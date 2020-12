Declaración Pública de Erika Hennings Cepeda sobre el fallo de la Operación Colombo

¿Puede acaso la flagrante impunidad ser polémica? ¿se puede secuestrar, torturar, torturar, torturar, asesinar, y hacer desaparecer los cuerpos de personas? ¿Se puede luego hacer todo un montaje para cubrir esos crímenes, cientos de desapariciones forzadas?

Eso es mucho más que polémico, eso es I M P U N I D A D

¿Que a través de los años los secuestradores, torturadores, los criminales gocen de privilegios, que se les victimice porque envejecieron, como si la vejez redimiera por vejez, que los criminales caminen nuestras calles, que Ud., su hija, su nieto, los encuentre en su barrio porque les dejaron en libertad, porque nunca la justicia fue justa?

Quisiera acá compartir parte de lo que vengo pensando y sintiendo desde hace 3 días, desde que tuve la noticia de esta nueva impunidad, con un fallo lacerante, que alcanza brutalmente a mi rabia, a mi impotencia, a mi dolor, alcanza a mis memorias, que alcanza también olores, imágenes, imágenes de jóvenes sentados a mi lado, con ojos vendados, llevados a las sesiones de torturas y traídos de vuelta de esas sesiones, recuerdo los susurros, las manos, la botella de agua compartida, los zapatos, el hambre, pero también el aliento de palabras contenedoras solidarias, recuerdo la resistencia.

Dieciséis jóvenes por los cuales se absuelve a sus torturadores, a sus asesinos, a sus exterminadores.

¿Cómo permanecer indiferente, aún más, cuando esa impunidad nos tiene en la actualidad con más de 500 otros jóvenes mutilados, también asesinados, y otros miles que han sido detenidos? ¿cómo permanecer indiferentes cuando esa impunidad está siempre presente y asegura nuevos crímenes y nuevas impunidades?

Llevo 3 días con esas imágenes, la de Mauricio Jorquera Encina, de 18 años, Marcos Quiñones Lembach, de 26, Agustín Fioraso Chau, de 22, Jaime Buzzio Lorca, también de 22, todos militantes del MIR, Rodolfo Espejo Gómez, de 18 años, y Gregorio Gaete Farías, de 22, ambos militantes de la JS; todos ellos detenidos en Londres 38, soy testigo de ello.

Soy testigo de la maldad, la que antes de ese tiempo no conocía, soy testigo de la brutalidad y violencia criminal de Miguel Krassnoff Martchenko, de Gerardo Godoy García, de Ricardo Lawrence Mires, Jefes de los grupos operativos que tenían a su cargo todo el proceso de la detención, los interrogatorios, las torturas, y las decisiones para su desaparición, ellos con sus grupos ejecutores a cargo, entre los cuales decenas de hombres y mujeres también que hoy les dejan en libertad. Por nombrar algunos, menciono al gemelo Rodolfo Concha Rodríguez, que cada vez lo dejan en libertad y que se muy bien de su participación, y que además en los 80 continuó en la CNI, Ciro Torré, Eduardo Iturriaga Neumann, a la Teresa Osorio y Rosa Humilde Ramos que han gozado de la impunidad durante 40 años, claro son viejas ya, pero menos que yo, amparadas por la NO JUSTICIA, por la impunidad.

Durante estos 3 días me han dominado las imágenes de esos jóvenes detenidos desaparecidos, la imagen de Cecilia Castro Salvadores de 23 años, militante del MIR, detenida y desaparecida junto a su marido Juan Carlos Rodríguez Araya de 30 años que tenían una hija de algo más de un año. Isidro Pizarro Meniconi, Ida Vera Almarza, Mario Calderón Tapia, Gilberto Urbina Chamorro, los hermanos Jorge Elías y Juan Carlos Andrónico Antequera, Sergio Reyes Navarrete, todos militantes del MIR y Francisco Aedo Carrasco, de 63 años, el mayor, el viejo, el arquitecto, militante del PS, el esposo de Cristina…

Si, llevo 3 días conectándome con ellos y ellas las desaparecidas, pero también muy fuertemente con sus madres, sus padres, sus esposas, sus hijas e hijos, sus hermanas, varios días recordando cuando retorné a Chile en 1983 y a los 3 días mi madre me llevó a la Vicaría, a la “Agrupa” (AFDD) y ahí las madres, principalmente, todas casi al mismo tiempo me pedían les dijera si estuve con sus hijos, hijas, me mostraban fotos, todas al mismo tiempo..

Desde entonces fueron mis amigas, mis compañeras, mi fuerza, mi inspiración en esta lucha.

Muchas de ellas ya murieron, sin una pizca de justicia

La Mina Antequera, fallecida recientemente, en noviembre, La Dorita Meniconi, la Alicia Tapia, la Inés Urbina y tanta otras madres.

Me acompaña la imagen de Magdalena Navarrete hoy de 97 años, la Luz Encina, la Edita Salvadores de más de 90 años, la Nena Gómez, madres guerreras, recuerdo a Cecilia, hermana de Juan Carlos, a Norma y Ángeles, esposas, a Valentina, la hija de Cecilia y Juan Carlos, todas familiares que hoy han sido golpeadas una vez más por la violenta impunidad, por la impune impunidad.

No puedo dejar de mencionar como esto también constituye una afrenta, violenta contra todos y todas quienes llevamos más de 30 años yendo a tribunales, declarando en las causas y careándonos, con la fuerza de la verdad y con la esperanza de la justicia.

Señores jueces cuando Chile despertó, no pueden volver atrás.

Seguiremos exigiendo Justicia, toda la verdad, toda la justicia

Santiago, 1º de diciembre de 2020.