El lingüista y politólogo estadounidense, considerado el más importante de los pensadores contemporáneos, es tajante: “El presidente Trump ha revelado, una vez más, su desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos básicos al reconocer oficialmente la ocupación criminal y brutal del Sahara Occidental por Marruecos”, a lo que agrega que EEUU se ha convertido en la primera nación en hacerlo.

Con motivo de ARTifariti 2020, los XIV Encuentros de Arte y Derechos Humanos del Sáhara Occidental, celebrados en formato online desde Sevilla, Argel, Ciudad de México, Maputo, la capital de Mozambique y los Campamentos Saharauis en Tinduf (Argelia), Chomsky ha mantenido una conversación telefónica desde su retiro de Arizona con el artista y profesor universitario Isidro López-Aparicio, comisario de ARTifariti 2012 y miembro del Instituto de Investigación de La Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, en apoyo al Sáhara Occidental y a Palestina.

Para Chomsky lo ocurrido con el Sáhara Occidental “ha sido claramente un regalo para Marruecos a cambio de su aceptación de la solicitud de Trump de reconocer la ocupación criminal y brutal de Israel de Cisjordania palestina. La espantosa simetría pone de manifiesto con gran claridad la malevolencia de su Administración”.

Ante esto, el pensador norteamericano declara que “la comunidad internacional debe unirse para brindar un apoyo vigoroso a las víctimas de estas políticas crueles, que reviven prácticas vergonzosas que han deshonrado la historia occidental”, alertando una vez más sobre las dramáticas consecuencias que tienen las decisiones políticas al servicio de espurios intereses capitalistas.

Isidro López-Aparicio inició su contacto con Noam Chomsky en 2012 cuando comisarió la sexta edición de los Encuentros de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental. En aquel momento Chomsky había hecho otras declaraciones importantes sobre el Sahara Occidental a Democracy Now, calificando el Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, instalado como protesta pacífica por la población saharaui a las afueras de El Aaiún ocupado y que fue destruido violentamente por el ejército marroquí, como el inició de la “Primavera Árabe”.

Noam Chomsky:

“President Trump has revealed once again his contempt for international law and basic human rights by giving official recognition to Morocco’s criminal and brutal occupation of Western Sahara, the first nation to do so. This was plainly a gift to Morocco in return for its acceptance of Trump’s request to recognize Israel’s criminal and brutal occupation of the Palestinian West Bank. The dreadful symmetry brings out with great clarity the malevolence of his administration. The international community should join in vigorous support for the victims of these cruel policies, which revive shameful practices that have disgraced western history.”

*Fuente: Artifariti