Venezuela: Una mirada semanal XXII. (07-12/12).

Comencé a escribir esta nota en la breve pausa en la cual esperamos los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral y la terminó en la mañana de este lunes 7 de diciembre. En este momento estamos fatigados, no solo por la jornada, sino por semanas de intensa actividad política y a continuación me propongo hacer una serie de comentarios preliminares sobre el momento culmen de este proceso electoral, que ha definido la nueva conformación de nuestra Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.

Sobre el 6 de diciembre:

La jornada de votación comenzó muy temprano, pues ya en la madrugada los distintos ciudadanos y ciudadanas comenzaron a llegar a los más de catorce mil centros, donde se constituyeron las mesas electorales, mientras que las organizaciones políticas se preparaban para movilizar a su militancia y simpatizantes.

En mi caso, fui a ejercer mi derecho al voto temprano. Desde que me aproxime al centro de votación pude identificar las medidas de bio-seguridad, pues me encontré que estaban demarcadas unas líneas en el piso (separadas a 1,5 metros de distancia), en caso que los votantes requiriesen hacer fila antes de entrar. Al ingresar los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que custodian las instalaciones electorales proporcionaron gel hidro-alcohólico y se aseguraron que llevara una mascarilla, además que, de manera amable me indicaron el lugar que tenía asignado para votar. Llegue al mismo sin contratiempos y fui recibido por una persona que verifico mi identidad, colocando la huella en un lector digital, que a su vez activó la pantalla de votación. Me pare frente a ella y seleccione mi opción, recogí mi comprobante, para colocarlo en un depósito. Finalmente firme, coloque mi huella dactilar en el registro físico y salí. Todo esto en menos de cinco minutos.

Comento mi experiencia, porque no fue diferente a la de la mayoría de los que fueron a ejercer el voto. De tal manera que con esta dinámica, no era razonable que se hicieran filas.

En el transcurso de la jornada los representantes de las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral, se fueron pronunciando, de tal manera que tanto desde el chavismo como de la oposición que participó, se manifestaron ante los medios de comunicación públicos y privados. Estas manifestaciones dieron cuenta de un llamado al voto y una valoración positiva de la jornada electoral. La oposición que decidió no participar, es decir la que lidera Juan Guaidó; se dedicó a mostrar centros de votación desiertos y hacer el llamado a no participar, mientras que el gobierno de los Estados Unidos de América, de boca del Secretario de Estado Mike Pompeo, nuevamente ha manifestado su desconocimiento de este acto soberano del pueblo venezolano.

Un aspecto novedoso de esta jornada electoral ha sido la incorporación de las empresas de comunicación privada a la cobertura electoral, y lo es, porque en la elección presidencial donde fue reelecto Nicolás Maduro se silenciaron de manera deliberada, aportando a la matriz de opinión opositora.

Los resultados preliminares:

La expectativa fundamental en esta jornada era la cantidad de votantes que acudieron a ejercer el voto y que fue despejada en las tempranas horas de este siete de diciembre, cuando los rectores del Consejo Nacional Electoral se pronunciaron. Indicó la presidenta del organismo que acudieron a ejercer el derecho al voto 5.264.104 venezolanos y venezolanas, lo que corresponde al 31 % del padrón electoral, constituido por poco más de veinte millones de venezolanos.

Se indicó esta madrugada que las organizaciones políticas que conforman el Gran Polo Patriótico han resultado victoriosas al obtener el 67,7 % de los votos escrutados, lo que equivale a 3.558.320, mientras que los partidos opositores capitalizaron casi 1.200.000 votantes (cerca de 23 % de toda la votación). La Alternativa Popular Revolucionaria, encabezada por el Partido Comunista de Venezuela, ha sumado 143.917 votos, que representa 2,73 % y finalmente otras organizaciones fueron favorecidas con 357.609 votos (6,79%).

A esta hora no se cuenta con información que permita afirmar cuál es la composición definitiva de la Asamblea Nacional, pues la información expuesta por la presidenta del organismo es en base al 82,35% de transmisión de las actas de escrutinio. Lo habitual es que el transcurso de la semana el Consejo Nacional Electoral vaya informando de la evolución de los escrutinios que faltan.

