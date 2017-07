Santiago, 26 de julio del 2017

Rodrigo:

Partimos por lamentar la decisión que recientemente tomaste, pero la entendemos y vemos que detrás de ella has tenido potentes razones. Tú salida es para nosotros una pésima señal y la confirmación de que en este gobierno no tendremos una nueva y buena ley migratoria para Chile, a pesar de que fue un compromiso y que trabajamos con otras instituciones hermanas de manera tan ardua para generar una propuesta que hoy duerme en el escritorio del Ministro del Interior. A esto se suma que no sabemos que queda de nuestros aportes luego de tantas modificaciones.

Lamentamos también tu renuncia porque siempre te vimos como alguien eficaz, claro y aunque no siempre estuviste de acuerdo con los planteamientos que te hicimos, siempre nos escuchaste. Hoy, no sabemos si tendremos las mismas posibilidades con las nuevas autoridades y menos en este contexto de cambio de gobierno.

Te contamos que siempre valoramos que desde tu cargo en el sistema burocrático tan rígido que tenemos, entendiste que es necesaria una nueva ley migratoria para el país y que ésta tiene que respetar los Derechos Humanos de las comunidades migrantes. Por eso aprovechamos de contarte que valoramos que hayas tomado medidas “mientras tanto”, como visa temporaria laboral, visa de unión civil, implementación del sello migrante, incorporación de una nueva institucionalidad en el anteproyecto de ley, que si bien fueron algunas “medidas parches”, solucionaron varios problemas de momento.

Lamentamos aún más tu salida cuando seguimos viendo que nuestra gente la pasa mal frente a la institucionalidad, teniendo que hacer filas desde el día anterior para ser atendidos por funcionarios sobrecargados y que no dan abasto. Esto nos hace entender que difícilmente las cosas cambien, más aún cuando voces como la del Subsecretario Aleuy señalan que el proyecto que construimos “considera los derechos de todos los inmigrantes y cuando hablo de todos los derechos estoy hablando de salud, educación, vivienda y eso hay que modelarlo adecuadamente desde el punto de vista financiero”.

Esta visión de que los derechos son demasiados caros es un discurso viejo de todos los neoliberales del mundo y que más aún, si seguimos sus lógicas, son falaces, si consideramos, por ejemplo que según información del DEM durante 2015 los trámites realizados por inmigrantes generaron más ingresos que los que recibió el Municipio de Antofagasta por aportes por patentes mineras.

De todas formas, Rodrigo, te agradecemos que hayas sido parte de la otra mirada, de la propositiva y que en muchos lugares está naciendo en lo cotidiano, en la solidaridad de los barrios, en las juntas de vecinos, en los trabajos, en esos espacios que esperamos, sí nos lleven al cambio.

Atte.

Movimiento de Acción Migrante

