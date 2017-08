Tal como escribe un lector ecuatoriano de piensaChile: “Desde el inicio de su gestión presidencial (la de Lenin Moreno), se sucedieron hechos y declaraciones innecesarias, injustificadas y contradictorias; algunos podía responder efectivamente a un nuevo estilo, pero la forma de todos ellos y el contenido de muchos, me ha dejado claro que desde su gobierno se buscaba una confrontación clara con el expresidente (Rafael Correa). ¿Por qué? ¿Hay algo qué sabe usted que no sabemos nosotros? o ¿Hay algo que usted pretende hacer que no sabemos nosotros?”. Lo concreto son los pactos y los regalos que el nuevo presidente ha hecho a quienes destruyeron Ecuador por generaciones.

28.06.2017



06.07.2017



07.07.2017





04.08.2017





Rafael Correa amenazó con desafiliarse de Alianza País y crear un nuevo movimiento político

03.08.2017