‘I don’t want you going to the press (…) This is a fundamental duty towards the Soviet people. We’re not doing it for the publicity’”. In other words, Cuba raised a gigantic wave of solidarity which it did not hide – as the archives show us – while also not using it as propaganda.

The onco-haematological treatment of each patient cost Cuba as much as the airfare of 160 people, a cost which was covered at home (10). Until 2009, Cuba had spent 350 million dollars on medicine alone. And this took place during the worst moment for the Cuban economy: the so-called “special period.”

A few days ago the relaunch of this solidarity program was announced, after having stopped in 2016: 50 boys and girls from Ukraine will travel to Cuba this year (11).

The international media have 26,000 testimonies: people who had their health improved, even had their lives saved, thanks to Cuban cooperation. Will we hear about any of it on CNN?

Chernobyl-Cuba: un programma «segreto» che ha occupato le copertine?

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformacion

Traduzione Francesco Monterisi

Cuba è l’unico paese che ha fornito assistenza, gratuitamente ed in modo massivo, alle vittime della catastrofe di Chernobyl. Tra il 1990 ed il 2016, 26000 persone, per lo più minori, hanno ricevuto cure mediche sull’isola (1).

I ritagli della stampa cubana del luglio 1990 mostrano l’accoglienza, da parte di Fidel Castro, dei primi bimbi/e di Chernobyl (2) (3) (4). Nel corso degli anni, si sono pubblicati decine di reportage ed articoli (5), si sono girati documentari (6), persino si è presentato, a L’Avana, l’anno scorso, «Un traduttore», una fiction sul tema (7). Ma c’è chi non si è accorto di nulla. Sul portale della CNN Cile, leggiamo che Cuba ha giocato un «ruolo segreto» con quell’aiuto solidale, che detto «programma era nascosto (…) a causa della rivoluzione cubana ed alle richieste del potere sovietico» (8). Proprio così.

Ma da dove ricava, questo media, il presunto carattere «segreto» dell’aiuto cubano? Dall’esagerazione di ciò che raccoglie un reportage di un altro media «El Confidencial» (9). Questo ci dice che «all’epoca il programma fu trattato discretamente dalla rivoluzione cubana, fosse per prudenza politica (…) o per genuina modestia solidaria». E aggiunge la testimonianza di un ex-console cubano: «Fidel mi ha detto: ‘non voglio che tu vada alla stampa (…) Si tratta di un dovere elementare (…) con il popolo sovietico (…) Non lo stiamo facendo per pubblicità'».

Cioè, Cuba ha realizzato una gigantesca opera di solidarietà che non ha nascosto -come ci mostra l’emeroteca-, ma nemmeno ha impiegato per propaganda.

Il trattamento onco-ematologico di ciascun paziente è costato, a Cuba, tanto quanto il biglietto aereo di 160 persone, il cui costo sì era coperto alla fonte (10). Fino al 2009, l’isola aveva speso 350 milioni di $ solo in medicinali. E questo è avvenuto nel peggior momento dell’economia cubana: il cosiddetto Periodo Speciale.

Qualche giorno fa è stato annunciato il ritorno di questo programma di solidarietà, dopo la pausa del 2016: quest’anno 50 bimbi/e dell’Ucraina si recheranno a Cuba (11).

I media internazionali hanno 26000 testimoni: persone che hanno migliorato la loro salute, persino hanno salvato la vita, grazie alla cooperazione di Cuba.

Pensate che leggeremo qualcosa sulla CNN?

