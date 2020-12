Presentamos un tema que es altamente crítico, por su impacto e importancia en la salud y la vida de los seres humanos, pero no podemos callar; es nuestro deber llevar información a nuestros lectores. Y lo hacemos llevando la opinión de una persona altamente calificada profesionalmente y de una conducta ética probada. Por ello partimos presentando un breve resumen de su vida profesional, política y social.

Sobre el autor: Dr. med. Wolfgang Wodarg, nacido en 1947, es internista y médico pulmonar, especialista en medicina higiénica y ambiental, así como en salud pública y medicina social. Después de su trabajo clínico como internista, fue, entre otras cosas, funcionario de salud pública en Schleswig-Holstein durante 13 años, al mismo tiempo que profesor en universidades y escuelas técnicas y presidente del comité de expertos para la protección del medio ambiente relacionado con la salud en la Asociación Médica de Schleswig-Holstein. En 1991 recibió una beca para estudiar en la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU. (epidemiología).

Como miembro del Parlamento alemán desde 1994 hasta 2009, fue iniciador y orador en la Comisión de Investigación “Ética y Derecho de la Medicina Moderna”, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde fue presidente del Subcomité de Salud y vicepresidente del Comité de Cultura, Educación y Ciencia. En 2009, inició la Comisión de Investigación sobre el papel de la OMS en el H1N1 (gripe porcina) en Estrasburgo, donde permaneció como experto científico tras abandonar el Parlamento. Desde 2011 trabaja como profesor universitario independiente, médico y científico de la salud y fue miembro voluntario de la junta y jefe del grupo de trabajo de salud de Transparencia Internacional Alemania hasta 2020.

Siempre es el mismo truco: Una enfermedad se magnifica bajo la lupa de los medios y se presenta como el peligro más terrible posible. A los medios les gusta eso. Con tal agenda la mayoría de las personas notan por primera vez que la enfermedad supuestamente peligrosa realmente existe. Solía ser diferente con las epidemias.

Los políticos y científicos corruptos hacen el resto. Y, por supuesto, cuando el miedo es lo suficientemente grande, los gobiernos tienen que reaccionar. Hasta ahora, en el caso de “pandemias”, solo han financiado y comprado vacunas y se han hecho cargo de la publicidad de las vacunas. Pero ahora incluso están ayudando a organizar ellos mismos el miedo a la “epidemia”. También hay suficientes batas blancas que se rinden una y otra vez. Por último, las subvenciones para la investigación y la popularidad atraen.

Las luces rojas para médicos y pacientes deberían encenderse ahora, a más tardar, cuando la Canciller Angela Merkel intente imponer las “vacunaciones masivas” genéticas, inmaduras, después de los Test-PCR que no están aprobados para el diagnóstico y no son adecuados. Está planificando esto bajo el absurdo disfraz de una emergencia epidemiológica de proporciones nacionales, en todos los ámbitos y sin pasar por los médicos tratantes.

Creadores de miedo conocidos como pioneros de las grandes empresas

El temor propagado por el científico Christian Drosten y los políticos Karl Lauterbach, Markus Söder o Angela Merkel carece de cualquier base médica y científica. Lauterbach, por ejemplo, está ahora mismo volviendo loco de nuevo con un estudio vergonzosamente malo de la marca “Imperial College”. Esta fábrica de pánico fue la que creó los escenarios de miedo más escandalosos desde sus computadoras, con la ayuda del famoso Neil Ferguson con las gripes aviar y porcina. Ahora se dice que Covid-19 reducirá nuestro rendimiento intelectual a largo plazo. Me pregunto si la locura política tiene algo que ver con esto.

Hay guías más fiables, también en el RKI

Yo prefiero quedarme – como lo he hecho durante muchos años – con los epidemiólogos rigurosos del Instituto Robert Koch (RKI), que nos informan justo ahora, a finales de octubre de 2020, en medio del tsunami de test y antes del segundo lockdown:

“En el Centro Nacional de Referencia (NRZ) para los virus de la influenza, solo se identificaron rinovirus en un total de once (39 por ciento) de las 28 muestras centinela enviadas en la semana 43 de 2020. Los virus de la influenza o del SARS-CoV-2 no se identificaron en ninguna de las muestras centinela examinadas. El escaso número de muestras enviadas no permite una evaluación sólida de los virus que están probablemente circulando en la actualidad.”

