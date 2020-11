La guerra ha estallado nuevamente en el Sahara Occidental, a partir de una clara provocación armada del Reino de Marruecos, a la postre el invasor y usurpador del territorio saharaui, después que los colonialistas españoles se retiraran de allí. Ahora, el Frente Polisario y el Ejército de Liberación Saharaui luchan con las armas en la mano no solo para responder a los agresores que ingresaron por la zona de Guerguerat (un paso estratégico que conduce hasta Mauritania) sino que han advertido que la lucha solo terminará con el llamado de un Referendum para conseguir la emancipación definitivo de esos territorios o si Marruecos se siguiera negando al mismo, arrebatarán la tan ansiada independencia por la vía de las armas. Para hablar de todo ello, nos comunicamos con el representante de la República Arabe Saharaui Democrática para América Latina, Mohamed Ali Muley Ahmed.

-¿Cuál es a su criterio el desarrollo que tendrá la situación que se ha desencadenado estos días, en que se ha roto el alto el fuego por parte de Marruecos y que ha producido la vigorosa respuesta dada por el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática?

-El problema arranca desde mucho atrás. Hay que recordar que Marruecos estaba empeñado en que surgiera una solución política de los años de guerra. No podían soportar la guerra y por eso golpearon, en su momento, las puertas de las Naciones Unidas, hasta que se fraguó en 1988 la idea de un Plan de Paz para la celebración de un referéndum. Finalmente, en octubre de 1991, ya con el alto el fuego, surgió el trabajo de la comisión para configurar el cuerpo electoral. En el Plan de Paz figuraba que el censo era elaborado para que sirva de base. Nada más terminada esta operación se dispuso que en enero del 92 se celebre el referéndum. Por eso la misión de Naciones Unidas en el Sahara se llama MINURSO, es decir Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental. En ese momento Marruecos dice que no está de acuerdo y se niega, al ver que con eso no ha podido configurar un cuerpo electoral que le iba a dar la victoria y empieza a boicotear el mismo Plan de Paz. Comienza a alargar y a buscar otras soluciones que no sean el referéndum, en eso se han ido 29 años y meses. Y se fueron en la espera de solucionar un problema muy sencillo, es el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro y que esta dicho en una resolución de las propias Naciones Unidas en 1963. Luego, Marruecos demostró en el 64 sus intenciones de invasión y llevó el tema al Tribunal de La Haya. Este tribunal ha sido muy claro: El Sahara Occidental antes de la presencia española no era tierra de nadie. Era tierra de los saharauis que se organizaron a su manera y vivían libremente, no tenían relación de vasallaje o sometimiento o de pertenencia a Marruecos ni a Mauritania. A partir de ahí se empieza con el tema de la invasión. ¿Qué pasa? Que en vez hacer lo que ha hecho Portugal con Timor, España hace lo contrario, la España oficial se vende al nuevo invasor, colabora con él y sigue colaborando. A Marruecos se le permitió presentar una opción, la de la autonomía, y dice «yo solo tengo para los saharauis la autonomía», pero esos 29 años ¿qué han hecho?:expoliar las riquezas de los saharauis, ha reprimido a los saharauis ante los ojos de Naciones Unidas, sin que nadie haya hecho nada. La única opción que dejaban era que los saharauis solo pueden formar parte de Marruecos.¿Aca, qué estamos jugando? A que se usurpe el derecho del pueblo saharaui de la independencia, no lo vamos a aceptar. Marruecos cometió el error de romper el cese de fuego.

–Ahora bien, en ese marco, esta manifestación pacífica que estaban haciendo civiles saharauis en Guerguerat, ¿perseguía la idea de visibilizar la necesidad de poner sobre la superficie otra vez lo del referéndum sin provocar una ruptura de alto del fuego, pero esto no salió así por culpa de Marruecos?.

