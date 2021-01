Edward Snowden, el excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional que recibió permiso de residencia indefinido en Rusia el pasado mes de octubre, ha agradecido en su cuenta de Twitter a todos los que han luchado contra una de las amenazas más peligrosas para la libertad de prensa “en décadas”, en relación al caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuya extradición a EE.UU. ha sido denegada este lunes por un tribunal británico.

“Gracias a todos los que hicieron campaña contra una de las amenazas más peligrosas para la libertad de prensa en décadas”, ha escrito Snowden.

Thank you to everyone who campaigned against one of the most dangerous threats to press freedom in decades. https://t.co/SVHvliVxLl

— Edward Snowden (@Snowden) January 4, 2021