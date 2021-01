21 de septiembre de 2020

“Por un lado los hechos puros y por el otro las teorías salvajes. Esa es una mirada muy ingenua“. Eso es lo que dice el periodista y autor Paul Schreyer con respecto a la discusión en los medios de comunicación sobre el tema del coronavirus. El editor de la revista online Multipolar ha investigado el Covid-19 para su actual libro “Crónica de una crisis anunciada – Como un virus pudo cambiar el mundo” y ha investigado la pregunta: ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? En la entrevista con NachDenkSeiten, Schreyer dice que el tema de Corona ha sido durante mucho tiempo “no sólo ciencia pura, sino también política”. Schreyer habla sobre el “Evento 201” y revela de qué se trata el término “bioseguridad”. Por Marcus Klöckner.

En el tema Corona no sólo trata de “ciencia pura, sino también de política”. Así es como lo pones en tu libro. ¿Cómo debe entenderse eso?

Para mí, esta idea es bastante central. Si se observa el debate público, con Drosten, Wieler y los demás expertos presentes en los medios de comunicación, se podría tener la impresión de que se trata de un enfrentamiento entre científicos serios y confusos teóricos de la conspiración. Así que por un lado los hechos puros y por el otro las teorías salvajes. Esta forma de mirar las cosas es muy ingenua. Esto se desprende claramente de los términos básicos utilizados en la presente controversia. Por ejemplo, la expresión “situación epidémica de alcance nacional” ni siquiera está definida médicamente. Se la define políticamente, en dependencia de quien tiene la mayoría en el Parlamento. El término “pandemia” también está todo menos claramente definido. En una publicación de la OMS se afirma que la declaración de una pandemia “depende de un gran número de factores arbitrarios”.

Hay que subrayar, por lo tanto, que se trata siempre también de una cuestión de política y de una evaluación individual por parte de los responsables en cada caso. Por eso no es bueno tratar de esconderse detrás de la “ciencia”. Las decisiones se toman políticamente y también deben ser justificadas por los políticos. Si, como ocurre actualmente en Baviera, el gobierno dice entonces en el contexto de una disputa legal que no hay ningún expediente sobre el proceso de toma de decisiones, entonces esto lo deja a uno sin palabras. Esto niega cualquier responsabilidad, cualquier rendición de cuentas. Sin embargo, ninguna de las decisiones tomadas fue o es sin alternativa. Esas decisiones de gran alcance deben sopesarse públicamente y con transparencia.

Primero vamos a ver cómo aborda el tema del Corona en su libro.

Inicialmente, el plan era compilar una mera crónica de los eventos que han tenido lugar desde el comienzo de este año. Sin embargo, en el curso de la investigación, el enfoque del libro cambió cuando me di cuenta de la frecuencia y la determinación con que se han llevado a cabo una y otra vez, en el pasado reciente, ejercicios de emergencia pandémica, primero en los Estados Unidos y luego coordinados internacionalmente. Algunos de sus guiones se leen como el presente de 2020.

¿Qué ocurre con estos ejercicios?

Me hice la misma pregunta. El punto de partida de mi investigación fue el ejercicio “Evento 201“, en el que una pandemia ficticia de coronavirus se representó realmente en Nueva York en octubre de 2019, justo antes de que estallara la crisis, con participantes de muy alto nivel de los negocios y la política. Esto es, por supuesto, sorprendente, por decir lo menos. Empecé por averiguar los hechos básicos: qué organización planeó este ejercicio, quién lo organizó, cuándo y con qué dinero, y cómo ha estado operando hasta ahora. Resultó que el responsable, el “Centro para la Seguridad de la Salud“, un instituto con sede en la Universidad Johns Hopkins, ya ha organizado una plétora de ejercicios de este tipo en los últimos 20 años con nombres cambiantes. He echado un vistazo más de cerca a algunos de ellos.

¿Podría contarnos un poco más sobre el Evento 201?

Hay que mirar estos ejercicios en su contexto. En mi libro, dedico capítulos individuales a cada uno de ellos. Es importante entender que cada ejercicio se basa en el anterior y se han ido desarrollando continuamente.

¿Puedes explicarte un poco más?

