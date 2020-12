Prólogo

Cualquiera sea la opinión que se tenga de Salvador Allende y de su gobierno, no cabe duda alguna que su figura fue fundamental en la política chilena, durante gran parte del siglo XX.

Su extraordinario carisma, su amplio liderazgo y una oratoria prodigiosa, capaz de hacer pedagogía política, convencer y, sobre todo, emocionar, empujaron el ascenso de los sectores medios y populares y los partidos de izquierda en Chile. Fue capaz de imaginar y conducir un proceso tan original como audaz, el socialismo en democracia, cuando muchos se entusiasmaban con otras experiencias.

Recordar y revisitar la figura de Salvador Allende, a través de sus principales discursos —a lo que nos invita la Biblioteca del Congreso Nacional, con este enorme esfuerzo— significa acercarnos al político, al estadista, al líder, a través de una de sus mejores y más recordadas facetas, permitiendo, además, situarnos a comienzos de los ’70, justo a medio siglo de ese período.

Releyendo estos textos podemos advertir, con claridad, algunas ideas y mensajes que estuvieron presentes habitualmente en la retórica del Presidente Allende, entre las que destaco su irrestricto compromiso democrático, su profundo sentido americanista y, más ampliamente, de solidaridad entre las naciones en desarrollo, su permanente llamado a la responsabilidad y su confianza infinita en el pueblo de Chile, especialmente en sus jóvenes.

Allende fue capaz de advertir que en Chile era posible que los sectores populares llegaran al poder, a realizar transformaciones, a través del voto y en el marco de la democracia representativa. Lo repitió muchas veces.

“¿Cuál será nuestra vía, nuestro camino chileno de acción para triunfar sobre el subdesarrollo? Nuestro camino será aquel construido a lo largo de nuestra experiencia, el consagrado por el pueblo en las elecciones, el señalado en el programa de la Unidad Popular: el camino al socialismo en democracia, pluralismo y libertad” —afirmó al asumir el mando del país.

“…la realidad de Chile, su historia y su idiosincrasia, sus características, la fortaleza de su institucionalidad, nos llevó a los dirigentes políticos a entender que en Chile no teníamos otro camino que el camino de la lucha electoral —y ganamos por ese camino— que muchos no compartían, fundamentalmente como consecuencia del pensamiento generado en este Continente, después de la Revolución Cubana…” —reiteró en México, en uno de sus mejores discursos, en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Otra característica fundamental en el mensaje político del Presidente Allende es su marcado internacionalismo y latinoamericanismo. Si bien estimaba que no había recetas para los pueblos, era fundamental una conciencia universal de las naciones pequeñas y pobres en defensa de sus intereses.

“Para nosotros, las fronteras deben estar abolidas y la solidaridad debe expresarse con respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno distintas, pero que hay un mandato que nace de nuestra propia realidad que nos obliga —en el caso de este continente— a unirnos; pero mirar más allá, inclusive de América Latina y comprender que nacer en África en donde hay todavía millones y millones de seres humanos que llevan una vida inferior a la que tienen los más postergados y preteridos seres de nuestro continente” —sostuvo.

Ello lo llevó a involucrarse abiertamente en uno de los mayores conflictos de esos años y criticar firmemente la intervención norteamericana en Asia, reclamando la solidaridad continental con Vietnam. “Por eso, frente a la realidad que golpea todavía en el Asia, frente a la lucha de Indochina, frente al drama que se prolonga en Vietnam, desde esta tribuna del Pueblo de México, reafirmo la fe en que la paz de Vietnam hará justicia a un pueblo pequeño como el nuestro” —afirmó enérgicamente ante el Parlamento azteca.

El mismo mensaje llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas. Ante un salón inusualmente repleto, que escuchó con respeto y admiración aquella hermosa semblanza de nuestro país y que lo ovacionó, al concluir, recogió, también, el sentimiento latinoamericano al señalar:

“Son los pueblos, todos los pueblos al sur del Río Bravo, que se yerguen para decir: “¡Basta! ¡Basta a la dependencia! ¡Basta a las presiones! ¡Basta a la intervención!”. Para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo, a disponer libremente de sus recursos naturales. Existe una realidad, hecha voluntad y conciencia. Son más de doscientos cincuenta millones de seres que exigen ser oídos y respetados.”