Dado que las muestras de virus se toman miles de veces, durante las oleadas de gripe, en personas con enfermedades respiratorias, uno se pregunta: ¿Por qué se toman tan pocas muestras regulares ahora? ¿Ya nadie está enfermo?

¿Vacunación por diagnósticos erróneos?

La diferencia entre el elevado número de test-PCR con los resultados falsos positivos correspondientemente más altos por un lado y la documentación oficial de una temporada de otoño suave, por otro lado, demuestra, incluso para los legos en medicina, que los test-PCR no dicen nada sobre hallazgos clínicos, infecciones o infectividad. Es un test completamente inadecuado y engañoso como criterio para tomar decisiones sobre medidas de acuerdo con la Ley de Protección contra Infecciones (IfSG) .

“Cierra los ojos y corre” parece ser la consigna

Sin embargo, a los políticos no les molesta actualmente que se haga medicina basada en test y los Consejos Nacionales de Ética y las Comisiones de Vacunación al parecer ya ni siquiera preguntan por la indicación de medidas, sino que discuten sobre el establecimiento de prioridades, según el lema: quiénes se beneficiarán primero de las nuevas “vacunas” y quiénes lamentablemente tendrán que esperar. La así llamada vacuna Covid-19 puede convertirse en la más perjudicial de estas medidas. Ya está financiada por nuestras contribuciones e impuestos y es en realidad un gigantesco estudio de observación a nivel nacional con novedosas manipulaciones genéticas de nuestros sistemas inmunológicos.

Ingeniería genética de bandera falsa

Lo que unas 200 empresas y consorcios de todo el mundo están investigando actualmente y quieren comercializar lo más rápidamente posible son en gran parte intervenciones de ingeniería genética nuevas y muy arriesgadas, en complejos procesos de comunicación biológica en nuestro sistema inmunológico. Intervenciones que se llevarán a cabo en personas sanas a una escala nunca antes intentada.

Durante el brote de gripe porcina y en medio de la inminente campaña electoral federal de 2009, el grupo de presión de la vacuna, con la ayuda de sus voluntariosos representantes parlamentarios, hizo que el uso de los ácidos nucleicos recombinantes en los humanos se ocultara como “vacuna” en la Ley de Medicamentos de Alemania. Esto ocurrió en la última sesión, antes del receso de verano de la campaña electoral, sin ningún debate y fue grabado en secreto en el acta.

Las empresas y su lobby político intentan también ahora convencernos, eufemísticamente, de que es una vacuna normal. Dicen que sólo si se pudiera “vacunar” al mayor número posible de personas sería posible finalmente liberarse de la carga amenazadora de una pandemia mortal. Ursula von der Leyen, en su “conferencia de donación”, a coro con los jefes de gobierno de casi toda Europa, anunció, ya en la primavera de 2020 que sólo cuando haya una vacuna disponible para todos se pondrá fin a la pandemia,

Riesgo cero y beneficios elevados

AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Sanofi/GSK, Merck/Uni Oxford, CureVac, Biologika, CEVEC, ARTES, Vibalogics/Janssen, Moderna/NIAID, Novavax y otros están en los bloques de partida y completando los estudios “telescópicos” patrocinados, si es posible, sin escándalos y sin alboroto, en el marco de un proceso de aprobación “rodante”. Pueden dejarlo andar relativamente relajado, porque las prometidas liberaciones de responsabilidad, los subsidios fiscales de miles de millones y las garantías de compra de cientos de miles de dosis de vacunas significan que ya tienen su negocio prácticamente en el bolsillo. Fue similar con la gripe porcina. Incluso los más de 20 millones de dosis de vacunas adulteradas con potenciadores, que nos ahorraron especialistas críticos, médicos generales y pediatras en el caso de la gripe porcina, ya habían sido pagadas. Podían ser eliminados con calma y aún así traían a Glaxo y a los competidores beneficios garantizados a nivel global de miles de millones.

