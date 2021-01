Hace un tiempo atrás publiqué en mi estado de Facebook lo siguiente “hay diversos tipos de independientes, para mí el peor de todos es aquel cuyo origen, colegio en el que estudió, contactos, historia familiar e intereses están en una de las tres comunas infames y quiere representar espacios fuera de ese territorio, robando una vez más y como ha sido históricamente, la posibilidad de que los pobres se representen a sí mismos… Benito Baranda siendo el guaripola de este grupo infame”

Como suele suceder con las cosas que escribo, tengo amigos y amigas queridas que se dan el tiempo de leer mis ideas y algunos incluso llegan a manifestar sus opiniones, esta ocasión no fue diferente,… sin embargo algo pasó que me dejó intranquilo, una amiga muy querida, con la que no siempre estamos de acuerdo, me hizo UN comentario, UNA palabra que me dejó meditando acerca de lo que había escrito “¿robando?” y el silencio marcó los días venideros…

– ¿Robando? – pensaba de tanto en tanto y volvía a leer lo que había posteado,… me hacía ruido el pequeño comentario de mi amiga, hasta que finalmente tuve que reconocer que me había equivocado, debía admitir que Benito Baranda no se estaba robando nada.

Una mañana conversando con mi pareja mientras tomábamos unos mates en la cocina de la casa en Puerto Montt me dijo:

– tu amiga tiene razón, no es robar lo que está haciendo Benito Baranda, sino más bien poniéndole precio a su bondad, esas palabras tuvieron un impacto esclarecedor en mi cabeza, fue como si de pronto una puerta se hubiese abierto y me hubiese mostrado toda una nueva forma de pensar,… era como estar fuera de la caja, ver las cosas de un muy otro lugar, como decían los compas Zapatistas que conocí en Ciudad Juárez.

Obviamente esta conversación me obligó a revisar lo que había escrito y encontrarle, al posteo original, el nuevo sentido descubierto.

Después de darle vueltas en la cabeza recordé una historia que cada vez que pienso en la relación entre los privilegiados y los pobres vuelve a mí con mayor sentido y fuerza.

La vida y el ímpetu de la juventud me llevó a trabajar como voluntario en la frontera entre México y los Estados Unidos, más específicamente entre Ciudad Juarez y El Paso, lo que me permitió conocer muchísima gente de todo el mundo y de diversas luchas; en una ocasión, en una reunión con un grupo de voluntarios gringos, en la ciudad de Hartford, Connecticut, conocí a un voluntario al que la vida y el ímpetu de la juventud lo había llevado a trabajar por mucho tiempo en El Salvador durante los peores años de la guerra y genocidio en Centro América; este amigo al igual que Benito Baranda o Felipe Berrios, vivía con los pobres campesinos en un pueblo perdido en la selva Salvadoreña, sufriendo igual que ellos las penurias y dolores provocados por la Guardia Nacional,. En una ocasión la comunidad, cansada de todo lo que pasaba organizó una asamblea para discutir las posibles soluciones a sus problemas, después de varias horas de discusión se llegó al consenso de que era necesario enviar a alguien a hablar con las autoridades, no se demoraron ni tres minutos en designar a mi amigo para ir a representarle a las autoridades el parecer de la comunidad; mi pobre amigo gringo se opuso tenazmente a semejante idea; él creía ser uno más en la comunidad, no correspondía que él fuese el elegido, todos deberían tener la misma posibilidad de ser elegidos como emisarios.

Uno de los ancianos de la comunidad se acercó y le dijo con un tono de orden:

– ¡tú debes ir!

Y la razón que le dio para semejante imposición dejó a mi amigo mudo y en un estado de meditación por mucho tiempo,

– ¡debes ir porque eres blanco! le dijo;

El golpe para mi amigo fue brutal, ¿cómo podía ser que después de tanto tiempo de vivir entre los pobres, comer lo mismo que ellos comen y sufrir las mismas penurias, lo único valioso que él tenía para ofrecerles era el color de su piel?; no era su inteligencia, no era su bondad o buen humor, ni tampoco sus profundos conocimientos de ingeniería, ni el hecho de que había viajado por el mundo o se hubiese educado en una prestigiosa universidad europea, nada de eso era tan valioso en esa realidad de marginación como el color de su piel.

– me parece injusto que valoren más el color de mi piel que todo este tiempo que he estado con ustedes – les dijo a los pobres campesinos a lo que le contestaron,

– es lo más valioso que tienes y lo necesitamos, a ti te van a escuchar, a nosotros no.

Mi amigo desde ese día comprendió que lo que tenía para ofrecer no era sólo el color de su piel, sino que la comprensión de que a los marginados hay que escucharlos, que lo importante son sus propios procesos y no las ideas que uno tiene acerca del deber ser, la revolución o la libertad de elegir.

Benito Baranda sin embargo, hizo todo lo contrario, se juntó con un grupo de élite, “los mismos de siempre” y le puso un precio a su bondad,…. “elíjanme para que los represente” les está diciendo a los pobres que no son como él. En ese solo acto está demostrando que no es igual a los que quiere representar, no esperó que la comunidad pobre le dijese nada, todo lo contrario, son otros “los de la elite” los que han dicho que Benito Baranda debe estar, los de la televisión, los de las fundaciones financiadas con dineros de empresarios que explotan a sus trabajadores, los persiguen y no los dejan organizarse, los que han estado al mismo tiempo en directorios de fundaciones y en gobiernos insensibles a la pobreza, esos que conocieron la pobreza porque una vez la visitaron, otros, que no viven en La Pintana, otros que no sufren en Bajos de Mena. No es como en la historia de mi amigo, no es “la asamblea” la que ha hablado,… no entender eso es parte del problema.

¿No sería mucho mejor que Benito Baranda se hubiese presentado por algún distrito del barrio alto, donde están sus iguales?, a él lo van a escuchar, como le dijeron a mi gringo amigo… y si no lo escuchan será que su esfuerzo de tantos años trabajando y viviendo cerca de los pobres ha servido de muy poco..

