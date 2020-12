El fin de semana pasado mostraron esta obra maestra por streaming; ahora la liberaron y se puede ver gratis. Una versión con voces femeninas y con Alfredo Castro en el relato.

Cantata Santa Maria de Iquique

Autor Luis Advis

Interprete: Grupo Quilapayún

Textos completos.

La “Cantata Santa María de Iquique” fue compuesta por Luis Advis a fines de 1969. El texto

se basa en el libro “Reseña Histórica de Tarapacá, del cual extrajo la mayoría de los datos

históricos. Musicalmente, la obra sigue la estructura de las antiguas cantatas populares, pero

sustituye el motivo religioso tradicional por un tema social. Es música de tradición europea

que incluye elementos de raíz americana.

A principios de 1970 el director musical de Quilapayún, Eduardo Carrasco le pidió a Luis

Advis que arreglara algunas canciones de la cantante griega Danae. Ese mismo día, Advis le

enseñó parte del material en que estaba trabajando: una cantata inspirada en la masacre de

los obreros del salitre en 1907. Al poco tiempo Quilapayún montó la “Cantata Santa María de

Iquique” y la estrenó oficialmente en julio de 1970 en el Segundo Festival de la Nueva

Canción Chilena. Un par de meses después del estreno, Quilapayún y Héctor Duvauchelle

entraron a los ex estudios de la RCA para grabarla. Los integrantes del registro fueron: en

Quilapayún: Eduardo Carrasco, Carlos Quezada, Willy Oddó, Patricio Castillo, Hernán

Gómez, Rodolfo Parada; y como relator: Héctor Duvauchelle.

Si bien, el compositor no se declara perteneciente a ningún partido político, la cantata logra

un revuelo social como pocas obras. Esto, además de ser la obra cumbre del movimiento de la

Nueva Canción Chilena.

“Lucho, sin ser político, había dado en el clavo”, escribió Eduardo Carrasco en su libro

“Quilapayún, la Revolución y las Estrellas” (Ornitorrinco.1988).

Luego del Golpe Militar las cintas masters de la “Cantata Santa María de Iquique” fueron

destruidas. Sin embargo, el conjunto en su exilio siguió presentándola. En 1978, Quilapayún

vuelve a grabar esta pieza en Europa pero para gran disgusto de Advis, encargaron al escritor

argentino Julio Cortázar la remodelación de parte del texto original e hicieron pequeños

arreglos instrumentales. Aunque esta nueva versión fue grabada dos veces, el grupo siguió

interpretándola después como fue creada originalmente por su autor.

“No me gusta que corrijan mis textos sin preguntarme, además que en ninguna parte yo

uso la palabra pueblo como la usa Cortázar. Estaba tan molesto con ese señor que le iba a

escribir una carta, pero no lo hice porque al mes siguiente murió”, dijo a la prensa Advis.

El 1 de noviembre de 1997 la misma agrupación musical vuelve vestir sus tradicionales

ponchos negros y presenta por primera vez “La Cantata Santa María de Iquique” en las

salitreras del norte grande, (en Santa Laura, al interior de Iquique). En ese concierto

participaron Daniel Valladares, Rodolfo Parada, Patricio Wang, Hugo Lagos. Guillermo

García y Hernán Gómez. Invitada: la cellista Gabriela Olivares; y relator: Héctor Noguera.

En 1999 por iniciativa de La División de Cultura y SCD fue publicada la partitura de la

“Cantata Santa María de Iquique”, dentro de una colección de partituras chilenas. La edición

abre con un texto de Eduardo Carrasco que dice:

” … Su valor radica en el modo como en ella se han logrado sintetizar, la inspiración y el

talento del autor, con los sentimientos y valores de la época en que fue escrita. Ella fue

compuesta entre el mes de noviembre de 1969 y marzo de 1970 para ser interpretada por el

conjunto Quilapayún.

