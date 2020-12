Bueno, sobre Cuba se dicen tantas atrocidades, entonces qué les parece si de una vez le quitamos la careta al diablo.

¿Te has preguntado de dónde sale el dinero para investigaciones médicas y que enfermedades como vitíligo, retinosis pigmentaria, hemiplejia, cuadriplejía, adicciones severas, lupus, técnica de implante de células nerviosas para curar el párkinson, heberprot para evitar amputaciones que provoca la diabetes, Palmex (fármaco para tratar la hiperplasia próstatica benigna), policosanol para disminuir el colesterol, Va mengoc vc (medicamento para tratar los meningococos B y C) , vacuna para el cáncer de pulmón, tratamientos con células madres para la leucemia, etc, etc sean atendidas en Cuba con los últimos adelantos científico técnicos?

Todo esto es gracias a las grandes inversiones del gobierno en el área de ciencias e investigaciones.

¿De dónde quieres que se invente para la salud gratuita por 61 años y que cuando viajas de vacaciones, corres al hospital a chapistearte e incluso operarte todo lo que te sobr, ultrasonido, mastografía, dentista y todo cuanto puedas resolver en el mágico país donde no te cuesta nada y debías pagar por vivir fuera pero te repatriaste para disfrutar la maravillosa posibilidad de médicos buenos sin costo?

¿A qué mago quieres que se moleste para subsidiar luz, agua, teléfono, canasta básica, médico de familia, fisioterapia en cada policlínico, atención bucal, prueba citológica, sistema de vacunación, atención materna, etc, etc.?

¿De qué forma y con qué recursos se pueden formar médicos, investigadores, deportistas, músicos y todos los profesionales que tenemos hoy en Cuba y en el mundo.?

¿Con qué crees que se han comprado el equipamiento de última generación para nuestros hospitales aunque no lleguen ni a dos estrellas su confort.?

¿Acaso se te olvidó que mejorar el interferón fue resultado del patrocinio estatal de investigaciones científicas.?

En el país del pato Donald y Mickey Mouse se están muriendo como moscas los enfermos de Covid, y en Cuba son apenas 140 los muertos, de casi 11 millones y medio de habitantes.

Te encantó abrir la boca y que te echaran gotas para fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Sabes cuánto se invirtió en lograr concretar el resultado?

Hay varias vacunas en proceso contra el covid. ¿Sabes cuántos millones se necesitan para lograr resultados de una sola de esas líneas de investigación de esta naturaleza?

Te enfermaste de covid y ahí sigues criticándolo todo porque no te moriste.

Estados Unidos nos bloqueó la posibilidad de comprar respiradores y Cuba fabricó 500 ventiladores. Me imagino que sabes que todo está costeado por el estado, a partir de lo que aporta el turismo, las misiones médicas, las investigaciones conjuntas y los acuerdos entre países.

¿Cómo crees que debe inventarse para seguir atendiendo asilos de ancianos, escuelas especiales como Solidaridad con Panamá

¿Cómo crees que pueda continuar suministrando gratuitamente, vacunas contra el cáncer de colon, pulmón, seno, etc.?

¿Entonces estarías de acuerdo en que no tendrían como mantener la atención prioritaria de los niños con cáncer, trasplantes de médula o habría que interrumpir los estudios a partir de células madres que hoy salvan vidas en Cuba?

Podría decirte muchos ejemplos más, pero confiando en qué tienes un coeficiente de inteligencia normal y no eres parte de la artillería de odio hacia nuestro país, te recomiendo

Ayuda, NO ESTORBES

Aporta, NO CRITIQUES

Defiende, NO CUESTIONES

Es nuestra Cuba, es la única en el mundo con tantos beneficios y logros para nuestro pueblo. Formar un ejército de hombres de ciencia, con el humanismo como praxis primaria, es una obra titánica, posible solamente cuando la bondad y el pensamiento solidario rigen nuestras acciones y posibilidades de vida.

No te dejes engañar, en ningún país del mundo tendrás la valía y el respeto que tienes en Cuba. No por gusto hasta los que odian y han renegando de quien los formó y dio la posibilidad de lograr sus sueños profesionales, ostentan con orgullo en sus consultorios y tarjetas de presentación nuestra bandera cubana, que aunque no haya cambiado sus colores y su elegancia, jamás en la época de Batista tuvo la fuerza, moral y dignidad que le impregnó el hombre que hasta muerto sigue dándole valía y prestancia.

En ningún país del mundo tendrás un sistema de salud como el nuestro, ni un corazón tan grande para latir junto al tuyo.

Ten fe y espera a que esas medidas económicas reboten a tu favor.

El capitalismo NO es tu solución, te aseguro que encontrarás lo que ha estado contigo siempre y tal vez está pandemia sea la forma de descubrirlo.

Vivimos corriendo tras lo que nunca nos podremos llevar en nuestro último viaje, disfruta mi querido pueblo cubano, la vida digna NO TIENE PRECIO.

*Fuente: LaMalaPalabra