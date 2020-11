Sáhara Occidental: ¿Qué está pasando en Guerguerat?

El Guerguerat es el silencio y el desconocimiento de un país entero (España), que no sabe o no quiere saber, que con el pueblo Saharaui hay una deuda, una traición y un deber que cumplir.

El Guerguerat es el hartazgo, la frustración y el dolor de pueblo Saharaui.Es ver ocupada su tierra de manera ilegal desde hace 45 años, habiendo sido colonizados anteriormente.Son la masacre de Zemla y la desaparición de Basiri.Son El Uali, la creación del Frente Polisario y los mártires.

Es una guerra de 16 años y son los bombardeos de Um Draiga con napalm y fósforo blanco (armas prohibidas).Es un alto el fuego a cambio de una promesa de referéndum de libre autodeterminación que nunca llegó. Es la creación de la MINURSO, Misión de las Naciones Unids para el Referéndum en el Sáhara Occidental y es ver como dicha Misión se dedica a ser cómplice del estado opresor y ocupante marroquí.

Es llevar años sin ser libres, años viviendo refugiados. Es ver pasar enviados especiales de la ONU, y que todos hagan los mismo: nada. Es vivir de la ayuda humanitaria mientras que de los recursos naturales de su tierra se enriquecen otros. Es escuchar el silencio cómplice, asesino y devastador de España, la MINURSO, la Corte Internacional de Justicia, la ONU, la comunidad internacional y parte de la prensa. Es ver morir ancianos sin haber podido regresar a su tierra y ver nacer niños apátridas en el peor de los desiertos.

Es sufrir violaciones de Derechos Humanos, torturas y desapariciones forzadas en tu propia tierra mientras otro la ocupa sin que nadie diga nada. Son el Rey (emérito) de España, Felipe González, Pablo Iglesias sus promesas y con ellos sus mentiras. Son las mujeres que crearon una nación en mitad de la nada y sin nada. Es el muro de la vergüenza, de 2720 km (el segundo más largo del planeta) dividiendo a unpueblo y mutilando y asesinando con mas de 7 millones de minas antipersona los miembros,los sueños y la esperanza del retorno a la patria. Es una brecha ilegal por la que se sacan los recursos naturales que ilegalmente se roban al pueblo Saharaui.

Son el pulpo Saharaui con etiqueta marroquí que aquí nos comemos pensando que es de Galicia, son las sardinas Saharauis con etiqueta marroquí que aquí comercializan los supermercados, son los tomates Saharauis que se mezclan con tomates marroquíes para saltarse leyes internacionales, es el expolio de los fosfatos de las minas de Bucraa y de la arena de las playas.

Pero sobre todo, GUERGUERAT es un pueblo unido. Un pueblo en pie, en lucha y resiliente donde los haya. Un pueblo orgulloso, valiente, fuerte y digno que ya no puede más. Un pueblo que busca su justa PAZ, su LIBERTAD y sus DERECHOS.

Pero ante todo y que no caiga en el olvido, el Guerguerat es una tomadura de pelo años atrás, cuando los Saharauis llegaron a tener DNI español y un recién estrenado Rey de España les dijo que jamás los dejaría abandonados, así que sí, el Guerguerat es el silencio y el desconocimiento de un país entero, que no sabe o no quiere saber, que con el pueblo Saharaui hay una deuda, una traición y un deber que cumplir, y si no se oye habrá que gritarlo, porque como dicen: “de lo que no se habla, no existe”.

*Fuente: El Salto