Comenzó a finales de los años 90, cuando se centró en una supuesta amenaza de armas biológicas que, se suponía, podrían caer en manos de terroristas. Después de 2001 y de los atentados del 11 de septiembre, comenzaron los ensayos no sólo para los ataques con armas biológicas sino también para las pandemias que podían estallar “normalmente”, es decir, no intencionales. Además, el proceso de ejercicio se internacionalizó.

Fue un gran paso para ensayar no sólo la reacción política y la gestión de tal crisis dentro de los EE.UU., sino simultáneamente en muchos grandes países industrializados. Hubo ejercicios muy complejos para ello en 2003 (“Global Mercury”, en el que también participó el Instituto Robert Koch de Alemania) y en 2005 (“Atlantic Storm”). Allí Madeleine Albright (NdR.: Secretaria de Estado de los Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton) desempeñó el papel del Presidente de los Estados Unidos. Desde Alemania, el político del FDP Werner Hoyer participó y desempeñó el papel de Canciller Federal. Aquí los planificadores se dieron cuenta de que se necesitaba un actor central a través del cual se pudieran coordinar los acontecimientos políticos en todos los países. Se decidió asignar esta función a la OMS en el futuro. Sin embargo, originalmente estos ejercicios de ataque con armas biológicas y pandemia eran puramente eventos de los Estados Unidos y pertenecían políticamente al marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”. Después de 2001, como ya se ha mencionado, los ensayos se hicieron cada vez más globales.

¿Cómo fue este ejercicio entonces?

El Event 201 fue la última etapa de afinamiento y también el nivel más alto de complejidad de todos estos ejercicios. La principal innovación fue que ya no eran sólo los representantes de las autoridades y los gobiernos los que hacían frente a la emergencia de un brote epidémico, sino principalmente los representantes de las empresas que participaban, entre ellos, el vicepresidente de Johnson & Johnson, la mayor empresa farmacéutica del mundo en términos de valor bursátil, el vicepresidente de NBC Universal, el tercer grupo de medios de comunicación más grande del mundo, y el presidente de Edelman, la mayor agencia de relaciones públicas (PR) del mundo. Además, estaban los jefes de las autoridades de control de enfermedades de los EE.UU. y China. Así que el gobierno chino también participó en el ejercicio.

¿Cuáles podrían ser las razones por las que incluso personas de alto rango del mundo de los medios y las relaciones públicas participaron en tal ejercicio?

Esto se dijo muy abiertamente: estos ejercicios de pandemia siempre fueron también sobre el manejo de la información. Esa fue una parte central de la planificación. El vicepresidente de NBC Universal, por ejemplo, subrayó durante el ejercicio – todo lo cual, por cierto, es verificable en línea en los videos del “Center for Health Security” – la necesidad de asegurarse de que “los representantes correctos” aparecerían en los medios de comunicación tradicionales para difundir “nuestro lado de la historia“. Un ex subdirector de la CIA que también asistió, añadió que uno debe “inundar” la arena pública con sus argumentos para reforzar el mensaje. Y el jefe de la agencia de relaciones públicas Edelman señaló que se debería adoptar un enfoque centralizado en la estrategia de comunicaciones, y luego llevar el mensaje formulado centralmente al público a través de los representantes apropiados de las ONG y las organizaciones de salud. Esta centralización debe ser internacional. Esto requeriría una base de datos de hechos y “mensajes clave” que se comunicarían a nivel mundial. Como dije, todas estas cosas fueron discutidas en el ejercicio “Evento 201” en Nueva York en octubre de 2019 – justo antes de que estallara la crisis. El ejercicio había sido pagado por el Foro Económico Mundial, según propias declaraciones, una asociación de las 1.000 corporaciones más grandes del mundo, y la Fundación Gates. En pocas palabras, se trataba de convencer a los gobiernos de que, en una crisis así, las empresas debían tener más peso político. Se ensayaron procesos de toma de decisiones en los que las corporaciones estuvieron a bordo desde el principio.

Ahora bien, se puede decir que no es reprochable que los estados jueguen ciertos escenarios para prepararse para situaciones de peligro y amenaza reales. ¿Cuál es el problema?