Allende fue capaz de conducir, conociendo las limitaciones y enfrentando las dificultades. En medio de constantes presiones por profundizar y acelerar procesos, a veces más allá de lo aconsejable, fueron habituales sus llamados a la responsabilidad y a la prudencia.

“Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria” —afirmó desde el balcón de la Federación de Estudiantes de la Universidad Chile el día de su triunfo electoral.

Incluso en las horas más grises, mantuvo esa actitud, la de un líder, un estadista que, antes que todo, tiene en mente proteger a los suyos, reafirmando, asimismo, su lealtad con sus ideas, con su proyecto, con su pueblo, sabiendo que estaba ante una encrucijada trascendental, que quedaría marcada en la historia.

“Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la Patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse” —sostuvo, antes de lanzar ese mensaje postrero que, ciertamente, expresa su testamento político y que sigue resonando en tantas y tantos que, en Chile o en el extranjero, contemporáneos o no, han visto en su figura un símbolo de consecuencia, entrega y determinación:

“Trabajadores de mi Patria, tengan fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo, se abrirán grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.”

Cincuenta años después de su triunfo electoral y un poco menos desde el Golpe Militar, Chile se encuentra nuevamente ante un proceso histórico. Efectivamente, nuestras calles y avenidas se han visto desbordadas por multitudes, especialmente de jóvenes, que exigen plasmar en una nueva Carta Fundamental, la oportunidad de un mañana con más igualdad y bienestar. En este trance, el mensaje de Salvador Allende permanece intacto y parece recobrar vigencia.

“Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”.

Adriana Muñoz D’Albora

Presidenta del Senado

Las Primera 40 Medidas del Gobierno Popular

1. SUPRESION DE LOS SUELDOS FABULOSOS

Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. Terminaremos con la acumulación de cargos y sueldos. (Consejerías, Directorios, Representaciones). Terminaremos con los gestores administrativos y traficantes políticos.

2. ¿MAS ASESORES? ¡NO!

Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del Estatuto Administrativo. En Chile no habrá más asesores.

3. HONESTIDAD ADMINISTRATIVA

Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados en la Administración Pública. Habrá inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas; se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de Gobierno.

4. NO MAS VIAJES FASTUOSOS AL EXTRANJERO

Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen: salvo aquellos indispensables para los intereses del Estado.

5. NO MAS AUTOS FISCALES EN DIVERSIONES

Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. Los vehículos que queden disponibles se utilizarán para fines de servicio público, como transporte de escolares, traslados de enfermos de las poblaciones o vigilancia policial.

6. EL FISCO NO FABRICARA NUEVOS RICOS

Estableceremos un control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios públicos. E1 gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.

7. JUBILACIONES JUSTAS NO MILLONARIAS

Terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado, y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas.

8. DESCANSO JUSTO Y OPORTUNO

Daremos derecho a jubilación a todas las personas mayores de 60 años, que no han podido jubilar debido a que no se les han hecho imposiciones.

9. PREVISION PARA TODOS

Incorporaremos al sistema provisional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños mineros, pirquineros y dueñas de casa.

10. PAGO INMEDIATO Y TOTAL A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS

Pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y haremos justicia en el pago de pensionados y montepiadas del Servicio de Seguro Social.

11. PROTECCION A LA FAMILIA

Crearemos el Ministerio de Protección a la Familia.

12. IGUALDAD EN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares.

13. EL NIÑO NACE PARA SER FELIZ

Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica.

14. MEJOR ALIMENTACION PARA EL NIÑO

Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y alrnuerzo a aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar.

15. LECHE PARA TODOS LOS NIÑOS DE CHILE

Aseguraremos medio litro de leche diaria, como ración a todos los: niños de Chile.

