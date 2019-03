Vergonzoso papel de la Usach: Demostrar que medidores inteligentes miden el mismo consumo que los convencionales

Luego del polémico anuncio de cambio de los antiguos medidores por los nuevos dispositivos “inteligentes”, y tras la afirmación del Presidente Sebastián Piñera, que el costo deberá ser asumido por los usuarios, surgieron críticas que apuntaban al desempeño de los medidores inteligentes en otros países.

NdR piensaChile: Basta con ingresar a internet, para acceder a reportes, artículos y paper que muestran que los problemas que presenta la medición de electricidad con equipos electrónicos, llamados “inteligentes” afecta a países mucho más desarrollados que el nuestro, países donde existen fuertes controles a las empresas de servicio para salvaguardar los intereses de los consumidores.

Por esta situación, al Departamento de Ingenería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), se le encargó realizar diversas pruebas que revelaran el trabajo de los medidores inteligentes, considerando varios electrodomésticos y el uso de estos, en situaciones comunes.

NdR piensaChile: ¿Quién le encargó “realizar diversas pruebas”? ¿Cuáles fueron esa pruebas encargadas? ¿Cómo es posible que la USACH, universidad pública, se preste para realizar “pruebas” por encargo de empresas privadas que tratan de desarmar las dudas y argumentos de la ciudadanía?

El estudio que empleó dos horas de trabajo, y que centró su atención en que no se produjeran distorsiones en la medición, concluyó que todos los aparatos registraron valores de consumo de energía similares.

NdR piensaChile: Para decirlo de un manera diplomática, nos resulta difícil creer que el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago haya realizado un “estudio” en el cual, según se informa en el párrafo anterior, “empleó dos horas de trabajo“, centrando la atención “en que no se produjeran distorsiones en la medición“. O la nota periodística está mal redactada o, sencillamente, lo que la USACH ha hecho es prestar un servicio a una empresa privada para ayudarla a descalificar, por infundados, los reclamos de cientos de miles de consumidores de electricidad.

El director del Departamento de Energía Eléctrica de la USACH, Humberto Verdejo, explicó que “las pruebas realizadas por nuestro laboratorio, muestran que los medidores inteligentes capturan el consumo de la misma forma que lo realizan los medidores convencionales. No se detectaron desviaciones que pudiesen provocar mediciones erradas”.

NdR piensaChile: ¿Cómo es posible que un Director de Departamento pueda concluir, luego de 2 horas de pruebas, que dos tecnologías tan diferentes operan con la misma exactitud?. Es sabido que muchos los equipos que hoy se instalan en los hogares poseen lo que se llama “circuitos no lineales”, cuyo funcionamiento produce peaks de corriente y voltaje que afecta de diferente forma a los medidores. Es sabido que los medidores, según sea su fabricante, están construidos haciendo uso de diferentes principios ( “bobina Rogowski“, “sensor Hall” , “Rotación de Faraday”, “Shunt de corriente”, etc.) A continuación presentamos una tabla que muestra algunos de los principios más usados en la medición de corriente, y los diferentes factores que influyen en la calidad de sus mediciones, por lo cual, no existen, prácticamente, dos medidores iguales.