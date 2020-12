¿Alguien detenido por destruir propiedad pública o privada es un preso político o un delincuente común? Para responder a esta pregunta el autor abre la cancha y no limita el análisis a lo que hizo un manifestante, sino considera también cómo el estado lo juzga y castiga. Argumenta que cuando se usa el proceso penal políticamente, los imputados -más allá de si son culpables o inocentes de delitos- son presos políticos, pues el estado ha rebasado los límites que tiene para perseguir crímenes. En esta documentada columna el autor entrega evidencia para sostener que eso es lo que ha ocurrido en Chile desde el 18/O.

Este fin de año, en el marco de la conmemoración de un año de movilizaciones sociales iniciadas en octubre de 2019 y de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha abierto un debate inesperado para una democracia que se pensaba era un modelo para la región: ¿existen presos políticos en Chile?

Diversas voces del Gobierno, instituciones públicas, académicos y partidos políticos descartaron dicha hipótesis. Se dijo, por ejemplo “solo hay prisión política en dictadura” o “el Ministerio Público persigue delitos y no ideas políticas”.[1]

Este texto busca discutir esas ideas tomando en cuenta otros elementos de análisis.

Como punto de partida, es necesario reconocer la complejidad del concepto de prisión política. Actualmente no hay una definición consensuada. Amnistía internacional, por ejemplo, usa el concepto de “prisión de conciencia”, categoría con la que se refiere a personas que están privadas de libertad debido a sus ideas, sin que hayan cometido o propugnado hecho de violencia alguno. Así, una persona que incurre en estos actos y es encarcelado, no sería “preso de conciencia”.

El punto clave parece estar, para algunos, en que si alguien, en una protesta política, quema una micro, se enfrenta a la policía, corta una calle, ese hecho ya no sería político, sino que se calificaría exclusivamente por el delito cometido.

En este texto voy a sostener que la “prisión política” es una categoría de análisis que no es únicamente legal, sino que nos obliga a considerar elementos políticos y jurídicos integralmente. Sostendré, además, que la prisión política, como una categoría autónoma de análisis jurídico-político, está íntimamente ligada a la violación de los derechos humanos en el marco de complejos escenarios políticos y sociales. En consecuencia, esta calificación es un problema mayor en las democracias.

DEFINIENDO LA PRISIÓN POLÍTICA

Una mirada más amplia de las posibilidades de persecución por razones políticas la brinda la legislación internacional vinculada con temas de refugio y asilo. En dicha legislación, de la que Chile es parte, se reconoce la persecución por razones políticas, pero también por delitos conexos e incluso delitos comunes perseguidos con una finalidad o razón política. Así la doctrina del asilo, desde el siglo XIX, lo que se procura es “respetar el sometimiento de quienes son acusados de delitos de carácter común a los sistemas de justicia que funcionan bajo el estado de derecho y evitar la impunidad y, por el otro, no coartar los movimientos revolucionarios y de autodeterminación, así como los librepensadores”.[1]

El punto que destaca esta legislación es, entonces, que no es lo que hacen los ciudadanos el único foco de análisis. Hay que considerar es si le Estado usa políticamente su poder de coerción e incluso la violencia en contra de la población o de una parte de ella, por motivaciones políticas. En consecuencia, es necesario descartar la prisión política como una respuesta estatal basada, exclusivamente, en la persecución de una persona por sus ideas políticas en oposición al gobierno de turno.

En el ámbito internacional, una de las aproximaciones más citadas es la resolución del Parlamento Europeo de 2002 donde se estableció que se consideraría como prisión política en la que concurre alguna de las siguientes circunstancias: (i) que la detención haya sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; (ii) que la detención se haya impuesto por motivos puramente políticos sin relación con ningún delito; (iii) que por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha; (iv) que por motivos políticos, la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas; (v) o, por último, que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades.[1]

Los elementos centrales que debemos tener en consideración no son su inocencia o culpabilidad, sino que el contexto de la persecución penal, el tipo de legislación aplicable y el respeto de las debidas garantías de sus derechos humanos, sin discriminación

En el ámbito nacional, también ha habido un esfuerzo por dar contenido a la idea de “prisión política”. Así, en el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura de 2005 se establecieron algunos criterios para determinar cuándo estamos ante un caso de prisión política: (i) La existencia de la motivación política como fundamento único del acto represivo se reconoce porque deja de haber delito cuando se omite la motivación política de la conducta del imputado; (ii) La existencia de medidas privativas de libertad sin juicio y sin fundamento, como las detenciones administrativas o la aplicación de medidas restrictivas o privativas de libertad una vez cumplidas las condenas, en virtud de las atribuciones de los estados de excepción constitucional; (iii) La aplicación de normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de hechos, impuestas en forma arbitraria o con claros fines de represión política; (iv) También existe motivación política en la detención y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar al régimen o impulsar cambios políticos. Si bien en estos casos la privación de libertad no es ilegitima per se, debe velarse por el cumplimiento de garantías del debido proceso en el juzgamiento de los hechos y por que no se apliquen torturas a los imputados.[2]

En consecuencia, tanto la experiencia internacional más relevante como la nacional en esta materia se han pronunciado por una idea amplia sobre la prisión política que comprende: (i) personas privadas de libertad exclusivamente con base en sus ideas y/o actividad política; y, (ii) personas en prisión por actos con conexión política o por delitos comunes, a quienes se les persigue y/o violan sus derechos humanos por razones políticas. Las violaciones de derechos humanos con motivación política dicen relación, preferentemente, con el derecho a la libertad personal, integridad personal, debido proceso, protección judicial y no discriminación.

