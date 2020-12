Informe sobre los derechos humanos

18 octubre 2019 -12 marzo 2020

Diciembre 2020 Chile

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN:

Edición y coordinación general

Osvaldo Torres Gutiérrez

Edición de contenidos Mauricio Carrasco Núñez Danae González Correa Jorge Lagos Toro

Pablo Seguel Gutiérrez Francisco Olivares Mac-vicar Estephanie Peñaloza Carrasco Osvaldo Torres Gutiérrez

Personas y organizaciones entrevistadas

Estefani Carrasco Diego Lastra Rodrigo Langarini María Grandjean Andrés Pizarro

S.P.M. Región Valparaíso Brigada de Salud (3 testimonios) Gianco Raglianti

OPAL

Observadores Derechos Humanos

Marta Cisterna Luciano García

Piensa Prensa

Mikál

Señal 3 La Victoria

Gabriel Cardozo Silva

Defensoría Jurídica Universidad de Chile

Juan Pablo Mañalich Fernanda Arias Javier Contesse Rafaela Correa

Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región

G.I.M y S.P.M

Foro No +

Oriana Bernasconi Francisco Albornoz

Agradecimientos

A Paula Salvo del Canto, por sus comentarios.

A las personas entrevistadas que, en este contexto de movilización y represión, tomaron la decisión de cola- borarnos con sus testimonios y experiencias vividas.

Diseño editorial y portada

Felipe Román Osorio

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 5

INTRODUCCIÓN 7

CAPÍTULO 1 14

CAPÍTULO 2 34

2020

CAPÍTULO 3 47

CAPÍTULO 4 60

CAPÍTULO 5 84

CONCLUSIONES GENERALES 120

PRESENTACIÓN

Este “El estallido de las violaciones a los derechos humanos. Informe sobre los derechos humanos. 18 octubre 2019 -12 marzo 2020”, es producto de la necesidad de analizar desde una perspectiva multidisciplinaria los hechos ocurridos durante el período entre el 18 de octubre 2019 y marzo del 2020.

Es decir, buscamos entregar más que nuevos datos e información, una forma distinta de ordenarlos y analizarlos para demostrar que lo vivido en el país durante 5 meses –y que continúa sucediendo de di- versas formas- ha sido una experiencia de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.

La afirmación anterior es necesaria, pues la prolongación de una situación de vio- lencia institucionalizada, tiene el riesgo de ir siendo naturalizada como una forma de vida para la población, así como ya lo es en muchas poblaciones del país la convi- vencia con la violencia policial y del narco- tráfico, más la débil presencia del Estado para asegurar la protección a la población.

Este informe también intenta acercar el tema de los derechos humanos a un pú- blico más amplio, que sobrepase el límite de las definiciones jurídicas. Entendemos que los derechos humanos son una doc- trina jurídica internacional de gran im- portancia, pero también sabemos que han llegado a serlo producto de fuerzas socia- les y políticas que logran cristalizar en ese derecho las aspiraciones de sus luchas. Es por esto que son dinámicos, y a la vez pueden retroceder por efecto de quienes no los consideran como un piso básico de la convivencia democrática.

En este informe hemos utilizado el con- cepto de “rebelión social” para mencionar lo ocurrido en el período analizado, prefi- riéndolo a las denominaciones de “estalli- do social” o “revuelta”. Estallido alude a algo inesperado y breve, pero en realidad lo ocurrido venía siendo anunciado por va- rios indicios poco procesados por las élites y es un hecho más bien de ciclo largo que de breves días. Una revuelta social es, por otra parte, algo superficial que puede te- ner impactos psicológicos y políticos, pero de escasa trascendencia o profundidad. Lo que creemos es que la rebelión social que se vive, expresa un cambio tanto de los objetivos culturales y políticos en una franja muy significativa de la población – comprobado en el resultado del plebisci- to de octubre 2020- como de los medios para alcanzarlos, en tanto combina y se legitima ante la ciudadanía la persisten- te manifestación callejera, con grados de violencia diversos y los caminos institucio- nales de excepción que buscan encauzar- la a través del proceso constituyente.