Para llevar a cabo esta composición, el autor tuvo como base algunos trozos de obras

anteriores, escritas como música para teatro (obras de Jaime Silva y de Isidora Aguirre),

así como un conjunto de poemas escritos a comienzos de 1968, como resultado de un largo

viaje por Iquique (norte de Chile) y sus alrededores. El capítulo especial dedicado a la

matanza de la Escuela de Santa María del libro regional titulado “Reseña histórica de

Tarapacá”, de Carlos Alfaro Calderón y Miguel Bustos publicado en Iquique el año 1935,

sirvió como única ayuda informativa para la confección del texto. El tema recuerda la

matanza de mineros que tuvo lugar en 1907, en la Escuela Santa María de Iquique, hecho

que a pesar de ser ignorado por la historia oficial, quedó grabado en la memoria de las

gentes del norte.

Esta Cantata Santa María marca el resultado más logrado en un género de obras,

anteriores y posteriores a esta, que se ha denominado en Chile y en América Latina,

“cantata”, precisamente por el modelo que ha establecido esta obra. La idea central es la de

unir ritmos folklóricos nacionales con una música de mayor elaboración, dando lugar a un

género intermedio entre lo popular y lo culto. Ella conserva además el carácter dramático

de la esencia de la cantata clásica, aunque en este caso la acción que se musicaliza está

relatada y no cantada (recitativo). Eso permite un mayor realismo en el relato y una mayor

atención prestada al carácter dramático de la música. Este género abrió un horizonte

insospechado al desarrollo de la música popular en Chile y en el continente, pero además,

permitió establecer un nuevo puente entre los músicos doctos y los músicos populares,

sentando así las bases de una nueva música que, sin dejar de ser popular en el sentido de la

amplia difusión, no renuncia a propósitos artísticos más ambiciosos.

Esta conserva las arias y coros cantados, los trozos instrumentales de la cantata clásica. La

orquestación está escrita para instrumentos folklóricos, agregando a ellos un violoncello y

un contrabajo, y conservando la alternancia entre coros y solistas. La obra, de gran factura

expresiva, utiliza en forma original la armonía clásica romántica, creando efectos

climáticos de gran impacto emocional. Introduce además eficaces contrapuntos, logrando

un sentido de unidad compositiva rara vez lograda en obras de este tipo.

La obra se estrenó en julio de 1970, en el Teatro La Reforma de Santiago de Chile, y fue

posteriormente presentada en el segundo Festival de la Nueva Canción Chilena, que tuvo

lugar en agosto del mismo año, en el Estadio Chile de Santiago (actual Estadio Victor Jara).

En su estreno fueron intérpretes el conjunto Quilapayún y el actor Héctor Duvauchelle,

quién también participó en la primera grabación de la obra, realizada pocos meses

después…”.

Cantata Santa Maria de Iquique

Autor Luis Advis

Interprete: Grupo Quilapayún

1.Pregón (Luis Advis)

2.Preludio instrumental (Luis Advis)

3.Relato I (Luis Advis)

4.Canción I (Luis Advis)

5.Interludio instrumental I (Luis Advis)

6.Relato II (Luis Advis)

7.Canción II o [Vamos mujer] (Luis Advis)

8.Interludio instrumental II (Luis Advis)

9.Relato III (Luis Advis)

10.Interludio cantado (Luis Advis)

11.Relato IV (Luis Advis)

12.Canción III (Luis Advis)

13.Interludio instrumental III (Luis Advis)

14.Relato V (Luis Advis)

15.Canción letanía (Luis Advis)

16.Canción IV (Luis Advis)

17.Canción pregón (Luis Advis)

18.Canción final (Luis Advis)

1.- Pregón

Señoras y señores,

venimos a contar,

aquello que la historia

no quiere recordar.

Paso en el Norte Grande,

fue Iquique la ciudad,

mil novecientos siete

marcó fatalidad.

Allí al pampino pobre

mataron por matar

allí al pampino pobre

mataron por matar.

Seremos los hablantes,

diremos la verdad,

verdad que es muerte amarga

de obreros del salar.