Esta visión amplia de la prisión política es concordante con los estándares internacionales sobre las obligaciones del Estado frente a la protesta social. En efecto, el Estado puede tomar medidas para castigar delitos cometidos en el marco de la protesta social, pero no puede utilizar el instrumento penal con fines de control social, no puede violar derechos humanos de los manifestantes, incluidos los violentos y, en particular, no puede utilizar la prisión preventiva como una forma de castigo político, ya que dichas actuaciones deslegitiman la respuesta del Estado.

¿HAY PRESOS POLÍTICOS HOY?

Establecida esta aproximación amplia a la idea de prisión política, corresponde determinar si en el caso de las personas procesadas y condenadas que se encuentran privadas de libertad o cumpliendo medidas cautelares o condenas en libertad por actos supuestamente delictivos, cometidos en el marco de la revuelta de octubre de 2019, pueden ser consideradas como prisioneros políticos.[3]

Como hemos señalado, para su calificación como “presos políticos” de las personas perseguidas por su participación en actos supuestamente delictivos desde octubre de 2019, los elementos centrales que debemos tener en consideración no son su inocencia o culpabilidad, sino que el contexto de la persecución penal, el tipo de legislación aplicable y el respeto de las debidas garantías de sus derechos humanos, sin discriminación.

En cuanto al contexto, lo relevante para la calificación que nos preocupa es que la persecución penal se ha dado en el marco de las movilizaciones sociales del 18-O y, por tanto, son movilizaciones claramente políticas en el sentido de ser expresiones destinadas a la transformación política y social del modelo constitucional, económico y político en el país. Frente a estas movilizaciones, la respuesta estatal fue una brutal represión que ha sido constatada en informes nacionales e internacionales que coinciden en un cuadro de graves violaciones de derechos humanos que han sido generalizadas, afectando a amplios sectores de la población, pero en forma agravadas respecto de jóvenes que se han manifestado políticamente.[4] En definitiva, estamos ante hechos que se enmarcan en un contexto de conflicto político y en un marco de graves violaciones de derechos humanos con motivación política.

En cuanto a la legislación aplicable, con posterioridad a octubre de 2019, se ha visto una persecución penal intensiva respecto de las personas involucradas en protestas sociales a quienes se les ha aplicado una normativa especialmente gravosa con consideraciones políticas (ley seguridad del Estado, ley control de armas), por tipos agravados (incendio, homicidio frustrado, maltrato de autoridades, alzamiento)[5] y una legislación política cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos (ley 21.208 o ley antibarricadas), dictada con el único fin de agravar la persecución por manifestaciones públicas en el marco de la revuelta del 18 de octubre.[6]

En relación con el debido respeto de los derechos humanos en el marco de la persecución penal, este pasa a ser un aspecto esencial para explicarse los hechos en Chile desde octubre de 2019.

Los datos que han entregado los órganos oficiales[7] y organismos académicos[8] y de derechos humanos[9] son relevantes para desprender algunos elementos de juicio: las detenciones ilegales se triplicaron respecto del promedio histórico; problemas para acceder a defensa jurídica al momento de la detención; en cuanto al tema probatorio, existen dudas sobre las bases probatorias para disponer la privación de libertad y mantener la prisión preventiva;[10] la cautelar más gravosa, prisión preventiva, se ha usado intensivamente (se ha accedido al 84,6% de las solicitudes) que en el período anterior a octubre de 2019[11] y se ha mantenido vigente mucho más allá de lo prudente para no infringir el principio de presunción de inocencia[12]; no se ha justificado adecuadamente el riesgo de fuga en un contexto de alto control policial y militar de las personas y el cierre de las fronteras y se ha recurrido a la peligrosidad sin acreditar otros elementos que permitan mantener la prisión conforma a los estándares internacionales; hay denuncias de que el poder judicial no ha tomado medidas efectivas para evitar la prisión preventiva de personas sin antecedentes y que arriesgarían una pena mínima menor que la prisión preventiva a las que han estado sometidas, transformando la prisión preventiva en una pena anticipada.

No podemos dejar de señalar que muchos de los que hoy están privados de libertad han denunciado graves violaciones de su derecho a la integridad personal, incluyendo situaciones de tortura. De esta situación ha dado cuenta un reciente informe de Paz Ciudadana.