Este Informe se divide en 6 capítulos. El primero es una breve introducción al contexto internacional y nacional de los dere- chos humanos, que ayuda a comprender las dificultades que se han encontrado para que sean respetados. El segundo capítulo busca analizar la violencia institu- cional en Chile, en su relación con los paí- ses de la región y cómo la actual crisis en desarrollo ha situado al país en una situa- ción de gravísimo deterioro de los derechos humanos. El tercer capítulo analiza los datos existentes sobre violencia se- xual en el período, el perfil de las víctimas y sus hechores, para concluir que éstas obedecen a un patrón represivo. El cuar- to capítulo realiza un análisis similar, pero considerando los heridos con traumas oculares y los anuncios, acciones y omi- siones de las autoridades del Estado para detener esta forma brutal de represión. Un quinto capítulo aborda la situación de las víctimas, mediante testimonios que buscan retratar el efecto que ha tenido en sus vidas y la respuesta que ha recibido de los organismos públicos ante sus dramas; no tiene pretensión de representatividad pues la existencia de cada caso es en sí mismo una demostración de las secuelas individuales de lo ocurrido y que tie- ne consecuencias en la sociedad. El sexto capítulo aborda el esfuerzo desarrollado por la sociedad civil para responder a la violencia estatal contra los manifestantes, mediante la transformación de miles de personas en voluntarias de la defen- sa de los derechos humanos, en distintos planos; se presenta aquí una breve des- cripción de casos. Entregamos al final un conjunto de conclusiones que buscan fijar orientaciones para una acción que forta- lezca la protección y garantía del ejercicio de los derechos humanos por parte de la población.

Agradecemos, a todas las organizaciones y personas que confiaron en nosotros/as y nos contribuyeron con su tiempo y expe- riencia, para concretar este Informe.

Agradecemos a la Fundación Heinrich Boll por el apoyo para su realización y publica- ción.

Dedicamos este trabajo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de este período de rebelión social, incluidos los presos y presas políticas que sufren una medida cautelar abusiva.

INTRODUCCIÓN

Por: Osvaldo Torres Gutiérrez

1. El debate sobre los derechos humanos y su actualidad

La elección del ultraderechista Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el 2016, fue una señal clara del debilitamiento de los derechos humanos como referente para las relaciones entre los Estados y como base de la convivencia internacional. Este proceso de deterioro se había hecho evidente con G. W. Bush y el establecimiento del campo de prisione- ros y tortura de Guantánamo el 2002 y en otros lugares. Esta línea de conducta, es importante no olvidarlo, es apoyada por significativos, y a veces, mayoritarios grupos de la población de distintos países.

El relator especial contra la tortura de Naciones Unidas N. Melzer, declaraba en junio del 2020, que la oposición de Esta- dos Unidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, era una fragrante contradicción con su pasado promotor de los juicios de Nueremberg y Tokio, y una “señal desastrosa”, pues “si EE. UU. no está preparado para ser considerado res- ponsable de crímenes de guerra de los que hay pruebas que ni siquiera son cues- tionables, tenemos un gran problema”1, agregando que una posición similar tienen sus aliados Gran Bretaña e Israel.

1.https://dw.com/es/relator-de-la-onu-sobre- la-tortura-hay-una-erosi%C3%B3n-mundial-de- los-derechos-humanos/a-53943795

Lo anterior, es una muestra de la estre- cha relación entre represión de libertades civiles y derecho a la vida con el debilita- miento de la democracia a nivel mundial. El mismo Trump se resistió a acatar el re- sultado electoral en el, hasta hace poco, referente mundial de la democracia para el “mundo occidental”. Su gestión ha es- tado marcada por su abierto apoyo a los movimientos y gobiernos ultraderechistas de Europa y América Latina, incluido su respaldo a los golpes de Estado de nuevo tipo que, forzando la ley y ejerciendo una presión ilegítima, derrumban gobiernos electos como en Brasil y Bolivia.

Con una estrategia diferente, sectores de la derecha política en los gobiernos de la región, han declarado su compromiso con los derechos humanos, pero sus ac- tos para contener la protesta social los ha situado también en el campo de las vio- laciones a esos derechos. Se ha vivido en Colombia, en Ecuador y más recientemen- te en el Perú.

En otras palabras, los derechos humanos y la ideología neoliberal no se llevan bien. Parece un contrasentido, pero no lo es en tanto pues el neoliberalismo es una ideo- logía extremista que pone su acento, más que en la libertad de las personas, en la libertad del mercado al que las personas concurren en desigualdad de condiciones.