-La población saharaui lleva mucho tiempo, jóvenes, mujeres, hombres, el ejercito combatiente, cuadros políticos, todos presionando a la dirección del país, planteando que hay que romper con el tema de Naciones Unidas, porque esto no va a conducir a nada. La gente de la parte ocupada presiona también, saliendo a diario y enfrentándose al enemigo. Entonces llega un momento en que la gente dice «se acabó, nosotros vamos a cerrar a Guerguerat, y Guerguerat es el lugar por donde se llevan las riquezas saharauis que nos expolian. Marruecos no puede abrir ninguna brecha y cuando quiso hacerlo en 2001, el anterior secretario de Naciones Unidas no lo dejó. Ahora más tarde si que pudo hacerlo, con este secretario. Entonces, lo que se ha dicho: nosotros no vamos a impedir que los saharauis se manifiesten, pero tampoco vamos a impedir eso en los campamentos, nosotros no vamos a impedir que la gente nuestra se manifieste en contra nuestro, que venga la gente y lo vea. La gente de los campamentos lo puede atestiguar. Hay libertad de expresión, hay libertad de reunión. Han dicho, «van a cerrar eso porque es su tierra y no van aceptar que Marruecos los tomen». Entonces lo cerraron desde 21 de octubre hasta el 3 de noviembre, Marruecos tuvo la locura de salir en un momento en donde el Frente Polisario le ha dicho a Naciones Unidas por escrito, por activa y por pasiva y no solo una vez, sino varias veces: «en el momento que Marruecos salga e intente tocar a los saharauis, e intente salir de donde no debe salir, consideramos el cese del fuego nulo. Es lo que ha sucedido. Ahora no duermen porque todas las noches son atacados por el Frente Polisario y también a lo largo del día. De norte, sur y este, hasta el momento al oeste no hemos llegado pero lo que te digo, el sur del Sahara Occidental, el norte del Sahara Occidental y el este del Sahara Occidental, llevamos varios días y estamos en guerra. La guerra va a parar cuando el pueblo saharaui logre su independencia. Se acabó.

-Se nota, por lo menos en los partes de guerra y en la información que llega desde alli, que el potencial militar de los saharauis es bastante importante. Uno siempre tenía la idea que frente a un Marruecos que ha hecho gastos en estructura militar desde hace mucho tiempo, el potencial de los saharauis debería ser menor, pero evidentemente entre la táctica de la guerra de guerrillas y el armamento que manejan, no la están pasando bien los marroquíes.

-Sin duda, no la están pasando bien. Mira, la guerra prácticamente acababa en los años 80, Marruecos no podía ganar la guerra. Marruecos estaba perdiendo. Ahí hay informes de la CIA que ha salido en Wikileaks y por el Colleman, otro hacker de estos, y lo dicen los mismos americanos que son sus amigos, los saharauis no estaban perdiendo la guerra, nosotros jugamos con la guerra de guerrillas cuando nos conviene y con la guerra clásica cuando nos conviene. Nuestra concepción es luchar sin cobrar nada, como combatientes. Los combatientes, el único mérito que tienen es liberar su tierra. El soldado marroquí está en una tierra que no conoce, para ellos es un desierto, mal pagado, lejos de su familia y defendiendo un régimen no sabiendo que es un régimen. Ahí está la diferencia. Los saharauis tienen con qué defenderse y si te digo esta guerra va a durar menos de lo que piensan, pero de momento no han habido las grandes batallas que se van a dar detrás del muro, de momento no, de momento se están calentando, al igual que se dice en términos deportivos, pero pronto vendrán importantes batallas. Ya ha habido muertos, me consta porque mis amigos me lo han dicho. Ha habido muertos y pérdidas, no sé cuántas.

-¿Cómo está la situación en la ciudad de El Aaiún, ocupada por Marruecos?

-En El Aaiún la situación está explosiva, los saharauis se están manifestando, los marroquíes reprimiendo y la MINURSO viendo esto y sin poder hacer nada.

