Herminia Antequera Latrille murió el 30 de octubre a los 90 años de edad. La mitad de su vida la pasó exigiendo justicia y buscando a sus hijos Jorge Elías y Juan Carlos Andrónico, detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. La mitad de una vida. Un mes después de su muerte, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones hizo retroceder, aún más, la limitada justicia alcanzada hasta ahora, absolviendo a 61 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenados en primera instancia por el ministro Hernán Crisosto, y rebajando las condenas a los demás hasta el punto que ninguno de ellos irá a la cárcel por este proceso. De la suerte corrida por los dos hijos de Herminia y las otras 14 víctimas, los tribunales no aportaron nada sustantivo que ya no supiéramos. En suma, para las víctimas no ha habido ni verdad ni justicia.