SARS-CoV-2: ¿Cuántos virus nuevos hay?

Supuestamente, una “vacuna” de vector de AstraZeneca y una “vacuna” de ARNm de BioNTech/Pfizer con sus moléculas de ingeniería genética están ahora a punto de convertir a millones de personas en organismos genéticamente modificados (OGM) resistentes a corona. Sin embargo, no sabemos realmente contra qué coronavirus debemos luchar. Al igual que los virus de la gripe, los coronavirus también cambian constantemente muchas de sus secciones genéticas. Los coronavirus originales del “SARS” de Wuhan han sido indetectables desde hace mucho tiempo. Cientos de otras variantes de Wuhan han sido ahora difundidas, encontradas y secuenciadas. Y lo que ahora se encuentra principalmente son sólo pruebas positivas de PCR, que se sabe que reaccionan con diferentes variantes de corona.

Los centros de vacunación reemplazarán a los consultorios médicos

En la última semana de octubre, el Ministro Federal de Salud pidió a los Länder que prepararan el establecimiento de un total de unos 60 centros de vacunación en toda Alemania y que comunicaran las direcciones de entrega de las vacunas antes del 10 de noviembre de 2020. Las autoridades sanitarias deben participar en este proceso. Pero también se está considerando la modernización de las salas de congresos o conciertos que actualmente están cerradas de todos modos (Tagesschau). Así pues, por primera vez, las operaciones normales de vacunación se trasladarán en gran medida de los consultorios médicos a instalaciones que, como las pruebas de PCR, están dirigidas principalmente por grandes laboratorios y proveedores de servicios privados.

Como justificación para eludir la profesión médica cada vez más crítica, se citan como pretexto las peculiaridades técnicas de algunos de los procedimientos más recientes. La nueva “vacuna” de ARNm tiene que ser almacenada y transportada congelada a -20°C o hasta menos -80°C . Una vez que esté lista para ser inyectada, puede ser guardada en el refrigerador por unas pocas horas como máximo. Según la información de la industria, esto es necesario porque no es posible desarrollar un proceso en el corto tiempo de desarrollo que garantice también la estabilidad a temperaturas normales de refrigerador.

Las empresas de logística también se benefician

Los grandes actores de la industria logística como DHL, Fedex y UPS se están frotando las manos y aparentemente ya se están preparando para un gran acuerdo de logística refrigerada con mucho apoyo del gobierno. Handelsblatt y Deutsche Welle informaron de que las empresas están estableciendo varias grandes cámaras frigoríficas, preferentemente cerca de los aeropuertos, donde se dice que hay cientos de grandes congeladores, cada uno de ellos capaz de contener decenas de miles de dosis de vacunas. Los fabricantes de estos refrigeradores – el Handelsblatt, por ejemplo, nombra a la empresa suaba Binder de Tuttlingen – también se encuentran entre los que se benefician de esta guerra contra los resultados de los test. Así que hay muchos para los que incluso esta locura promete un buen negocio.

Sería mucho más fácil y barato hacerlo, porque alternativamente, por supuesto, sería posible utilizar un componente de antígeno corona convencional actualizado en la mezcla de vacunación anual contra la gripe. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que esto de alguna manera desactivaría significativamente las ondas de gripe anuales. Ni un gran negocio, ni un “reinicio” político, podrían ser escenificados o justificados con una campaña de vacunación tan común.

Adiós a los consejos de vacunación e indicaciones individuales

La supuesta sobrecarga técnica de algunos fabricantes de vacunas muy influyentes se está utilizando ahora como razón para que el asesoramiento médico individual sobre vacunación que de otro modo siempre se requiere ya no se tome tan en serio. Creo que la justificación es un argumento pretextual. Durante décadas, las vacunas sensibles se han almacenado de forma centralizada y se han utilizado de forma descentralizada. Además, algunos productos sanguíneos o vacunas ya han sido entregados a los consultorios médicos a través de trasportes refrigerados con hielo seco y pueden ser utilizados allí de manera profesional. En los consultorios médicos, se trata principalmente de una cuestión de programación y logística de la práctica.