Recuerden nuestra historia

de duelo sin perdón,

por más que el tiempo pase

no hay nunca que olvidar.

Ahora les pedimos

que pongan atención.

Ahora les pedimos

que pongan atención.

.

– Preludio Instrumental

– Relato

Si contemplan la pampa

y sus rincones,

verán las sequedades del silencio,

el suelo sin milagro y oficinas

vacías, como el último desierto.

Y si observan la pampa

y la imaginan

en tiempos de la industria del salitre,

verán a la mujer

y al fogón mustio,

al obrero sin cara, al niño triste.

También verán

la choza mortecina,

la vela que alumbraba su carencia,

algunas calaminas por paredes

y por lecho, los sacos y la tierra.

Tambien verán

castigos humillantes,

un cepo en que fijaban al obrero

por días y por días contra el sol,

ni importa si al final

se iba muriendo.

La culpa del obrero, muchas veces,

era el dolor altivo que mostraba;

rebelión impotente ¡una insolencia!

la ley del patrón rico es ley sagrada.

También verán

el pago que les daban,

dinero no veían,

sólo fichas:

una por cada día trabajado

y aquella era cambiada

por comida.

Cuidado con comprar en otras partes!

De ninguna manera se podía

aunque las cosas fuesen más baratas.

Lo había prohibido la Oficina.

El poder comprador de aquella ficha

había ido bajando con el tiempo,

pero el mismo jornal seguían pagando.

Ni por nada del mundo un aumento.

Si contemplan la pampa

y sus rincones

verán las sequedades del silencio.

Y si observan la pampa

como fuera,

sentirán,

destrozados, los lamentos.

4. Canción

El sol en desierto grande

y la sal que nos quemaba,

el frío en las soledades,

camanchaca

y noche larga.

El hambre de piedra seca

y quejidos que escuchaba,

la vida de muerte lenta

y la lágrima soltada.

Las casas desposeídas

y el obrero que esperaba

al sueño que era el olvido

sólo espina postergada.

El viento en la pampa inmensa

nunca más se terminará.

Dureza de sequedades

para siempre se quedará.

Salitre, lluvia bendita,

se volvía la malvada.

La pampa, pan de los días,

cementerio y tierra amarga.

Seguía pasando el tiempo

y seguía historia mala.

Dureza de sequedades

para siempre se quedará.

5. Interludio Instrumental

6. Relato

Se había acumulado mucho daño,

mucha pobreza, muchas injusticias.

Ya no podían más y las palabras

tuvieron que pedir lo que debían. A fines de mil novecientos siete

se gestaba la huelga en San Lorenzo

y al mismo tiempo todos escuchaban

un grito que volaba en el desierto.

De una a otra Oficina, como ráfagas,

se oían las protestas del obrero.

De una a otra Oficina,

los señores,

el rostro indiferente o el desprecio.

Qué les puede importar la rebeldía

de los desposeídos, de los parias.

Ya pronto volverán

arrepentidos,

el hambre los traerá, cabeza gacha.

Qué hacer entonces, qué,

si nadie escucha?

hermano con hermano preguntaban.

Es justo lo pedido

y es tan poco.

tendremos que perder las esperanzas?

Así, con el amor y sufrimiento

se fueron aunando

voluntades.

En un sólo lugar

comprenderían:

había que bajar

al puerto grande.

7. Canción

Vamos mujer,

partamos a la ciudad.

Todo será distinto,

no hay que dudar.

No hay que dudar, confía,

ya vas a ver,

porque en Iquique todos

van a entender.

Toma mujer mi manta,

te abrigará.

Ponte al niñito en brazos,

no llorará.

No llorará, confía,

va a sonreir,

le cantarás un canto,

se va a dormir.

Qué es lo que pasa?, dime,

no calles más.

Largo camino

tienes que recorrer,

atravesando cerros,

vamos mujer.

Vamos mujer, confía,

que hay que llegar,

en la ciudad, podremos

ver todo el mar.

Dicen que Iquique es grande

como un salar,

que hay muchas casas lindas

te gustarán.