Por supuesto, eso es absolutamente razonable y no es en absoluto criticable si tales situaciones de emergencia están bien preparadas. La pregunta es quién lo planea y lo pone en práctica. En este caso, la iniciativa no provino originalmente de los poderes públicos, sino de fundaciones privadas y de un instituto en el que se entrelazaban los intereses de los militares, el servicio secreto, las grandes empresas y, en particular, la industria farmacéutica. Debido a esto, naturalmente, la dirección y los objetivos de los ejercicios quedaron determinados. En otras palabras: la pandemia no sólo se ensayó para proteger mejor a la población, sino también para impulsar mejor la propia agenda en caso de crisis.

Si se observan los guiones y protocolos de los juegos de simulación, también queda claro que no sólo se ensayó una pandemia, es decir, una situación con miles de muertos y una sobrecarga del sistema de salud, sino que a menudo también se ensayó un estado de emergencia política con restricción, en algunos casos, con suspensión de los derechos civiles. Es muy llamativo cómo se fusionó esto. Una y otra vez, en los escenarios se rompe el orden público, los militares intervienen, se discuten los toques de queda, y así sucesivamente.

¿Así que las cosas son un poco más complicadas?

Sí, cuando se estudian estos juegos de simulación, se tiene la impresión de que los ejercicios de pandemia sirvieron a menudo de pretexto para jugar a la imposición de un estado de emergencia política, que de otro modo sólo existe durante un golpe de Estado o una guerra. De hecho, actualmente tenemos un estado de emergencia en Alemania, política y legalmente hablando, en el que la democracia está “en pausa” en gran parte, y sin suficiente justificación médica, si uno mira el número de enfermos graves y muertos, que ha sido bajo desde hace meses. Al ocuparse con estos juegos de planificación, se comprende que las medidas adoptadas a principios de este año se sacaron en parte del cajón como papeles preparados. También son, en parte, el resultado de estos ejercicios.

Hablemos del término “bioseguridad”. ¿De qué se trata?

Es una palabra con la que te encuentras todo el tiempo cuando investigas ejercicios. Se ha puesto de moda en los últimos años y se asocia con el “bien común”, supuestamente algo que es bueno para todos. De hecho, es un campo de estudio muy difuso y ambiguo en el que se fusionan las políticas militares y sanitarias. Por ejemplo: Jens Spahn (NdR.: Ministro de Salud alemán) creó un nuevo departamento de “seguridad sanitaria” en el Ministerio de Salud a principios de este año, cuya creación, por cierto, , según Spahn, ya había sido planeada para finales de 2019. Este departamento está dirigido por Hans-Ulrich Holtherm, un general del ejército federal que viste un uniforme en su actual trabajo en el Ministerio de Salud, dirige el equipo de crisis del Corona y asesora a Spahn en la gestión de crisis. Con esta fusión de la medicina y el ejército, el ministro de salud está en la misma tendencia a nivel internacional. Por “bioseguridad” se entiende la protección contra las pandemias y contra los ataques con armas biológicas, es decir, virus, bacterias y venenos. Al mismo tiempo, sin embargo, debe quedar claro que esta palabra es también un término de propaganda inteligente que transmite un mensaje oculto.

¿Cuál?

La palabra implica que todos los grupos sociales tienen un interés común en tal situación de crisis, a saber, la seguridad. La realidad, sin embargo, es más compleja y no tan simple. Un ataque con armas biológicas o el brote de una epidemia significan cosas muy diferentes para los diversos grupos involucrados: para la población, por supuesto, es una amenaza aterradora y mortal, una incertidumbre extrema. Para el gobierno, es una crisis en la que se ve presionado o puede distinguirse como protector. Pero para la industria farmacéutica, una pandemia es también una oportunidad de negocio rentable, y para los militares, una oportunidad de estudiar un arma potencialmente útil. No debemos cerra los ojos ante esto.

¿Los medios de comunicación cierran los ojos?