Desde otra perspectiva existe una ten- dencia a relativizarlos y subordinarlos a “valores superiores”, como patria, pueblo, antimperialismo, que son los discursos prevalecientes en Nicaragua y Venezuela. Esta idea que la patria o el pueblo están por sobre los derechos humanos es en sí

misma una contradicción que, desde otro lugar, cuestiona también el universalis- mo de los derechos humanos. Si bien hay procesos políticos y sociales específicos, que son objeto de ataques económicos, estrategias de subversión apoyadas por el extranjero o simplemente gobernantes nepóticos que se aferran al poder con dis- cursos populistas o políticas internacio- nales “progresistas”, no los excluye de ser examinados, evaluados en relación a las violaciones a los derechos humanos y los efectos que tiene para su población.

2. La preocupación por la situación en América Latina

La existencia de la crisis democrática en la región es evidente. La credibilidad en las instituciones del Estado es bajísima, así como la confianza en el sistema político. Los partidos han perdido toda capacidad de representación de los intereses ciuda- danos o al menos en amplios estamentos de la sociedad. Esta situación institucional fragiliza el cumplimiento y la garantía del ejercicio de los derechos humanos en las dimensiones sociales, económicas, cul- turales, feministas, ambientales, civiles y políticas, acrecentado por los efectos de la pandemia y la débil respuesta de los sistemas de salud y protección social.

Más allá de las diferencias por países, lo ocurrido en Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Chile, en solo un año -y con antelación en Brasil- la crisis socio políti- ca que se vive por las rebeliones sociales en curso, obedece a causas estructurales que impiden una solución sin reformas de fondo. Este ciclo largo de crisis en la re- gión no se explica por la acción de un par-

tido o grupo de éstos que busca el control del poder para imponer un proyecto políti- co. Lo que mueve a las personas es el can- sancio del abuso, la falta de recursos para alimentar a su familia, el observar la con- centración de la riqueza y la dilapidación de los recursos públicos, la corrupción y privilegios desmedidos de las élites, entre otras cosas; y, la violencia –que la hay- es la mezcla de la ira, la frustración, la infil- tración y el vandalismo, que en otras con- diciones sería perfectamente controlable.

Una situación como esta, no se resuelve con represión indiscriminada ni medidas de “restauración del orden público”, pues al ser un problema estructural requie- re de medidas profundas que implican la redistribución del poder entre los miem- bros de la sociedad, una restitución de la confianza en que las personas son “libres e iguales en derechos” y en que las insti- tuciones del Estado no las discriminarán por su sexo, origen social, edad, creen- cias religiosas u opción sexual. En otras, palabras, parte de la solución está en el fortalecer la democracia con más partici- pación ciudadana y con más control sobre los poderes públicos y económicos, para garantizar el real goce de los derechos humanos.

Sin embargo, la respuesta represiva a la protesta social sigue siendo cuestiona- da por los informes internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ACNUDH, Amnistía Interncional, A.I., en- tre otras. Las cifras provisorias indican, por ejemplo, que las detenciones en Ecua- dor, cuya población estimada al 2018 es si- milar a la de Chile, tuvo en 14 días de pro- testas sociales, un total de 1.330 personas detenidas (95 diarias) y 1507 heridas (107

diarios)2. En tanto, en Colombia entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre hubo, según ACNUDH 1.662 detenidos3 (75 dia- rios) con una población que casi tres veces superior a Chile.

3. Derechos humanos y la protesta social en Chile

Es importante señalar que las iniciativas tomadas, en el campo de los derechos hu- manos, por el gobierno de Chile, una vez asumida la presidencia de Sebastián Piñe- ra, estuvieron marcadas por una orienta- ción polémica, que buscaba limitar la ac- ción de los organismos internacionales en la supervigilancia de su cumplimiento. En este sentido, junto a otros países de la re- gión envió una comunicación a la Corte In- teramericana de Derechos Humanos, re- clamando el respeto al “legítimo espacio de autonomía de cada Estado”, “una es- tricta aplicación de principios fundamen- tales del Sistema, como son el principio de subsidiariedad o el margen de aprecia- ción de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales” en tanto “hay una institucionalidad sólida y eficaz que consagra mediante procesos demo- cráticos un amplio espectro de derechos y garantías”4.