Te gustarán, confía

como que hay Dios,

allá en el puerto

todo va a ser mejor.

Qué es lo que pasa?, dime,

no calles más.

8. Interludio Instrumental

9. Relato

Del quince al veintiuno,

mes de Diciembre,

se hizo el largo viaje

por las pendientes.

Veintiseis mil bajaron,

o tal vez más,

con silencios gastados

en el Salar.

Iban bajando ansiosos,

iban llegando,

los miles de la pampa,

los postergados.

No mendigaban nada,

sólo querían

respuesta a lo pedido,

respuesta limpia.

Algunos en Iquique

los comprendieron

y se unieron a ellos,

eran los Gremios.

Y solidarizaron

los carpinteros,

los de la Maestranza,

los carreteros,

los pintores y sastres,

los jornaleros,

lancheros y albañiles,

los panaderos,

gasfiteres y abasto,

los cargadores.

Gremios de apoyo justo, de gente pobre.

Los Señores de Iquique

tenían miedo;

era mucho pedir

ver tanto obrero.

El pampino no era

hombre cabal,

podía ser ladrón

o asesinar.

MIentras tanto las casas

eran cerradas,

miraban solamente

tras las ventanas.

El comercio cerró

también sus puertas:

había que cuidarse

de tanta bestia.

Mejor que los juntaran

en algún sitio,

si andaban por las calles

era un peligro.

10. Interludio Cantado

Se han unido con nosotros

compañeros de esperanza

y los otros los más ricos

no nos quieren dar la cara.

Hasta Iquique

nos hemos venido,

pero Iquique nos ve

como extraños.

Nos comprenden algunos amigos

y los otros

nos quitan la mano.

Se han unido con nosotros

compañeros de esperanza

y los otros los más ricos

no nos quieren dar la cara.

Y los otros los más ricos

no nos quieren dar la cara.

11. Relato

El sitio al que los llevaban

era una escuela vacía

y la escuela se llamaba

Santa María.

Dejaron a los obreros,

los dejaron con sonrisas.

Que esperaran les dijeron

sólo unos días.

Los hombres se confiaron.

No les faltaba paciencia

ya que habían esperado

la vida entera.

Siete días esperaron.

Pero que infierno se vuelven

cuando el pan se está jugando

con la muerte.

Obrero siempre es peligro.

Precaverse es necesario.

Así, el Estado de Sitio

fué declarado.

El aire trajo un anuncio,

se oía tambor ausente.

Era el día veintiuno

de Diciembre.

12. Canción

Soy obrero pampino

y soy

tan reviejo como el que más,

y comienza a cantar mi voz,

con temores de algo fatal.

Lo que siento en esta ocasión

lo tendré que comunicar,

algo triste va a suceder,

algo horrible nos pasará.

El desierto me ha sido infiel,

sólo tierra cascada y sal,

piedra amarga de mi dolor,

roca triste de sequedad.

Ya no siento más que mudez

y agonías de soledad,

sólo ruinas de ingratitud

y recuerdos que hacen llorar.

10

Que en la vida no hay que temer

lo aprendido ya con la edad,

pero adentro siento un clamor

y que ahora

me hace temblar.

Es la muerte que surgirá

galopando en la oscuridad.

Por el mar aparecerá,

ya soy viejo

y sé que vendrá.

13. Interludio Instrumental

14. Relato

Nadie diga palabra

que llegará

un noble militar,

un General.

El sabrá como hablarles,

con el cuidado

que trata el caballero

a sus lacayos.

El General ya llega

con mucho boato

y muy bien precavido

con sus soldados.

Las ametralladoras están dispuestas

y estratégicamente

rodean la escuela.

Desde un balcón les habla

con dignidad.

Esto es lo que les dice

el General:

Que no sirve de nada

tanta comedia.

Que dejen de inventar

tanta miseria.

Que no entienden deberes,

son ignorantes.

Que perturban el orden,

que son maleantes.

Que están contra el país,

que son traidores.

