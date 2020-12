03 de noviembre de 2020

Declaración Pública por el fallo del caso de la Operación Colombo

La Coordinadora de Derechos Humanos de la Federación de Colegios Profesionales de Chile con profundo estupor y sorpresa, nos hemos enterado que el fin de semana, la Octava Sala del tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó y modificó la sentencia de primera instancia del caso de los 119 u Operación Colombo[i].

En efecto, el fallo que fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y abogado integrante don Jaime Guerrero, revocó y modificó sustancialmente el fallo de primera instancia dictado por el magistrado en visita, Hernán Crisosto Greisse de fecha 30 de abril de 2015.

Este segundo fallo absuelve a 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y a otros 31 condenados como autores del secuestro de 16 militantes de izquierda, en su mayoría militantes del MIR, de un total de 119 personas, ejecutadas por agentes de la DINA, hechos ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.

Los únicos condenados son 42 agentes de la DINA de los cuales ninguno cumplirá la pena en cárcel, pues todos vienen siendo beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena.

Los agentes de la cúpula de la DINA beneficados con este fallo entre otros agentes, son César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos venían siendo condenados a penas de 20 años de presidio en el fallo del Ministro Crisosto, las cuales quedaron reducidas a 4 años, con libertad vigilada.

De nuestra parte, rechazamos categoricamente este infame fallo realizado por los magistrados Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y abogado integrante don Jaime Guerrero. Esta sentencia, constituye un un retroceso e involución por parte del Poder Judicial en cuanto a los procesos de violaciones a los derechos humanos. Se trata de una burla, y de la consagración de la impunidad, no solamente a los familiares directos de la desaparición forzada de las 119 de víctimas de crímenes de lesa humanidad, sino que al conjunto de la comunidad nacional e internacional.

La impunidad promueve que las personas afectadas revivan y re-experimenten el dolor y sufrimiento prácticamente del mismo modo como en los primeros momentos posteriores a los hechos. El Estado daña por sobre el perjuicio ya causado.

Este fallo demuestra que el Poder Judicial en Chile, no aplica los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado chileno que son de cumplimiento obligatorio, más bien los transgrede. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia pueda rectificar este fallo y sancionar a los jueces que consagraron la impunidad al dejar sin castigo a los violadores de derechos humanos.

En un contexto en el que lamentablemente, desde hace bastantes meses, estamos presenciando graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de personas que hacen legítimo uso de su derecho a manifestación pacífica y también en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos, el Poder Judicial da una señal que nos preocupa. Las graves violaciones a derechos fundamentales en nuestro país no reciben condenas proporcionales a la gravedad de los hechos, cuando se trata de la violencia de Estado.

El no otorgar sanciones adecuadas, se puede mal comprender como una forma de restarle gravedad a las acciones criminales cometidas por agentes del Estado, lo que atenta contra la garantía de no repetición. Estas gravísimas conductas no tienen prácticamente consecuencias, por lo que se seguirán repitiendo. Y así ha estado sucediendo.

¿Qué mensaje se le da a la comunidad? Si se hace mal uso de la fuerza que le hemos conferido al Estado para que garantice nuestros derechos, no tenemos a quién recurrir, ya que lo más probable es que estos hechos queden en la impunidad.

Un Estado que responsablemente no reconoce sus errores y no los sanciona de manera proporcional, difícilmente promoverá cambios concretos en el actuar y por ende no avanzará hacia una convivencia sana, pacífica, respetuosa y garante de los derechos de todas, todos y todes.

¿Qué mensaje le damos con este actuar del Poder Judicial a las actuales y futuras generaciones? Les invitamos a conversar del tema con sus personas cercanas….

Es la sociedad civil organizada, los trabajadores, profesionales, estudiantes, jóvenes, mujeres, pueblos originarios, que juntos lograremos que los poderes del Estado cumplan con el respeto de los Derechos Humanos y especialmente de las víctimas de la dictadura civico-militar de Pinochet, castigando a los autores, cómplices y encubridores de las torturas, desapariciones y todos los crímenes cometidos. Sin verdad y sin justicia no será posible sentar las bases de una Nueva Constitución en la que los principios de los Derechos Humanos sean consagrados.

Por la Verdad, la Justicia, la Reparación y Memoria

No a la impunidad

Coordinadora de Derechos Humanos de la

Federación de Colegios Profesionales de Chile

Santiago de Chile, 3 de diciembre de 2020

[i] La llamada Operación Colombo o el caso de los 119, fue un operativo montado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena en 1975, destinado a encubrir las desapariciones forzadas de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. El objetivo era hacer creer a la opinión pública nacional y extranjera mediante la publicación falsa en medios de comunicación tanto en Chile como en otros países, como Brasil, Argentina, México, de unos enfrentamientos entre ellos dando como resultado, cuerpos calcinados en Argentina, o desaparecidos debido a matanzas entre ellos mismos.

Esta campaña de desinformación fue organizada por Alvaro Puga Cappa, director de Asuntos Civiles de la Junta militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien se encargó de suministrar a los periodistas de los medios nacionales y extranjeros los reportes de prensa para encubrir los crímenes de las 119 personas detenidas desaparecidas Puga era también columnista del diario La Segunda.

Con el paso del tiempo se inició un fuerte cuestionamiento a la información oficial ya que muchos de estos desaparecidos, sus familiares habían presentado recursos de amparo y de acuerdo a los cientos de testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos de tortura que habían estado con las detenidos-desaparecidos de las 119 víctimas, se logro desbaratar este siniestro montaje del terrorismo de estado en Chile. Nuestro homenaje a los familiares, madres, hermanas(os), esposas(os), amigos de las víctimas que han luchado incansablemente por verdad, la justicia y contra la impunidad, muchos de los cuales ya no viven entre nosotros.