Con posterioridad el gobierno, con atraso, envió a la Contraloría General de la Repú- blica, un documento con modificaciones el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado en el gobierno anterior5. En la nueva versión se retira el objetivo de te- ner aprobado el matrimonio igualitario, se rebajan los objetivos relacionados con la búsqueda de los cuerpos de detenidos desaparecidos, entre otros.

Ya con anterioridad, en diciembre del 2018, sorpresivamente el gobierno de Chi- le abandonó la conferencia de Marruecos sobre migraciones y rechazó firmar el Pacto Mundial para una Migración Segu- ra, Ordenada y Regular de la ONU6, al cual ya había comprometido su respaldo me- ses antes.

Pero no sería todo. El gobierno también echó pie atrás en la firma del Acuerdo Re- gional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Jus- ticia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que fue impulsado por el an- terior gobierno y comprometida su firma por el actual el año 2018, fue desechado en septiembre del 2020, argumentando ambigüedades y también temas lesivos a la soberanía estatal7.

2 https://ministeriodegobierno.gob.ec/1330- detenidos-y-1507-heridos-fue-el-resultado-de-las- paralizaciones-en-el-ecuador/

3 https://elespectador.com/noticias/judicial/ de-cacerolas-esposas-asi-funcionan-las-detencio- nes-en-las-protestas-articulo-909578/

4 https://minrel.gob.cl/minrel/noticias-anteriores/ comunicado-de-prensa-ministerio-de-relaciones- exteriores-ministerio-de y en https://id.presidencia. co/Paginas/prensa/2019/190424-Comunicado- de-prensa-del-Ministerio-de-Relaciones-Exteriores-sobre-el-Sistema-Interamericano-de-Dere- chos-Humanos.aspx

5 https://latercera.com/politica/noticia/gobier- no-envia-contraloria-cambios-plan-nacional-dd- hh/810436/

6 https://latercera.com/politica/noticia/gobier- no-envia-contraloria-cambios-plan-nacional-dd- hh/810436/

7 https://dw.com/es/chile-el-re- chazo-al-acuerdo-de-escaz%C3%BA- acaba-con-la-aspiraci%C3%B3n-de-liderazgo-ambiental/a-55003032

Como se aprecia, la distancia política res- pecto del reforzamiento de los derechos humanos y las acciones para soslayar la influencia del derecho internacional de los derechos humanos venía con anterioridad a los hechos que se iniciarían en octubre del 2019. Esto se profundizará durante la crisis tanto en relación a la forma de res- ponder a las condenas y críticas interna- cionales como al intento de reforzar la le- gislación para reprimir la protesta social y buscar la impunidad a los violadores de derechos humanos; como veremos más adelante.

Al considerar las cifras de violencia ins- titucional que se entregan, la cantidad de detenciones diarias realizadas por Cara- bineros son sorprendentes en masividad (652 en octubre, por ejemplo), así como

los heridos diarios por agentes del Esta- do e incluso los “lesionados por arma de fuego” que alcanzaron entre el 18 de oc- tubre y el 10 de marzo un promedio de 19 diarios. Estas cifras son muy superiores a cualquiera de los países de la región que han vivido los procesos de protesta social en los últimos años, lo que es expresivo de la estrategia política seguida por las autoridades de gobierno respecto de en- frentar este problema como un tema de seguridad y orden público y no de carácter político social.

El promedio de edad de las personas dete- nidas en contexto de manifestación social entre el 18 de octubre al 18 de diciembre de 2019 es de 25 años con una mayor rei- teración en los 19 años de edad.

Tabla1: Número y porcentaje de detenidos según sexo y tramo y etario (n = 18.686 personas).

Edad en tramos Mujer Hombre Total Porcentaje 0-17 años de edad 468 2.284 2.752 14,73% 18-30 años de edad 1.900 10.170 12.070 64,59% 31-50 años de edad 509 3.036 3.545 18,97% 51 años o más 73 246 319 1,71% Total 2.950 15.736 18.686 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Carabineros de Chile.

Tabla 2: Número y porcentaje de detenidos según mes de ocurrencia de la detención (18 de octubre – 18 de diciembre de 2019) (n = 18.686 personas).

Mes de ocurrencia Número de detenidos Porcentaje Promedio diario Octubre 9.121 48,81% 652 Noviembre 8.302 44,43% 277 Diciembre 1.263 6,76% 70 Total 18.686 100% 301

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Carabineros de Chile.

