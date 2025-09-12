El mundo entra en barrena

12 de septiembre de 2025

Israel bombardea Qatar; el pueblo se subleva en Nepal; drones rusos entran en el espacio aéreo de Polonia; asesinan a Charlie Kirks en público; se acelera la guerra destructora de Gaza; graves disturbios en Francia, exigiendo la división de Macron y la salida de la Unión Europea; Donald Trump continúa con su guerra contra el narcotráfico y su cerco al gobierno de Maduro…

En las últimas horas, el planeta parece haber entrado en barrena. Da la sensación de que todo se está desmoronando. O que nos están preparando para algo todavía mucho peor a corto plazo.

Analiza en detalle esta situación Daniel Estulin, reconocido escritor de bestsellers y experto en temas internacionales, especialmente en la geopolítica secreta y opaca para los ciudadanos.