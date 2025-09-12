Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
12 Sep 2025

Noticias

Análisis, Imperialismo, Internacional, Politica

El mundo entra en barrena

por Daniel Estulin, Pedro Baño

60 mins atrás 1 min lectura

El mundo entra en barrena
Compartir:

12 de septiembre de 2025

Israel bombardea Qatar; el pueblo se subleva en Nepal; drones rusos entran en el espacio aéreo de Polonia; asesinan a Charlie Kirks en público; se acelera la guerra destructora de Gaza; graves disturbios en Francia, exigiendo la división de Macron y la salida de la Unión Europea; Donald Trump continúa con su guerra contra el narcotráfico y su cerco al gobierno de Maduro…

En las últimas horas, el planeta parece haber entrado en barrena. Da la sensación de que todo se está desmoronando. O que nos están preparando para algo todavía mucho peor a corto plazo.

Analiza en detalle esta situación Daniel Estulin, reconocido escritor de bestsellers y experto en temas internacionales, especialmente en la geopolítica secreta y opaca para los ciudadanos.

Compartir:
Etiquetas #charlie kirks #daniel estulin #ee.uu. #pedro baños
Capitalismo, Ciencia - Técnica, Imperialismo

La inteligencia artificial y sus consecuencias secretas

Declaraciones, Derechos Humanos, Historia - Memoria, Internacional, Politica

11 de septiembre en Estocolmo - Memoria viva

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.