Muchos medios de comunicación y políticos adoptan el término sin crítica alguna. En este contexto, uno debería preguntarse sobre todo dónde se encuentra la ciencia ahora en esta constelación. Y eso, por supuesto, depende de a quién se sientan obligados o estén obligados financieramente los investigadores pertinentes – a la población, al gobierno, a la industria farmacéutica o al ejército. Esas obligaciones pueden, por supuesto, superponerse. Sin embargo, sería negligente e ingenuo suponer que todos los actores tienen los mismos intereses en la cuestión y que, por lo tanto, pueden luchar por un objetivo común -la invocada “bioseguridad”- sin contradicción. Esta idea de una igualdad general de intereses es engañosa.

En el debate entre críticos y partidarios de la política del Corona, se puede observar una y otra vez que no pocos creen en la “bondad” del Estado y asumen que un Estado democrático no perseguirá ningún interés cuestionable, de estado profundo. En su capítulo sobre bioseguridad, usted cita la experimentación humana de los EE.UU. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué experimentos destacan en particular?

La investigación en materia de bioseguridad es extremadamente ambivalente porque, si se quiere, la planificación de la protección contra el peligro suele ir de la mano de la creación de ese mismo peligro, es decir, el desarrollo de armas de destrucción masiva. Van de la mano. La investigación sobre armas biológicas siempre tiene estos dos componentes, ataque y defensa. No puede existir una investigación sobre armas biológicas puramente defensiva, como afirman muchos países hoy en día. Para desarrollar antídotos para el arma biológica, el arma biológica misma debe estar presente.

En los EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial, esta investigación se basó en el conocimiento de los países derrotados, especialmente Japón y Alemania. En ambos países se habían realizado experimentos con humanos en tiempos de guerra para desarrollar armas biológicas, y los Estados Unidos concedieron a estos investigadores inmunidad después de la guerra y los reclutaron para sus propios institutos de investigación de armas biológicas. Esto ha sido investigado a fondo históricamente. En los propios Estados Unidos, hubo posteriormente mucha y terrible experimentación humana con su propia población, en su mayoría los más pobres e indefensos.

¿Tiene algún ejemplo?

En Nashville, por ejemplo, en un estudio médico realizado a finales del decenio de 1940 se administró una mezcla que contenía hierro radiactivo a 800 mujeres embarazadas de origen pobre, sin su conocimiento. Los investigadores utilizaron entonces análisis de sangre para examinar la cantidad de sustancia radiactiva que habían ingerido las madres y los bebés. Se realizaron pruebas similares en San Francisco y Chicago.

Durante la Guerra Fría, como parte de la investigación de una nueva arma que combinaba patógenos biológicos con radiación radioactiva, las poblaciones de los barrios pobres de ciudades americanas como San Luis se expusieron deliberadamente a enfermedades rociando patógenos desde los tejados de edificios altos. Las personas que sufren informan que desarrollaron cáncer como resultado. Esto no es un giro, sino una investigación histórica comprobada. En junio de 1966, los científicos militares rociaron bacterias causantes de enfermedades en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York para medir su propagación. Y así sucesivamente.

Siempre que se habla de protección contra los ataques con armas biológicas o vacunas, la atención pública se centra siempre en el bienestar de la población. Sin embargo, el hecho de que para esa protección fluye mucho dinero sólo se menciona de pasada. ¿Qué notó con respecto a los intereses económicos?

Ya se sabe hasta qué punto la industria farmacéutica se beneficia de las vacunas, especialmente cuando se utilizan a nivel mundial. Lo que tal vez sea menos conocido es que el vicepresidente del mencionado “Centro para la Seguridad de la Salud” (Centers for Health Security) de la Universidad Johns Hopkins -donde se planificaron muchos de los ejercicios que siguen ahora los gobiernos- trabajó anteriormente como abogado y lobista de la industria farmacéutica. Los intereses están muy estrechamente engranados.

Una de las preguntas centrales que se hacen los que critican la política de Corona es: ¿fue el brote del virus una simple coincidencia o hubo un plan detrás de él? ¿Qué le llamó la atención?

No puedo responder a esa pregunta en este momento. Ambos son concebibles. En cierto modo, estamos de vuelta en una situación como la de después del 11 de septiembre.

¿Qué quieres decir con eso?

La pregunta es, como lo fue en aquel entonces: ¿se sorprendieron los que claramente se beneficiaron de los acontecimientos y ahora simplemente están aprovechando su oportunidad – o algunos de los que se beneficiaron también ayudaron activamente a que las cosas ocurrieran? Lo que me llamó la atención durante la investigación y me hizo pensar en dos aspectos en particular.

¿Cuál de ellos?

En primer lugar, la inserción abrupta de la dinámica de los medios de comunicación y luego las recomendaciones políticas, que estuvieron disponibles desde muy pronto y que luego se aplicaron igualmente rápido. Es muy sorprendente que Corona como evento mediático comenzó en un punto claramente definido, cualquiera puede rastrear esto en los archivos desde Tagesschau (noticiero de la tv alemana) hasta el New York Times: El fuego constante de los medios de comunicación comenzó, más o menos, de un día para otro, el 20/21 de enero. Ese fue al mismo tiempo del inicio de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Describo esta simultaneidad en un capítulo separado de mi libro, porque es realmente sorprendente.

El otro aspecto llamativo es la rapidez con que se pusieron en marcha o se pusieron en funcionamiento los elementos esenciales para la gestión de la crisis del Corona: la prueba de PCR para recoger los casos, los informes diarios de situación de la OMS para informar al público, el tablero (Dashboard) Covid-19 para presentar gráficamente la situación a los medios de comunicación, las recomendaciones de política del Foro Económico Mundial y la Fundación Gates. Todo esto estaba listo para salir el 24 de enero, cuando los jefes de estado y corporaciones reunidos en Davos viajaron de vuelta a casa. A partir de ese momento, la crisis se desarrolló casi automáticamente. La gran “máquina pandémica”, construida, ensayada y preparada durante años, funcionó a partir de entonces, casi se podría decir, como un reloj.

Sin embargo, no se puede deducir necesariamente de esto que es un “gran plan”.

No, y quiero enfatizar eso: Nada de esto implica que la pandemia haya sido planeada o provocada deliberadamente. El curso de los acontecimientos también puede ser explicado inofensivamente: Las instituciones involucradas fueron simplemente ‘amaestradas’ rápidamente para tal brote. Los virólogos estaban constantemente buscando nuevos patógenos y estaban ansiosos de detectarlos. Científicos como los de la Universidad Johns Hopkins no han hecho otra cosa que advertir sobre el bioterrorismo y las pandemias durante 20 años. Por supuesto, desplegaron su máxima actividad cuando se perfiló aquello en el horizonte. La OMS y muchos otros organismos también se limitaron a aplicar procedimientos que habían sido ensayados decenas de veces y a seguir protocolos ensayados. Así que, en ese sentido, no tenía que haber sido planeado.

Sin embargo, lo que se puede decir, desde mi punto de vista, es que es precisamente este comportamiento automatizado el que nos está llevando a todos a una crisis cada vez más profunda. Creo, y esta es mi conclusión personal, que necesitamos de nuevo el sentido común individual, a nivel de gestión y en otras áreas. Debe ser posible separarse, seguir nuestro propio camino, como país, como estado, como ciudad, como institución y así sucesivamente. Si todos trabajan globalmente de acuerdo con las mismas reglas y siguen ciegamente las pautas determinadas centralmente, entonces eso es extremadamente peligroso. Creo que eso es lo que estamos experimentando en este momento. Algo así sólo debería permitirse en una emergencia aguda. Pero no hay señales de eso en Alemania, por ningún lado. La centralización, la creciente uniformidad en muchos niveles, hay que llamarla “Gleichschaltung”[1], todas estas son aberraciones que nos alejan de una democracia viva. Es hora de tirar del freno de emergencia.

[1] La palabra alemana “Gleichschaltung” es usada en un sentido político para describir el proceso mediante el cual la Alemania nazi estableció un sistema de control totalitario sobre el individuo, así como una estrecha coordinación de todos los aspectos de la sociedad y el comercio.

Su significado propio en el ámbito de la técnica es sincronización, aunque también puede usarse en sentido figurado. En política, la traducción más adecuada es coordinación o unificación.1​ Usada en la época como un eufemismo, sirvió sin duda para la “nazificación” de la sociedad alemana, ya que el objetivo de esta política fue difundir un tipo específico de doctrina y pensamiento para todos, eliminando el individualismo y la discrepancia.