Nota: Solo el mes de noviembre considera el total de días. Los detenidos de octubre consideran desde el día 18. Así mismo, los detenidos del mes de diciembre son hasta el día 18.

Tabla 3: Número y porcentaje de víctimas lesionadas de gravedad, según tipo de lesión (18 de octubre de 2019 – 31 de marzo de 2020) (n = 1.026 víctimas).

Tipo de lesión Número de víctimas Porcentaje Lesión ocular 411 40,06% Otro tipo de lesiones graves 615 59,94% Total 1.026 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio Público.

Tabla 4: Numero de víctimas lesionadas con armas de fuego (18 de octubre de 2019 – 31 de marzo de 2020) (n = 3.219 víctimas).

Número de víctimas Promedio diario 3.219 19,39

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio Público. Nota: El periodo contempla un total de 166 días.

El gobierno, intentó explicarse y explicar- le a la ciudadanía lo sucedido en el país, como producto de la acción de “grupos vio- lentistas”, “anarcos, k-pop y chavistas”8, y los centros de pensamiento de derecha, han responsabilizado a “la izquierda no democrática” y a la ruptura del pacto de la transición9. Sin embargo, las magnitudes de las cifras de la represión indican por sí solas que el proceso de rebelión fue de carácter nacional, espontáneo y masivo. Incluso la Fiscalía, encargada de investi- gar los atentados incendiarios al Metro de Santiago, negó tempranamente que hu- biese indicios de intervención extranjera10 y, posteriormente, en los procesos, algu- nos acusados han debido ser puestos en

libertad luego de meses de prisión al no comprobarse sus responsabilidades en los hechos y dejando dudas sobre el ver- dadero origen de esos delitos11.

Es importante, desde el punto de vista de los derechos humanos, considerar que el gobierno durante y luego de las mayores protestas entre octubre y diciembre, bus- có fortalecer una respuesta represiva y aflojar las normas relativas a la protec- ción de los derechos humanos. Estableció lo que llamó una “agenda de seguridad” que en la práctica ha sido un intento de penalizar la protesta social criminalizan- do el descontento y restringiendo los de- rechos civiles y políticos de la población.

8 https://biobiochile.cl/noticias/nacional/chi- le/2019/12/22/gobierno-defendio-informe-de-big- data-sobre-influencia-extranjera-y-fanaticos-del- k-pop.shtml

9. https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2020/10/ el-presidente-del-consejo-de-lyd-en-el-mercurio- luis-larrain-presenta-un-crudo-diagnostico-so- bre-el-estallido-en-su-nuevo-libro/

10. https://cnnchile.com/pais/fiscal-guerra- niega-antecedentes-intervencion-extranje- ra_20191217/

11. https://t13.cl/noticia/nacional/liberan-pro- fesor-detenido-danos-estacion-san-joaquin-sa- bian-no-soy-delincuente y https://radio.uchile. cl/2020/11/03/quien-quemo-el-metro-tribunal-ab- suelve-a-tio-y-sobrino-acusados-de-incendiar-la- estacion-pedreros/

Uno de los primeros proyectos en esta dirección se presentó en noviembre, re- lativo a la custodia de la “infraestructura crítica” por parte de las Fuerzas Armadas, las que en caso de ataques a estos recin- tos –con ambigüedad sobre la definición de “ataque” y “arma letal” en el proyec- to- dejan libres de responsabilidad penal a los militares que los repelan12. Con pos- terioridad el Senado modificó el proyecto aprobándolo, con la facultad que las FFAA custodien esos lugares, que serán defini- dos por decreto presidencial, limitado en el tiempo y que no implicará restricción de libertades y derechos a los ciudadanos. Sin embrago, este proyecto adquirió ran- go de reforma constitucional pues modi- fica las funciones de las FFAA; aún no ha salido del Congreso.

El proyecto de reforma a la ley del Sistema de Inteligencia, que amplía facultades a la inteligencia militar, presentado el 2018, se le dio urgencia luego de la rebelión so- cial. Su orientación es restringir derechos a la privacidad de los datos, la liberación de recolección de información sin orden judicial, el equiparamiento de organiza- ciones sociales, movimientos populares y partidos al trato que se le da al crimen organizado y al terrorismo en la investiga- ción con agentes encubiertos13; proyecto aún en discusión en sede parlamentaria. Junto a esto, el gobierno envió un proyecto de discusión inmediata que eleva las pe- nas de “aquellos que turban gravemente la tranquilidad pública, en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad,

cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio” (541 días a 3 años y 1 día)14.

