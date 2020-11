Parlamentarios de oposición dan por finalizada la administración Piñera y piden adelantar elecciones presidenciales

Desde el senador Alejandro Guillier hasta Carmen Hertz abogan por la salida de La Moneda del mandatario en ejercicio. La decisión del Ejecutivo de enviar el proyecto del segundo retiro del 10% de las AFP al Tribunal Constitucional, reactivó la moción al interior del Congreso, donde hay varios que buscan que el Presidente de un paso al costado en beneficio de un convulsionado ambiente social cuyos alcances son tan inciertos como preocupantes. Tribunal Constitucional, para impedir el segundo retiro del 10%, parlamentarios de oposición plantearon abiertamente su descontento con el Ejecutivo. Este lunes, después de que el presidente Sebastián Piñera presentara su anunciado recurso ante al, parlamentarios de oposición plantearon abiertamente su descontento con el Ejecutivo. Criticando la “tozudez“ del mandatario y el “abuso“ de la élite económica, senadores, diputados, voceros de organizaciones sociales y de partidos políticos, se expresaron a favor de adelantar las elecciones presidenciales. El senador Alejandro Guillier (Independiente), por ejemplo, fue enfático en asegurar vía redes sociales que “Chile no resiste 16 meses más de Piñera». Al ser consultado sobre sus afirmaciones, el parlamentario respondió desde una actividad con dirigentes sociales, en el marco de un llamado al parlamento a legislar para posibilitar el acceso de independientes a la Convención Constitucional. «Estamos con organizaciones comunales, colegios profesionales, gente que tiene temas como la paridad de género, defensa del medioambiente, de los animales, del mundo social, preocupados e inquietos porque quieren participar de un proceso constituyente ciudadano y la ley los está dejando fuera», sostuvo. «Estamos a dos meses, meses y medio para que tengan que inscribir las candidaturas y aún en el Congreso no se aprueba el proyecto de ley que les dé las reglas del juego para competir en igualdad de condiciones y poder elegir constituyentes que emanen de la sociedad civil y en paralelo nos enfrentamos a un gobierno que está absolutamente contrario a este proceso, que ha caído en la mayoría de las ingobernabilidades y por lo tanto no garantiza el avance real, no garantiza que el proceso constituyente sea real y participativo. Por esa razón, las circunstancias que el país vive exige adelantar las elecciones», afirmó, «para darle cause al proceso constituyente, con ciudadanía y con participantes». [Te puede interesar] Diputado Karim Bianchi promueve inhabilitar a Piñera: «Ha encendido los botones de alarma de un nuevo estallido social» Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista (PC), se sumó a la moción del ex candidato presidencial, diciendo que la «única salida democrática posible es adelantar elecciones». “No podemos seguir hundidos en el desgobierno, en las violaciones sistemáticas DD.HH., en el abuso diario de la élite económica para la cual gobierna @sebastianpinera, en el ignorar descarado las necesidades del pueblo“, detalló en su cuenta de Twitter. Asimismo se expresó Daniel Núñez, también de la bancada, quien señaló que el anuncio de Piñera, de recurrir al TC para vetar el segundo proyecto del retiro del 10% es «la gota que rebalsó el vaso». “Esto francamente es el colmo, no solamente porque Piñera es un criminal que a través de la represión policial ha generado brutales violaciones a los DD.HH., sino que además porque él desconoce ahora la soberanía popular y la capacidad que tiene el Congreso para hacer leyes que representen el sentir del pueblo chileno“, aseguró. Ha quedado claro que el Presidente Piñera no está en condiciones de gobernar. Por eso he propuesto adelantar las elecciones presidenciales.#EleccionesAnticipadas #RenunciaPiñera #RenunciaYa pic.twitter.com/MCswPyaeRP — Tomas Hirsch (@tomashirsch) November 23, 2020 “Ahora que el pueblo, la gente lo está pasando mal, que necesita recurrir a este segundo retiro del 10%, tenemos que llevarlo adelante», sentenció. «Por eso es que la única solución que tenemos, frente a esta crisis de tener un presidente absolutamente incapacitado para gobernar es adelantar las elecciones presidenciales, y que estas se realicen lo antes posible», argumentó Núñez. «Lo único que hemos visto son violaciones a los derechos humanos» «Ese es el camino democrático, fuera Piñera, democracia de verdad para Chile, y elecciones presidenciales ahora, para tener un presidente digno y que represente al pueblo de Chile en La Moneda“ complementó. El diputado Fidel Espinoza (PS) también se manifestó favorablemente a la necesidad de adelantar las elecciones. Mediante sus redes sociales, expresó que es la única “solución y salida democrática para recuperar gobernabilidad y evitar nuevo estallido social producto de la tozudez del Presidente Piñera“. “Hay que actuar para no ser cómplices“, agregó, interpelando al Partido Socialista. Por su parte, desde la presidencia del PC, Lautaro Carmona expresó que “una reacción desesperada y con atraso es la disposición de Piñera de llevar proyecto del segundo 10% al TC».

Adelantar elecciones es LA solución y salida democrática para recuperar gobernabilidad y evitar nuevo estallido social producto de la tozudez del Presidente Piñera. Hay que actuar para no ser cómplices @PSChile @biobio @elmostrador @thecliniccl @latercera @Cooperativa — Fidel Espinoza Sandoval (@fideldiputado) November 23, 2020

“Envía un proyecto propio, todo para defender las AFP y tratar de ordenar a la derecha. El mejor aporte que puede hacer, es que renuncie y se adelanten las elecciones“, sentenció tajantemente.

Por su parte, Tomás Hirsh, diputado de Acción Humanista, se manifestó en la misma línea. «Estamos en presencia de un presidente Piñera que no ha sido capaz de gobernar al país, de entregar respuestas, soluciones a las demandas ciudadanas. Ha pasado un año y lo único que hemos visto son violaciones a los derechos humanos y ningún anuncio en materia social, salvo algunos anuncios llenos de letra chica y con parches. Ha quedado claro, finalmente, que el Presidente no está en condiciones de gobernar, no está en condiciones de conducir al país y por eso he planteado que adelantemos las elecciones presidenciales», es su radical propuesta.

«Creo que de ese modo, incluso le evitamos una tortura a él, de pretender que está gobernando, cuando en realidad no decide nada, no gobierna nada, no tiene ningún proyecto. Adelantemos las elecciones y el país va a poder pasar a una nueva situación y mirar al futuro con nuevas soluciones y nuevas propuestas», concluyó.