Especialmente con las nuevas intervenciones planeadas en los procesos del sistema inmunológico, el conocimiento anamnésico y el consejo médico individual de vacunación son más necesarios que nunca. Esto se debe a que un sinnúmero de complicaciones y efectos secundarios individuales son amenazantes. Sería una negligencia grave – aunque fuera legalmente posible por las ordenanzas de emergencia – que las intervenciones del personal auxiliar se realizaran lejos del paciente en operaciones masivas.

Aprobación continua y ocultación sistemática de efectos secundarios

El riesgo inevitablemente más elevado para las personas “vacunadas”, en el caso de las aprobaciones “rodantes” de las vacunas, se compensa supuestamente por el hecho de que las empresas tienen que realizar observaciones de aplicación, estudios de observación o estudios posteriores a la comercialización. Se trata de la observación vigilante de los posibles efectos indeseables de los medicamentos, en la jerga técnica: la farmacovigilancia. Sin embargo, lo que se debe hacer con el tipo de farmacovigilancia que se prevé ahora se investigó y denunció hace años en el Grupo de Trabajo sobre la Salud de Transparencia Internacional. En el caso de las modificaciones genéticas ahora planificadas en millones de personas sanas en el menor tiempo posible, tal procedimiento es más que una negligencia grave. Si sólo una de cada mil personas vacunadas sufriera un efecto secundario grave, esto significaría decenas de miles de enfermedades autoinmunes, parálisis o incluso muertes en Alemania – mucho más daño del que podrían haber causado todas las “pandemias” de los últimos veinte años.

En los casos de las vacunaciones masivas en los criaderos de pollos o cerdos, el período de seguimiento dura como máximo hasta la fecha de sacrificio prevista, es decir, sólo semanas o meses, por razones obvias. Se recurre a los virólogos y epidemiólogos de la medicina veterinaria: Los humanos no son animales de matanza y quieren vivir mucho tiempo y mantenerse sanos sin los efectos secundarios dañinos de las drogas. Pero incluso en la medicina humana, la industria farmacéutica minimiza su interés en los efectos tardíos por razones comerciales. Por lo tanto, hay muy poco conocimiento sobre los efectos tardíos de la vacunación. Contergan envía sus saludos.

Además, en el caso de las modificaciones genéticas, los efectos intergeneracionales a través de la línea germinal no pueden excluirse categóricamente, sino deben formar parte de las evaluaciones del impacto de la tecnología y la farmacovigilancia. En el Comité de Salud del Bundestag Alemán, me opuse con vehemencia, pero en vano, a la idea de que la vigilancia, el registro y la evaluación de las reacciones adversas a los medicamentos deberían estar en manos de las mismas autoridades que aprueban los medicamentos para su comercialización. Desafortunadamente, ese sigue siendo el caso.

La industria farmacéutica, por supuesto, preferiría llevar a cabo esta vigilancia bajo su propia responsabilidad, como “autorregulación voluntaria”. Debido a la relajación de la protección de datos por el actual Ministro de Salud y a su estrecha colaboración con la industria de los datos y la industria farmacéutica y de vacunas, no estamos lejos de una toma de posesión tan hostil de las tareas públicas por parte de empresas privadas.

El miedo a una epidemia como ayuda para la cosecha de big data

Las grandes empresas de datos se frotan las manos de todos modos, porque para ellos la “pandemia” llegó en el momento justo. Después de algunos favores del Ministro de Salud el año pasado – tarjeta de vacunación digital, expediente electrónico del paciente, registro de implantes, toma de posesión de gematik, etc. – ahora están dando realmente en el blanco con aplicaciones de contacto, registro de personas probadas, informes sobre contactos, movilidad y disciplina de higiene. Incluso los síntomas que se han producido se recogerán en el futuro de forma centralizada. Como esto es demasiado para que lo maneje la administración estatal, las grandes empresas de datos no sólo están contentas con los contratos gubernamentales, sino que también tienen nuestros datos de salud más íntimos en sus computadoras. La protección de datos estaría garantizada, por supuesto (NdeR. Frase irónica).