-O sea, hay también un levantamiento popular apoyando la fuerza militar del Ejército de Liberación Saharaui

Unánime. Aclaro además que nosotros tenemos el arco solidario más amplio en España, ya que durante años muchos niños han venido de vacaciones y han quedado con sus familias españolas y ahora son ya muchachos que han decidido ir a la guerra. Madres españolas y padres españoles cuelgan la foto del hijo que se la envía desde los campamentos, diciéndoles «bueno yo tengo que salir para el frente”. Miles y miles de muchachos han ido voluntariamente. Nadie se va a quedar, la gente quiere ir a la guerra y volver a liberar su tierra. Eso Marruecos lo sabe. Sabe que si los saharauis se levantan no van a poder con ellos. Además, la MINURSO ha creado una carretera y la milicia se convirtió en tráfico, en policía de tráfico, en lugar de salvaguardar la paz y organizar un referéndum, no, se han convertido en vigilantes de tráfico. Mientras los jefes militares marroquíes hacen sus negocios en África con la droga, no exagero ni miento, otros productos normales, como las frutas y verduras marroquíes la mandan a Mauritania, a Senegal, pero mayormente la droga les da grandes ganancias. Por eso, si se cierra la brecha, el paso de Guerguerat, la economía que estaban creando, se va a destruir. Con lo cual, Marruecos es el causante del cese del plan de paz, el cese del fuego. Nosotros no nos vamos a callar lo único que vamos a exigir es la celebración de un referéndum o de lo contrario arrebataremos la independencia por las armas. No hay una tercera opción.

– ¿Quienes los apoyan al interior de Marruecos?

-Si hay un solo partido, el que antes se llamaba Adelante y que provenía del Partido Comunista marroquí, actualmente es Vía Democrática. Ellos apoyan el derecho saharaui a la autodeterminación mediante referéndum y apoyan el levantamiento saharaui, porque los saharauis están defendiendo su tierra y sus derechos.

–¿Han recibido solidaridad internacional?

Primero, el Secretario de la Unión Africana, ha dicho que piden el cese de fuego en el Sahara Occidental y que Naciones Unidas apoyada por la Unión Africana empiece a organizar el referéndum de la autodeterminación, porque el Sahara es un tema de humanización. Está claro, es lo que decimos nosotros. Es la posición de la organización continental que es la Unión Africana. Luego tenemos apoyo de Argelia, esto es evidente. Y de muchos países. A nivel de partidos, todos los partidos argelinos apoyan, ha habido manifestaciones en la ciudad fronteriza a los campamentos que está cerca de Tinduf. De los países que reconocen a la Republica Saharaui recibimos apoyo. Y también de países europeos. Por ejemplo, en el parlamento europeo, el Frente Socialista y la Izquierda Verde están en contra y condenan a Marruecos por haber provocado la vuelta a la guerra.

–Y por el Estado español cómo se posicionan ¿Están esperando alguna respuesta del nuevo gobierno?

-Desde el gobierno no, el gobierno en tema de relaciones internacionales se ubica entre la Casa Real y la línea de Felipe González y Zapatero, y obviamente son pro marroquíes. Lo que hacen de vez en cuando es poner a una persona de turno y le dictan lo que tiene que decir. No hay una política exterior del gobierno de una coalición socialista unida. No la hay, con lo cual lo que hemos oido a favor es una posición de Pablo Iglesias como secretario de Podemos y nada más. Obviamente oiremos mañana o pasado a Alberto Garzón como coordinador de la Izquierda Unida. A Enrique Santiago, el secretario del Partido Comunista, que se pronunciarán a favor. Los partidos nacionalistas, la Izquierda Gallega, el Compromiso en Valencia, el Partido de Nueva Canarias seguro han de apoyarnos. Pero el Partido Socialista, el PSOE, hace mucho tiempo que ha dejado de apoyarnos. Nos dan migajas y la estructura política se la dan a Marruecos, lamentablemente.

*Fuente: TeleSurTV