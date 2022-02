La doctora que descubrio el virus Omicron: «No me van a callar» 

Estas son las graves acusaciones que la descubridora de la variante Omikron lanza contra los gobiernos europeos. En una entrevista con el diario Welt, la experta en salud sudafricana Angelique Coetzee afirma:

«Me dijeron que no declarara públicamente que se trataba de una enfermedad leve. Me pidieron que me abstuviera de hacer esas declaraciones y que dijera que era una enfermedad grave».

Y continuó:

«No puedo decirlo así porque no es lo que vemos (…) Me negué. No me callaré».