El hecho salpica también al ex denominado procurador del autoproclamado, José Ignacio Hernández y de Luis Augusto Pacheco Rodríguez.

Reyes y Antar habían identificado los recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre ellos, automóviles, inmuebles y deudas no cobradas, en países del Caribe.

03.01.21 – Un nuevo trabajo de investigación de The Washington Post revela que miembros del equipo del opositor Juan Guaidó, extorsionaron a dos empresarios en Miami quienes habían identificado activos de Venezuela en el exterior valorados en más de $40 mil millones y ofrecieron a Guaidó un plan usar su postura de autoproclamado “presidente interino” para tomar control de los activos.

