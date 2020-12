La actual guerra del Sáhara Occidental es entre el pueblo saharaui y la alianza Israelí-marroquí

Las graves tensiones en el norte de África entre Marruecos y Argelia, por un lado, por el cierre permanente de las fronteras, y por otro lado, entre Marruecos y el Frente Polisario por la soberanía sobre el Sáhara Occidental, un territorio inscrito en la agenda de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas como una región no autónoma pendiente de descolonización, están llegando a su punto más delicado.

Nadie puede negar la existencia de un conflicto en la región del Sáhara Occidental y menos a una guerra en curso entre el régimen marroquí y el pueblo saharaui representado por el Frente Polisario, y cada parte está aferrada a sus decisiones sobre la antigua colonia española a pesar de todos los intentos de encontrar soluciones de compromiso como cualquier conflicto en cualquier región del mundo.

El Frente Polisario está respaldado por Argelia y varios otros países de África y América Latina, mientras que Rabat cuenta con el apoyo total e incondicional de Francia, las monarquías del golfo y el Estado sionista, “Israel”. Se sabe que las relaciones marroquí-israelíes son excelentes, y es la relación más antigua entre Israel y un país árabe, y todos conocen la famosa historia aquella cuando Marruecos permitió al servicio de inteligencia israelí el MOSAD espiar la cumbre de la Liga Árabe en el año 1967, que se celebró en Marruecos durante la guerra árabe-israelí … etc.

En medio de la preparación para cualquier emergencia a la luz del aferramiento de las dos partes del conflicto en el Sáhara Occidental a sus demandas y el fracaso del plan de Arreglo, Rabat continúa buscando apoyo militar adicional al otorgado por Francia, por ello y para este propósito, Israel proporcionó equipos militares avanzados, incluido un dron de fabricación israelí (Heron), a pesar de que este tipo de aviones no tripulados no se utilizarán contra el ejército saharaui, ya que Marruecos es completamente incapaz de utilizar este tipo de aviones militares que requieren un sistema integrado de comunicaciones y mando, especialmente un satélite de comunicaciones en órbita (GEO) a una altitud de 36 mil kilómetros y que Marruecos no tiene, de ahí la imposibilidad.