Así que lentamente nos estamos convirtiendo en una sociedad transparente. Con el pretexto de la investigación médica o la vigilancia de la salud, nuestros datos de salud se recogen cada vez más completamente desde la cuna hasta la tumba. En el caso del Covid-19, supuestamente para la evaluación profiláctica y para la investigación y mejora de nuevas vacunas.

¿Pero qué le importa a Google, Apple, Amazon, Microsoft, SAP, Arvato/Bertelsmann y a otros nuestra salud? Necesitan nuestros datos como el “oro del futuro” para sus negocios, porque principalmente no tienen nada que suministrarnos a nosotros, sino a sus accionistas. Aunque estos son intereses legítimos, no es legítimo que un lobista en la oficina ministerial abuse de su cargo público para alimentar la economía con nuestros datos de salud a través de leyes de datos agitados y decretos de emergencia. ¿Qué saca él de esto? ¿Se puede investigar esto? Hasta ahora, la corrupción y el abuso de poder han sido objeto de enjuiciamiento en Alemania.

No hay buena terapia sin un diagnóstico claro

La mejor manera de saber si algo es peligroso es mirar el daño que causa. Esto debe ser reconocido a tiempo y observado de manera precisa, sistemática y prospectiva. Por ejemplo, a través del sistema de centinelas, como lo opera el RKI o como sugiere un oficial de salud pública responsable de Baviera y otros. Cada vez con más frecuencia, los médicos de los hospitales de varios países están saliendo de la cobertura y preguntando por los presuntos pacientes de Covid-19. Nadie duda de que este año hay pacientes con enfermedades respiratorias, incluso con nuevos virus y con cursos severos. Y que la prueba de PCR también puede ser positiva para estos. Sólo que tenemos masas de gente enferma abarrotando las camas de los hospitales por un nuevo virus, el corona, eso es obviamente incorrecto.

Acabo de recibir el siguiente correo electrónico indignado sobre la situación en los departamentos ambulatorios de los médicos acreditados por las empresas de seguros médicos:

“Primero no había ni un céntimo para los test, y muchos colegas – casi todos de nuestra región – apenas aplicaron test. Ahora obtenemos más dinero por un test – duración: 1 minuto – para una persona sana (15 euros) que por una ecografía abdominal completa para un abdomen, con dolencia aguda (15 minutos por 12 euros). Por eso ahora, de pronto, se están aplicando test por todas partes.”

De nuevo queda claro: Los virus no son el problema.

La verdadera plaga es la corrupción institucional

En mi anterior trabajo como doctor, como miembro del parlamento y como honorario de la campaña anticorrupción, he trabajado con los principales actores de la agroindustria, la industria energética, la industria privada de armas y “seguridad”, el mundo de los medios de comunicación, y por supuesto, especialmente las industrias farmacéuticas y de vacunas he registrado suficientes ejemplos de grandes fraudes científicos organizados, catástrofes falsas, análisis y verificaciones comprados, estrategias de lobby clandestinas, psicoping, astroturfing, disruptores profesionales, provocadores o shitstormer (‘rociadores de mierda’). Desde que el simple soborno de funcionarios ha dado pasos, cada vez más fuertes, hacia la toma de posesión privada de oficinas e instituciones públicas enteras, el asunto se ha complicado mucho desde el punto de vista jurídico. Se necesita mucho dinero para pagar el lobysmo y la elaboración de la agenda, así como para pagar a los abogados que defienden Algunos gana mucho con eso y otros casi nada para permitirse algo. Lo que estamos experimentando ahora es el resultado de este desolado desequilibrio social. No ayuda cuando unos pocos multimillonarios piensan que pueden comprar, es decir, vender(comprar) la salvación del mundo. Cualquiera que sea el aspecto de esa salvación en la mente de los autoproclamados filántropos, sólo puede conducir a la violencia y la opresión. ¿Cuántas veces hemos creído que habíamos superado estos arcaicos patrones autocráticos a través de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho? Desafortunadamente, todavía no hay una vacuna contra la corrupción.

Artículo publicado en el sitio www.wodarg.com y reproducido Die Impfaktion Nutzen für wenige – Schaden für viele

*Fuente: Wodarg.com