En paralelo, otro hecho demostrativo de estas restricciones a los derechos civi- les y políticos se conocía, en febrero de 2020, un convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Ser- vicio Nacional de Menores, SENAME, para “facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename, que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y secto- riales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI”15. Ante semejante cri- minalización de los adolescentes y niños bajo custodia del SENAME, la Defensoría de la Niñez, el INDH, el sindicato de tra- bajadores a contrata de SENAME y otras organizaciones criticaron duramente este acuerdo; el que fue cancelado en abril del mismo año.

Otra iniciativa del ejecutivo, tomada en el período de pandemia, ha sido el proyecto de ley presentado en mayo del 2020, que limita la potestad de la Corte Penal Inter- nacional, pues establece al Ministerio de Relaciones Exteriores –dependiente del poder político- y no a la Fiscalía Nacional como está actualmente, el definir la via- bilidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad de esa Corte, adicio- nalmente agrega más obstáculos a la ex- tradición de los presuntos responsables.

12. ttps://ciperchile.cl/2019/11/30/por-que-es- inconstitucional-el-proyecto-del-gobierno-sobre- las-fuerzas-armadas-y-la-infraestructura-critica/

13. https://ciperchile.cl/2020/06/16/mas-poder- para-el-presidente-nudos-criticos-del-proyecto- que-moderniza-el-sistema-de-inteligencia/

14. https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifes- taciones/senado-aprobo-en-general-la-ley-antien- capuchados/2019-11-28/000842.html

15. https://biobiochile.cl/especial/reporta- jes/2020/04/21/el-desconocido-convenio-que-per- mite-traspasar-datos-sensibles-del-sename-a-la- ani.shtml

Es importante agregar que, durante todo este período, la Subsecretaría de Dere- chos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, SDH, no ha jugado un rol significativo en las tareas de protección a los derechos humanos. Su labor se ha li- mitado a actualizar cifras oficiales de los organismos públicos relacionados con la protesta social y a coordinar desde el Co- mité Interministerial de Derechos Huma- nos, un Comité Asesor Técnico que tiene como misión monitorear el cumplimiento de 67 recomendaciones realizadas por los organismos de derechos humanos inter- nacionales y nacionales. Un primer “Esta- do de avance sobre las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones reci- bidas de organismos nacionales e interna- cionales de derechos humanos en el con- texto de las protestas sociales de 2019”16, publicado en agosto del 2020, recopila las respuestas de los propios organismos del Estado respecto de lo realizado para dar cumplimiento a estas recomendaciones.

Sin pretender un análisis del estado de avance de las medidas a junio 2020, se puede desprender de los proyectos de ley enviados por el gobierno, que estos van en la dirección contraria a lo recomendado (“asegurar la excepcionalidad de partici- pación de fuerzas militares en tareas de seguridad”). Y, que los hechos ocurridos luego del 18 de octubre de este mismo año han sido de tal gravedad que termina- ron en la solicitud de renuncia al Director General de Carabineros. Todo indica que la misión de la SDH, definida que “para los casos de violaciones a los derechos humanos, (debe) propender a la verdad y garantías de no repetición en beneficio de toda la sociedad”, no ha sido relevante.

Aún así, es importante señalar que el país la firma del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” del 15 de diciembre del 2019. Recientemente se realizó el plebiscito pro- gramado para que la ciudadanía decidiera si Chile necesitaba una nueva constitu- ción y si esta debía ser redactada por re- presentantes electos especialmente para ello. Los resultados fueron abrumadores en favor de tener una nueva Constitución redactada por personas electas con ese fin (80% versus 20% en ambas preguntas, aproximadamente). En abril del 2021 de- berán realizarse las elecciones y se cono- cerá quiénes serán los y las redactoras de la carta fundamental. Sin embargo, es im- portante ratificar que este proceso se da en medio de la continuidad de las protes- tas y la aún impunidad en centenares de procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos.

16 https://ddhh.minjusticia.gob.cl/media/2020/01/Informe-Avance-Recomendaciones.pdf

El Informe Completo es un documento de 134 páginas en formato PDF. Si le ha interesado el tema, le ofrecemos la posibilidad de bajarlo a través de este enlace: ESTALLIDO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS