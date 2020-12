16 Diciembre de 2020

La aviación marroquí ha intervenido contra las fuerzas de liberación saharaui después de un mes de hostilidades en el Sáhara Occidental.

Marruecos por fin ha reconocido la existencia de la guerra. Un caza de la Fuerza Aérea marroquí ha intervenido el pasado 14 de diciembre en Um Edeguen en la región de Al Bagari en la séptima región militar saharaui, según ha revelado el parte de guerra Nº34 difundido esta tarde por el ministerio de defensa saharaui.

El Ejército de ocupación marroquí dio inicio la pasada tarde (14.12.2020) a “ataques aéreos” contra las unidades militares saharauis, según confirmó el Parte de guerra Nº34 difundido por la agencia saharaui SPS. El ataque fue respondido por los antiaéreos del Ejército saharaui.

Según la misma fuente, el ataque aéreo, el primero de su tipo desde el estallido de las hostilidades en el Sáhara Occidental el pasado 13 de noviembre, no causó víctimas materiales o humanas. El parte de guerra no detalló qué tipo de ataque fue ni el tipo del caza ultizado en la operación. Tampoco ha informado si fue repelido o no.

Se cumplen 34 días de Guerra del Sáhara Occidental. Ambos beligerantes continúan enfrentándose militarmente, hasta el momento hay bajas confirmadas en las fuerzas de ocupación marroquíes así como la destrucción de varios de sus puestos de observación, control y arsenales. La primera fase de la guerra (1975-1991) guarda la misma similitud con la causa y génesis de esta segunda fase (2020-?), una agresión marroquí a connivencia de España y ante una ONU inmutada. A diferencia de que ahora, el cuerpo social de la RASD es mucho más amplio, formado, veterano y con una imponente determinación a conseguir su objetivo, la libertad e independencia.

Durante el día de ayer y anoche, destacamentos avanzados del ejército saharaui bombardearon puntos de concentración de las fuerzas enemigas en los siguientes lugares:

– Bombardeo concentrado dirigido a sitios enemigos en el área de Adheim Um Jlud en el sector Auserd.

Hoy, combatientes del Ejército de Liberación Saharaui bombardearon las trincheras de las fuerzas de ocupación en los siguientes lugares:

– Bombardeo concentrado contra bases enemigas en la zona de Amgeli Altmat en el sector Amgala.

Los bombardeos violentos tuvieron como objetivo los emplazamientos de los soldados de ocupación marroquíes en la zona de Um Legta en el sector de Mahbas.

– Bombardeo concentrado contra posiciones de las fuerzas de ocupación atrincheradas, en el distrito de Benkarat en el sector de Smara.

Bombardeo violento contra posiciones enemigas en la región de Agouira Ould Abalal en el sector de Mahbas.

Un bombardeo concentrado contra los emplazamientos de las fuerzas de ocupación marroquíes en la zona de Wad Lifreena en el sector de Smara.

Un intenso bombardeo tuvo como objetivo a los soldados enemigos atrincherados en Smara.

“Aunque el régimen marroquí niega la existencia de la guerra, las bases marroquíes que están siendo bombardeadas están respondiendo con todas sus armas, y la fuerza aérea marroquí intervino el lunes 14 de diciembre, sin lograr ningún resultado tras el violento bombardeo contra las fuerzas de ocupación en la zona de Um Edeguen en el sector Bagari”, reza el parte de guerra Nº34 difundido hoy.

Las unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui continúan hostigando posiciones del ejército de ocupación marroquí que según el parte de guerra sufre bajas todos los días a lo largo del muro de la humillación y la vergüenza.

*Fuente: ECSAHARAUI