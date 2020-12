Acuerdo Haavara: Los orígenes del Estado sionista

El pacto de colaboración entre las autoridades nazis y la principal organización sionista mundial logró que los líderes judíos apoyaran a los nazis.

Los servicios de seguridad de Himmler (jefe de las SS y de la Gestapo), a través del Departamento responsable de los asuntos judíos -fachada para organizar la emigración ordenada de judíos a Palestina: primero los ricos-, colaboraron con la Haganah (escuadrones paramilitares terroristas judíos en Palestina) dirigiendo la emigración judía así como entregas secretas de armamento alemán a colonos judíos para su uso en asesinatos de la población árabe palestina y posteriormente en enfrentamientos con Inglaterra.

Para ello se utilizó el llamado Acuerdo Ha’avara (“acuerdo de traslado”), que fue firmado el 25 de agosto de 1933, tras tres meses de conversaciones, por la Federación Sionista de Alemania (die Zionistische Vereinigung für Deutschland), el Banco Leumi (bajo las órdenes de la Agencia Judía para Israel, una agencia ejecutiva “oficial” en la entonces Palestina) y las autoridades de la Alemania nazi. El acuerdo pretendía ayudar a facilitar la emigración de los judíos alemanes -al pincipio los más ricos- a Palestina, y al mismo tiempo beneficiar a empresas alemanas.

El pacto de colaboración entre las autoridades nazis y la principal organización sionista mundial comprometía a los segundos a colaborar con los nazis -cosa que hicieron a gran escala- a cambio de permitir la salida del país de algunos judíos, siempre que fuera con destino a Palestina. Aunque ayudó efectivamente a esos judíos a emigrar, los forzó también a dejar la mayor parte de sus posesiones en Alemania antes de partir.

Se estipuló, no obstante, que esos bienes (sobre todo dinero; las joyas y obras de arte debían ser vendidas a bajo precio a jerarcas alemanes o bien escondidas) podrían recuperarse comprando por ese mismo valor bienes de exportación fabricados en Alemania que se transferían a Palestina. Aproximadamente 60 000 judíos emigraron a Palestina bajo este acuerdo, llevándose con ellos 100 millones de dólares (unos dos mil millones en dólares de ahora). El principal proponente del Acuerdo de Haavara fue Haim Arlosoroff, sionista ucraniano conocido por expresar la idea de una revuelta judía para apoderarse, por la fuerza, de los territorios destinados al futuro Estado judío.

En compensación por su reconocimiento oficial como únicos representantes de la comunidad judía en Alemania, los dirigentes sionistas se ofrecieron para romper el boicot que habían organizado la mayoría de las organizaciones judías del mundo, lideradas por las poderosas asociaciones de EEUU y que estaba afectando al naciente Reich.

También fueron muy activos en los Judenratt, los comités sionistas que controlaban los guetos y decidían quién debía ser deportado, con base no solo en su riqueza y sus contactos, si no también en la cuantía de los sobornos que ofrecían a los dirigentes sionistas y a los nazis. Todas las cuestiones fueron negociadas formalmente por Eichmann -aunque entonces ocupaba una lugar muy bajo en el escalafón nazi, era unos de los funcionarios del Departamente mencionado-, y se “probaron” en el juicio a que fue sometido en Jerusalén luego de ser secuestrado en Argentina por el terrorismo israelí.

El polémico acuerdo -también llamado ‘traición’ por organizaciones judías laicas o de izquierda, que se oponían a la idea sionista-, incluía que los nazis organizaran los viajes, de modo que los judíos alemanes llegaban a Palestina en barcos que ondeaban la bandera con la esvástica. Las SA [Sturmabteilung, “sección de asalto”, milicia conocida como “camisas pardas”] organizaron campos de entrenamiento para preparar en técnicas militares y de terrorismo a las juventudes sionistas en su emigración, además de imprimir su propaganda y contribuir a la difusión del proyecto y a la organización de los actos.

Los objetivos eran, por un lado, librarse de una pequeña cantidad de judíos, aunque muy importante económicamente, y favorecer a la industria alemana y al bolsillo de unos cuantos jerarcas. Y por otro, preparar a los futuros terroristas que causarían unos años después severos daños a Inglaterra, que en ese momento era la potencia colonial en buena parte de Palestina. No se sabe si en los cálculos nazis entraba que además esos terroristas judíos iban a expulsar a la población palestina y construir un estado de apartheid.

Aunque los nazis odiaban a los judíos en general, no ocurría lo mismo con el sionismo como ideología, que experimentó una importante progresión durante el nazismo. Publicaciones como el Jüdische Rundschau (periódico de la Federación Sionista en Alemania) incrementaron exponencialmente sus ventas y la celebración en 1936 en Berlín de la Convención Sionista, dan cuenta de la expansión en la vida política de los líderes sionistas en tiempos del III Reich.

Las SS eran particularmente entusiastas en su apoyo al sionismo. En 1934 una publicación interna de las SS recomendaba a sus miembros un apoyo incondicional y activo al sionismo, tanto por parte del gobierno como del partido nazi, como la mejor herramienta para incitar a la emigración a Palestina de los judíos alemanes.

Hanotea

EL poryecto comenzó con Hanotea, una compañía sionista de plantaciones de cítricos, que se interesó a principios de 1933 por la posibilidad de transferir capital de Alemania a Palestina. Hanotea sirvió para ayudar a los judíos alemanes ricos emigrados a Palestina como parte del movimiento sionista. Por un acuerdo establecido con el gobierno alemán, Hanotea se haría con dinero de los futuros inmigrantes, y luego usaría este dinero para comprar bienes alemanes.

Estos bienes, junto con los inmigrantes, serían entonces enviados a Palestina. En Palestina, los comerciantes de importaciones comprarían los bienes de los inmigrantes, liquidando sus inversiones y entragándoles dinero en efectivo. Este acuerdo pareció funcionar bien, y marcó el camino para el posterior Acuerdo de Haavara. Hanotea estaba representada por un judío sionista polaco, Sam Cohen, que manejó los intereses sionistas en las negociaciones directas con los nazis establecidas desde marzo de 1933.

El acuerdo Haavara

La Trust and Transfer Office “Haavara” Ltd. pone a disposición de los Bancos de Palestina sumas en Reichmarks que han sido puestas a su disposición por los judíos emigrantes de Alemania. Los bancos se sirven de estas cantidades en Reichmarks para hacer pagos, en nombre de los comerciantes palestinos, de las mercancías importadas por ellos desde Alemania. Los comerciantes pagan con el valor de los bienes a los bancos y la “Haavara” Ltd. paga en efectivo a los emigrantes judíos de Alemania. En el mismo sentido en que los comerciantes locales harán uso de este acuerdo, la importación de bienes alemanes servirá para retirar capital judío de Alemania. La Trust and Transfer Office, HAAVARA, LTD. (Ejemplo del certificado expedido por Haavara a los judíos que emigraban a Palestina).

