Alex Ibarra: Amigo Lucio, muchas gracias por la entrevista que me concedes. Escuchando tu trabajo musical aparece una evidente puesta en escena ¿Consideras que tu trabajo puede ser clasificado al interior de alguna corriente musical?

Lucio Gónzalez: Hola Alex, gracias por la atención que me dispensas. Atendiendo a tu pregunta, creo que con mi propuesta me siento cercano al rock, así en general. Tal vez, hay una época como telón de fondo, pero desde ahí, también voy hacia otros sonidos. Hace un tiempo comencé a tomar clases de música, buscando herramientas para plasmar ideas. Así es que el camino que quiero trazar como intérprete es un camino que recién voy descubriendo, se va ampliando, de algún modo, no sólo en la voz, en los textos, en el cuerpo y así “aparecer”, una puesta en escena, como dices tú.

A.I: La creación musical que realizas tiene una alta sensibilidad poética. De hecho escribes los textos o relatos que vas entre cantando y recitando. ¿Cómo has vivido este proceso de creación poética? ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo?

L.G: Mi inquietud en lo poético va en buscar historias que contar, así más que un acto de escritura poética diría más bien que es un relatar; hacer un relato y darle una expresión física, material, por medio del cuerpo, la palabra, la voz. Ahora bien, este ensayar relatos, ha sido una inquietud desde la juventud ida ya…jajaja

A.I: También has puesto en escena textos de poetas destacados como Vicente Huidobro. Entre tantos poetas chilenos y considerando los eternos debates apologéticos-partidarios en torno a éstos, ¿qué te llama la atención de este poeta?

L.G: Está buena esa expresión apologéticos partidarios (jajaja)…Se da realmente (jajaja). Huidobro me ofrece muchas posibilidades escénicas y musicales en su propio poetizar o cuando ensaya sus ideas en aforismos, ensayos, etc. Imagino que es la posibilidad de jugar con las musas si se quiere. Además, cuando lo leía me gustaban sus puntos de vistas, su osadía. Una vida literaria osada era la suya y eso alguna vez, como lector la sientes y te empuja un poco más allá. ¿Qué hay un poco más allá?

A.I: Pasando a otro tema, quisiera destacar tu labor como promotor de espacios culturales, no sé si a finales del siglo pasado o comienzo de este siglo, en ese ambiente under etílico que tenía Talca, ciudad un poco estudiantil en esos años. Me refiero a ese proyecto que tenías con eso del Garaje de Joe. ¿Qué fue de eso? ¿Puedes realizar algún balance?

L.G: Bueno, esa fue la posibilidad de crear un espacio y autogestionarlo donde confluyeran artistas de la región, de distintas disciplinas, donde yo también llevaba a cabo mis obsesiones, supongo. Fue a partir del 2005 si no me equivoco y he continuado haciendo esporádicamente estos encuentros. Como balance puedo decir que me quedó la experiencia de haber comenzado a desarrollar mi propio oficio performático, así con el tiempo imprimir un sello particular a estas sesiones, cuando es posible realizarlas.

A.I: Esta experiencia seguramente se encontró con los límites que encuentran los espacios de gestión cultural en la provincia. Se acaba de firmar la creación de lo creo que se llamará el Ministerio de las culturas, ¿tienes algún juicio en torno al aporte del Estado y la mantención de espacios en los que no sólo se difunda cultura sino que también se cree?

L.G: El Estado necesariamente debe ser un aporte, dadas las circunstancias en que se desarrolla el oficio artístico. Ahora bien, ¿cómo entender la participación del Estado? ¿Cómo es que los medios o mecanismos para acceder a ese aporte (monetario o de infraestructura) permite la aparición de sujetos “expertos”? En todo caso, creo que la institucionalidad cultural, ofrece una delimitación, necesaria, tal vez: los que acceden y los que quedan fuera. Y lo que está en los márgenes o marginado siempre será más atractivo.

A.I: En youtube se pueden ver algunos videos con trabajos tuyos, en los cuales has usado locaciones en Talca y Linares. Nos puedes contar tu experiencia en la elaboración de estos videos, ¿son un trabajo que realizas tú mismo o trabajas colectivamente?

L.G: Hay muchos lugares ya sea en Talca o Linares que me ofrecen visualmente historias, lugares para crear historias, escenarios en los cuales creí que eran posibles ciertos personajes. De ahí, la necesidad del trabajo visual, hacer tu propia película, aunque muy mínima, “vidas mínimas”. Es así que me he aventurado en hacer esbozos de guiones y producir estos videos, contando con el talento de algunos audiovisualistas locales y es un lenguaje que seguiré explorando.

A.I: Hace un mes atrás te pudimos escuchar en vivo en un bar en Barrio Italia, se notaba que ya tocabas con una banda musical afiatada a tu propuesta. ¿Cómo se dio esto de ir conformando un grupo musical que te acompañe? ¿Has tenido que asumir un estudio más sistemático de música?

L.G: Trabajo con músicos de sesión y con los muchachos ha fluido todo muy bien y ya llevamos un tiempo juntos. Actualmente, como te contaba, estoy estudiando piano y voz, con dos excelentes maestros. Lo cual me va aportando herramientas para un mejor desarrollo de mi oficio, que voy tramando y, a la vez, ha sido necesario para ir más allá en mi simple idea de contar-cantar una historia.

A.I: También has podido grabar parte de tu trabajo, entiendo que eso es lo has estado presentando en recitales. ¿Nos puedes hablar de estas producciones? ¿Estás preparando algún nuevo trabajo?

L.G: Bueno, son ideas que he desarrollado con diferentes músicos y he podido producir. Actualmente estoy presentando nuevo material, denominado el hombre gira, desarrollando nuevas ideas musicales, estudiando para poder llevarlas a cabo, así poder presentarles este rock desde otro lugar y que recién comienza.