Algunos comentarios sobre los resultados:

El chavismo retoma el control de la Asamblea Nacional venezolana, ahora el Consejo Nacional Electoral debe confirmar que haya logrado la mayoría calificada, lo que significa que dispone de más de dos tercios de los 277 diputados que conforman el órgano legislativo.

En el escenario de tener la mayoría absoluta, tendría un amplio margen de maniobra legislativo en el quinquenio venidero. En caso contrario, obligaría al chavismo a pactar con algunas de las organizaciones de oposición que lograron escaños, para darle viabilidad a los proyectos legislativos. Mientras que las organizaciones chavistas organizadas en la Alternativa Popular Revolucionaria, con el Partido Comunista de Venezuela, eventualmente puede convertirse en un factor clave, en términos de decisiones, lo que sí es casi seguro es que se conviertan en una voz desde el chavismo que cuestione las políticas del gobierno bolivariano para enfrentar los desafíos presentes, sobretodo en el campo económico.

En términos de participación no sorprendieron los resultados, pues en un escenario similar en 2005, se logró el 25 %, ahora con la participación de una parte de la oposición se llegó al 31 %, lo que representa 6 % más. En un escenario más adverso desde todo punto de vista, pero sobretodo en el económico; que en el 2005, donde apenas se comenzaban a manifestar las consecuencias de la implementación de las medidas coercitivas unilaterales. Asimismo hay que considerar que gran parte de los cinco millones de venezolanas y venezolanos en el exterior son votantes, lo que para valorar los resultados en justa medida hay que restarlos del padrón electoral.

En términos de movilización es patente que la capacidad la tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la principal fuerza del Gran Polo Patriótico. El Partido Comunista de Venezuela, ha tenido una participación más baja de la que se esperaban, pues contaban con movilizar al chavismo crítico o desencantado.

La oposición que participó logró demostrar a su contraparte renuente, que hay un sector de la población para nada despreciable que considera la vía electoral, aunque en condiciones adversas como válidas para continuar la disputa política por cambiar la orientación del país, en este sentido se resalta la movilización casi 1.200.000 votantes (cerca de 23 % de toda la votación). Se posicionan nuevamente en el espectro político venezolano partidos tradicionales como Acción Democrática y Copei, ahora legitimados por las votaciones, así como el ultraderechista Voluntad Popular.

El sector de la oposición venezolana que lidera Juan Guaido, inicia a partir de hoy la movilización de sus adeptos para participar en una consulta sin carácter vinculante, pero que arranca con una ventaja, un umbral de participación a superar bajo, pues se proponen ahora convocar a más personas, de las que acudieron a las elecciones parlamentarias, para lograr soportar que son mayoría frente al chavismo y las organizaciones de oposición que participaron.

El canciller europeo a esta hora ha manifestado que esperan los resultados finales, aunque ya el bloque comunitario ya tiene una postura de desconocimiento frente a los resultados. En el transcurso de la semana, se espera que el gobierno estadounidense haga lo propio, así como la Organización de Estados Americanos y los gobiernos supeditados a su política exterior.

Queda una pregunta clave ¿Qué significa esta victoria para el chavismo, en su tarea de mantener la correlación de fuerzas a su favor y responder a las medidas coercitivas unilaterales?. Lo abordaremos en la próxima nota.

Breves:

Se ha informado que en los próximos días arribarán diez buques de bandera iraní, con gasolina para el mercado interno venezolano. Asimismo esperan que estos cargueros puedan transportar petróleo a los proveedores con los cuales se ha comercializado.

Apertura de la frontera con Brasil, después de estar más de nueve meses cerrada. Con estrictas medidas de bio-seguridad se inicia el tránsito fronterizo.

Esta semana en la embajada estadounidense en Bogotá se juramentó el embajador designado para Venezuela Jame Story, el cual despachará desde esa ciudad gracias a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el país norteamericano. Este hecho fue rechazado por el canciller Arreaza, que lo calificó de “ridículo”.

La enviada especial de Juan Guaido en el Reino Unido Vanessa Newman renunció esta semana, la cual entre otros aspectos refirió “El futuro del liderazgo de Guaidó no está claro dentro de la oposición”. Recordemos que en territorio inglés hay una disputa legal en torno a la disponibilidad del oro venezolano, bajo custodia del Banco de Inglaterra.