Todas y cada una de las regiones de esta Patria Grande, hunden sus raíces en la misma tierra y beben de la misma agua, y vierten la misma sangre, contra los mismo enemigos. Los versos de Otto René Castillo, poeta y mártir de la Segunda Independencia, vivió anticipadamente lo mismo que muchos compatriotas han vivido desde el 11 de septiembre de 1973. Cuando vemos y vivimos la violencia de la policía, cuando vemos los fallos vergonzosos de la justicia sobre los crímenes cometidos, los versos de Castillo los sentimos como propios. Lea sus versos y comprenderá lo que le decimos. Nada nos detendrá en nuestra camino a la justicia, a la independencia, hacia la vida digna que necesita todo ser humano.

La Redacción de piensaChile

René Otto Castillo (Guatemala, 1936, 1967)

Vamos patria a caminar, yo te acompaño.

Yo bajaré los abismos que me digas.

Yo beberé tus cálices amargos.

Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.

Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.

Yo he de morir para que tú no mueras,

para que emerja un rostro flameando al horizonte

de cada flor que nazca de mis huesos.

Tiene que ser así, indiscutiblemente.

Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo.

Ahora quiero caminar contigo, relampagueante.

Acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre

del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo.

Ay patria,

los generales que orinan tus muros

tenemos que arrancarlos de raíces,

colgarlos en un árbol de rocío agudo,

violento de cóleras del pueblo.

Por ello pido que caminemos juntos. Siempre

con los campesinos agrarios

y los obreros sindicales,

con el que tenga un corazón para quererte.

Vamos patria a caminar, yo te acompaño.

Para que los pasos no me lloren,

para que las palabras no me sangren:

canto.

Para tu rostro fronterizo del alma

que me ha nacido entre las manos:

canto.

Para decir que me has crecido clara

en los huesos más amargos de la voz:

canto.

Para que nadie diga: ¡tierra mía!,

con toda la decisión de la nostalgia:

canto.

Por lo que no debe morir, tu pueblo:

canto.

Me lanzo a caminar sobre mi voz para decirte;

tú, interrogación de frutas y mariposas silvestres

no perderás el paso en los andamios de mi grito,

porque hay un maya alfarero en su corazón,

que bajo el mar, adentro de la estrella,

humeando en las raíces, palpitando mundo,

enreda tu nombre en mis palabras dulces

donde crece el maíz enamorado libremente.

Canto tu nombre, alegre como un violín de surcos,

porque viene al encuentro de mi dolor humano.

Me busca del abrazo del mar hasta el abrazo del viento

para ordenarme que no tolere el crepúsculo en mi boca.

Me acompaña emocionado al sacrificio de ser hombre,

para que nunca baje al lugar donde nació la traición

del vil que ató su corazón a la tiniebla, ¡negándote!

Pequeña patria mía, dulce tormenta,

un litoral de amor elevan mis pupilas

y la garganta se me llena de silvestre alegría

cuando digo patria, obrero y golondrina.

Es que tengo mil años de amanecer agonizando

y acostarme cadáver sobre tu nombre inmenso,

flotante sobre todos los alientos libertarios,

Guatemala, diciendo patria mía, pequeña campesina.

Ay Guatemala,

cuando digo tu nombre retorno a la vida.

Me levanto del llanto a buscar tu sonrisa.

Subo las letras del alfabeto hasta la A

que desemboca al viento llena de alegría

y vuelvo a contemplarte como eres,

una raíz creciendo hacia la luz humana

con toda la presión del pueblo en las espaldas.

¡Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados.

Ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte!

¿Por qué nacieron hijos tan viles de madre cariñosa?

Así es la vida de los pueblos, amarga y dulce,

pero su lucha lo resuelve todo humanamente.

Por ello patria, van a nacerte madrugadas,

cuando el hombre revise luminosamente su pasado.

Por ello patria,

cuando digo tu nombre se rebela mi grito

y el viento se escapa de ser viento.

Los ríos se salen de su curso meditado

y vienen en manifestación para abrazarte.

Los mares conjugan en sus olas y horizontes

tu nombre herido de palabras azules, limpio,

para llevarte hasta el grito acantilado del pueblo,

donde nadan los peces con aletas de auroras.

La lucha del hombre te prestigia en la vida.

Patria, pequeña, hombre y tierra y libertad

cargando la esperanza por los caminos del alba.

Eres la antigua madre del dolor y el sufrimiento.

La que marcha con un niño de maíz entre los brazos.

La que inventa huracanes de amor y cerezales

y se da redonda sobre la paz del mundo,

para que todos amen un poco de su nombre:

un pedazo brutal de sus montañas

o la heroica mano de sus hijos guerrilleros.

Pequeña patria, dulce tormenta mía,

canto ubicado en mi garganta

desde los siglos del maíz rebelde:

tengo mil años de llevar tu nombre

como un pequeño corazón futuro,

cuyas alas comienzan a abrirse a la mañana.

Síntesis biográfica

Nació el 25 de abril de 1934 en Quetzaltenango, Guatemala.

Trayectoria estudiantil

En 1954 es exiliado a El Salvador por su oposición al golpe de estado contra Jacobo Arbenz perpetrado por la CIA y tropas mercenarias. En 1958 regresa a Guatemala. Entra a la Universidad de San Carlos a estudiar leyes.

Obtuvó una beca para hacer estudios en la RDA. En 1959 inició sus estudios en Letras en Leipzig, abandonándolos 3 años después para ingresar a la Brigada Joris Ivens, grupo de cineastas, para la filmación de cortometrajes sobre la lucha armada de liberación de los pueblos latinoamericanos.

Trayectoria revolucionaria

Regresó a Guatemala en 1964, compartiendo la militancia política con las actividades culturales. Dirige el teatro Experimental de la Municipalidad de Guatemala. En 1965 es capturado y enviado al exilio, pero las organizaciones revolucionarias lo nombran representante de Guatemala en el Comité Organizador del Festival Mundial de la Juventud en Argelia. Así, recorre Alemania, Austria, Hungría, Chipre, Argelia y Cuba, donde permanece algunos meses.

En 1966 regresó clandestinamente a su país para incorporarse a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) comandadas por César Montes donde es nombrado responsable de Propaganda del Regional Oriental y responsable de Educación del Frente Edgar Ibarra.

Muerte

En marzo de 1967 es herido en combate y capturado por las fuerzas antiguerrilleras del gobierno, y conducido junto con su compañera Nora Paiz a la base militar de Zacapa donde el 19 de marzo de 1967 fue torturado brutalmente (1) y murió fusilado junto a otros trece colaboradores de la insurgencia y luego sus cuerpos fueron quemados.

Notas:

1. En efecto, el resultado de las palabras escritas por Castillo fue una señal de humo en tiempos de guerra, un presagio de muerte. Los enemigos se sintieron amenazados. Cada palabra emanada del fluido pensamiento crítico de nuestro escritor se tornó en la causa por la que el poeta fue torturado. Irónicamente, sus verdugos recitaban los versos de aquel famoso poema mientras le herían cruelmente:

¡Ah! ¡Ja! Con que vos sos el poeta que dice que los coroneles se orinan en los muros de la patria… Con que vos sos el que se quedará ciego para que la patria vea… Así que vos te quedarás sin voz para que Guatemala cante… Pues se te hizo cabrón, porque todo eso es lo que realmente te va a pasar a vos, y no en versitos sino en la pura realidad (Morales, 1994: 231).

Con una hoja de afeitar asegurada en una varita de bambú, atado de pies y manos, le cortaban la cara a cada frase que le decían (basándose en el poema “Vámonos patria a caminar”:

La tortura duró 5 días. El 23 de marzo de 1967, junto con 13 campesinos colaboradores de la guerrilla, fueron fusilados y luego sus cuerpos quemados”

*Fuente: “Ética y Estética de la violencia”, Mario Roberto Morales, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca 2020,

