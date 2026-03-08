El papel de la escritura en la plasticidad cerebral
por Luis Fernando Lara (México)
11 mins atrás 1 min lectura
08 de marzo de 2026
En esta charla, Luis Fernando Lara, lingüista y miembro de El Colegio Nacional, explicará el papel fundamental que tiene la escritura en la capacidad del cerebro para cambiar y aprender a lo largo de la vida.