16. CONSULTORIO MATERNO-INFANTIL EN SU POBLACION

Instalaremos consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones.

17. VERDADERAS VACACIONES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

Se invitará al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica, seleccionados de todo el país.

18. CONTROL DEL ALCOHOLISMO

Combatiremos el alcoholismo no por los medios represivos, sino por una vida mejor y erradicaremos el clandestinaje.

19. CASA, LUZ, AGUA POTABLE PARA TODOS

Realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de vivienda y garantizaremos el suministro de agua por manzana y luz eléctrica.

20. NO MAS CUOTAS REAJUSTABLES CORVI

Suprimiremos los reajustes de los dividendos y las deudas a la CORVI

21. ARRIENDOS A PRECIOS FIJOS

Fijaremos el 10 por ciento de la renta familiar como máximo para el pago del arriendo y dividendos. Supresión inmediata de los derechos de llave.

22. SITIOS ERIAZOS ¡NO! POBLACIONES ¡SI!

Destinaremos todos los sitios eriazos fiscales, semifiscales o municipales a la construcción.

23. CONTRIBUCIONES SOLO A LAS MANSIONES

Liberaremos del pago de contribuciones a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados donde vive permanentemente el propietario y no sea de lujo o de balneario.

24. UNA REFORMA AGRARIA DE VERDAD

Profundizaremos la Reforma Agraria, que beneficiará también a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. Extenderemos el crédito agrario. Aseguraremos mercado para la totalidad de los productos agropecuarios.

25. ASISTENCIA MEDICA Y SIN BUROCRACIA

Eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impiden o dificultan la atención médica de imponentes y cesantes.

26. MEDICINA GRATUITA EN LOS HOSPITALES

Suprimiremos el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales.

27. NO MAS ESTAFA EN LOS PRECIOS DE LOS REMEDIOS

Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos, reduciendo los derechos e impuestos de internación de las materias primas.

28. BECAS PARA ESTUDIANTES

Estableceremos el derecho a becas en la enseñanza básica, media y universitaria de todos los buenos alumnos, en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de sus familias.

29. EDUCACION FISICA

Fomentaremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas y todas las poblaciones. Toda escuela y toda población tendrá su cancha. Organizaremos y fomentaremos el turismo popular.

30. UNA NUEVA ECONOMIA PARA PONER FIN A LA INFLACION

Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía.

31. NO MAS AMARRAS CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y terminaremos con las escandalosas devaluaciones del escudo.

32. NO MAS IMPUESTOS A LOS ALIMENTOS

Terminaremos con las alzas de los impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad.

33. FIN AL IMPUESTO DE LA COMPRAVENTA

Suprimiremos el impuesto a la compraventa y lo reemplazaremos por otro sistema rnás justo y expedito.

34. FIN A LA ESPECULACION

Sancionaremos drásticamente el delito económico.

35. FIN A LA CARESTIA

Aseguraremos el derecho de trabajo a todos los chilenos e impediremos los despidos.

36. TRABAJO PARA TODOS

Crearemos de Inmediato nuevas fuentes de trabajo con los planes de obras públicas y viviendas, con la creación de nuevas industrias y con puesta en marcha de los proyectos de desarrollo.

37. DISOLUCION DEL GRUPO MOVIL

Garantizaremos el orden en los barrios y poblaciones y la seguridad de las personas. Carabineros e Investigaciones serán destinados a cumplir una función esencialmente policial contra la delincuencia común. Eliminaremos el Grupo Móvil y sus miembros reforzarán la vigilancia policial.

38. FIN A LA JUSTICIA DE CLASE

Crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las Juntas de Vecinos, para conocer y resolver casos especiales, como pendencias, actos de matonaje, abandono del hogar y atentado contra la tranquilidad de la comunidad.

39. CONSULTORIOS JUDICIALES EN SU POBLAClON

Estableceremos consultorios judiciales en todas las poblaciones.

40. CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL ARTE Y LA CULTURA

Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura y Escuelas de formación artística en todas las comunas.

