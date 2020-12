“Él -Gustavo Gatica- ha dicho: he regalado mis ojos para que las personas despierten. Es una frase fuerte y puede parecer una exageración retórica, pero en realidad, no lo es para nada, porque cuando están de por medio los Derechos Fundamentales, no hay otro modo de defenderlo, sino involucrándose completamente.” Roberto Saviano