Que roban a la patria,

que son ladrones.

Que han violado a mujeres,

que son indignos.

11

Que han matado a soldados,

son asesinos.

Que es mejor que se vayan

sin protestar,

que aunque pidan y pidan

nada obtendran.

Vayan saliendo entonces

de ese lugar,

que si no acatan órdenes

lo sentirán.

Desde la escuela, El Rucio,

obrero ardiente,

responde sin vacilar,

con voz valiente:

Usted, señor General,

no nos entiende.

Seguiremos esperando,

así nos cueste.

Ya no somos animales,

ya no rebaños,

levantaremos la mano,

el puño en alto.

Vamos a dar nuevas fuerzas

con nuestro ejemplo

y el futuro lo sabrá,

se lo prometo.

Y si quiere amenazar

aquí estoy yo.

Dispárele a este obrero

al corazón.

El General que lo escucha

no ha vacilado.

Con rabia y gesto altanero

le ha disparado.

Y el primer disparo es orden

para matanza

y así comienza el infierno

con las descargas.

15. Canción

-Letanía

Murieron

tres mil seiscientos,

uno tras otro.

Tres mil seiscientos mataron,

uno tras otro.

La Escuela Santa María

vió sangre obrera,

la sangre que conocía

12

sólo miseria.

Serían

tres mil seiscientos

ensordecidos.

Y fueron tres mil seiscientos

enmudecidos

La Escuela Santa María

fué el exterminio,

de vida que se moría

sólo alarido.

Tres mil seiscientas miradas

que se apagaron.

Tres mil seiscientos obreros

asesinados.

Un niño juega en la Escuela

Santa María.

Si juega a buscar tesoros

qué encontraría?

16. Canción

A los hombres de la pampa

que quisieron protestar,

los mataron como a perros

porque había que matar.

No hay que ser pobre,

amigo, es peligroso.

No hay ni que hablar,

amigo, es peligroso.

Las mujeres de la pampa

se pusieron a llorar

y también las matarían

porque había que matar.

No hay que ser pobre,

amiga, es peligroso.

No hay que llorar, amiga,

es peligroso.

Y a los niños de la pampa

que miraban, nada más,

también a ellos los mataron

porque había que matar.

13

No hay que ser pobre,

hijito, es peligroso.

No hay que nacer, hijito,

es peligroso.

Dónde están los asesinos

que mataron por matar?

Lo juramos por la tierra,

los tendremos que encontrar.

Lo juramos por la vida,

los tendremos que encontrar.

Lo juramos por la muerte,

los tendremos que encontrar.

Lo juramos, compañeros,

ese día llegará.

17. Pregón

Señoras y señores,

aquí termina,

la historia de la Escuela

Santa María.

Y ahora, con respeto,

les pediría

que escuchen la canción

de despedida.

18. Canción Final

Ustedes que ya escucharon

la historia que se contó,

no sigan allí sentados

pensando que ya pasó.

No basta solo el recuerdo,

el canto no bastará.

No basta sólo el lamento,

miremos la realidad.

Quizás mañana

o pasado,

o bien en un tiempo más,

la historia que han escuchado

de nuevo sucederá.

Es Chile un país tan largo,

mil cosas pueden pasar

si es que no nos preparamos

resueltos para luchar.

Tenemos razones puras,

tenemos por qué pelear,

14

tenemos las manos duras,

tenemos con qué ganar.

Unámonos como hermanos

que nadie nos vencerá,

si quieren esclavizarnos,

jamás lo podrán lograr.

La tierra será

de todos,

también será nuestro el mar,

justicia habrá para todos

y habrá también libertad.

Luchemos por los derechos

que todos deben tener,

luchemos

por lo que es nuestro,

de nadie más ha de ser.

No hay que ser pobre,

amigo, es peligroso.

No hay ni que hablar,

amigo, es peligroso.

Unámonos como hermanos

que nadie nos vencerá,

si quieren esclavizarnos,

jamás lo podrán lograr.

__________________________________________

