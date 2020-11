Cuantas batallas inútiles a partir de los años 90 se han dado para cambiar la sociedad injusta que se ha creado con la imposición del modelo neoliberal, lo que finalmente, se ha traducido en una desconfianza enorme en los dirigentes políticos y sus partidos, que desoyeron el clamor popular de un pueblo que logro derrotar a un dictador, cuantas vidas costó esa lucha, cuantas esperanzas se crearon con la vuelta a la democracia, después de vivir años aplastados por un gobierno sanguinario. Esta ha sido la mayor traición política en este país, donde a espaldas de pueblo se introdujeron artículos que permitirían una creciente desigualdad, donde unos pocos, pudieran llevarse cada año las colosales riquezas de este pais y que solo un chorreo miserable, lleno de migajas es lo que se le haya entregado al pueblo, después del golpe al presidente Salvador Allende y hasta nuestros días. Es falso que este país sea pobre, tiene riquezas a nivel planetario, al punto que hemos formado ricos muy ricos como se destacan en todos los estudios internacionales, pero a su vez hemos mantenido a un pueblo con una de las peores distribuciones del producto y las riquezas contenidas en los suelos de este país. Esos políticos que transaron con el dictador, rearmaron injustamente la constitución, haciéndola mas de gravosa que su redacción original.

En la Constitución de 1980 se introducen artículos de principio, base de la organización republicana y democrática que solo algunos ya estaban consagrados en la Constitución de 1925. La dictadura cívico-militar intentó la refundación de la República haciendo tabla rasa de declaraciones y preceptos democráticos, todo ello al costo de graves violaciones a los derechos humanos. La reforma constitucional de 1989, concordada entre la dictadura y los directivos de los partidos de la Alianza y la Concertación, dejaron de lado los grandes principios debatidos durante la dictadura por el Grupo de los 24 presidido por Manuel Sanhueza y el PRODEN con las protestas, presidido por Jorge Lavandero. Es más, durante la llamada transición a la democracia, a partir de los 90 se dictaron leyes orgánicas y decretos supremos en virtud de los cuales se anularon los principios que animarían la vuelta a la democracia a pesar de las protestas de algunos exparlamentarios que estuvieron en la calle para luchar contra la dictadura. Lo que antecede talvez sea, una de las cosas políticas más oscuras de este país, como fueron las negociaciones secretas, de un pequeñísimo grupo con Pinochet y a espaldas de todo el pueblo chileno.

Es lo que hemos vivido estas últimas tres décadas, que ha sido el descontento no solo con la dictadura, sino con el producto de esa negociación. Por eso la revuelta social de octubre 18 de 2019 es un punto sin retorno ya que plantea como tema central, la amplia participación del Pueblo o democracia directa, cuya práctica se traduce en el plebiscito, la iniciativa popular de leyes y la revocación del mandato conferido por el Pueblo a sus representantes cuando éstos le fallen en sus programas, propuestas o se corrompan, instituciones que impidan de una vez portadas los vicios de una verdadera democracia. Todas estas propuestas representan el ejercicio de la Soberanía Popular y que reconocen en su base y ejercicio la realidad pluriétnica y multicultural de Chile. Ese es el verdadero significado del 18 de octubre y las manifestaciones ciudadanas durante más de un año, que han dicho fuerte que sus representantes elegidos traicionaron abiertamente la confianza que el pueblo depositó en ellos al elegirlos. y claro que han logrado que la República fallase en la actualización, realización y preservación de los Bienes Públicos esto es, el sistema de educación pública, la salud pública y su contradicción con las ISAPRES, la vivienda social, y las pensiones en manos de las AFP, los impuestos, las concesiones mineras, privatizaron nuestras aguas dulces y marítimas, el negocio de las concesiones ruteras… Es decir, la República no solo no es democrática, sino que esos representantes han atentado impunemente contra los intereses de la ciudadanía y sustituyeron malamente el mercado, por el bien social fin último de toda sociedad, convirtiendo a los ciudadanos y sus derechos como personas, en consumidores y pordioseros, detrás de una limosna o la caridad.