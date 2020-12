Parafraseando el título de la famosa obra de teatro del “Ictus”: “Lindo país esquina con vista al mar”; el martes pasado en su noticiero central conducido por Daniel Matamala, Chilevisión presentó un espeluznante reportaje sobre la total y pública vulneración de la ley a orillas del Lago Rapel, que podría haberse perfectamente denominado: “Lindo país esquina sin vista al lago”. De este modo, la generalidad de las riberas del lago están apropiadas por propietarios privados, ¡incluido un conjunto vacacional de Carabineros de Chile!; sin permitir que ningún otro ciudadano pueda disfrutar de sus aguas. Y el equipo periodístico señaló que esta ilegal realidad se daba también ¡en muchos otros lagos del país!

En el caso de Carabineros le reconocieron al periodista que, frente a un reclamo a la Municipalidad de Las Cabras por el cierre de un camino público efectuado por aquellos, ellos estaban esperando el pronunciamiento alcaldicio. De este modo, el canal indagó allí, recibiendo primero una explicación preliminar de la directora de Obras de que efectivamente dicho camino era público. Pero después, cotejaron con el alcalde, Rigoberto Leiva Parra (UDI), quien ¡les dejó el recado a los periodistas de que no estaba interesado en el tema!…

Otro propietario ribereño, ante el osado intento del equipo periodístico de llegar a las costas desde un bote, les dijo mentirosamente que la norma de que las riberas públicas de los lagos eran públicas no era aplicable a los lagos artificiales como los de Rapel; así que podía denunciarlos a Carabineros y estos se los llevarían presos (…) si accedían a su ribera…

No queda más que preguntarse: ¿Qué dirán de todo esto los demás concejales, representantes del pueblo de Las Cabras: María Abarca Vera (Indep.); Mauricio Devia Rojas (Indep./PDC); Juan Pablo Flores Astorga (PRO); César Guzmán Acosta (UDI); Gonzalo Rubio Fuenzalida (PC) y Renato Zuñiga Viera (PRSD)? ¿O los parlamentarios de la zona: Los diputados Javier Macaya Danús (UDI) y Alejandra Sepúlveda Orbenes (FRVS); y los senadores Alejandro García-Huidobro Sanfuentes (UDI) y Juan Pablo Letelier Morel (PS)?

También, ¿Qué dirán las autoridades de Gobierno regional: la Intendente Rebeca Cofré Calderón (UDI) y el Seremi de Bienes Nacionales, Christián Gonzalo Villegas Gárate (Evópoli)?

Y, por cierto, no es posible pedirle al Gobierno alguna resolución respecto de Carabineros, ya que éstos, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros, disfrutan de una amplia autonomía operativa y no pueden ser “llamados al orden” por las autoridades civiles; como lo ha dejado más que claro toda nuestra historia reciente; y lo dejó explícito el senador y ex ministro del Interior y de varias otras carteras, José Miguel Insulza Salinas -en una entrevista dada a CNN-Chile el 20 de noviembre de 2018- cuando señaló que “desde el retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solos”…

Esta es nuestra triste “democracia” post-dictadura que -¡luego de treinta años!- tiene a Chile todavía sometido a los grandes poderes económicos, políticos y militares fácticos.