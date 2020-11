–Y desafiaron el miedo al caos que inmovilizaba a sus padres y abuelos.

–Eso ha sido lo más impresionante. Cuando digo que me sentí obsoleto, es precisamente por eso; en mi caso, y al igual que muchos otros de mi generación, tengo que hacer un ejercicio diario para combatir el miedo al caos. Además, estoy en un momento de mi ciclo vital muy distinto al de los jóvenes y el miedo se va acumulando en la medida que nos acercamos as la muerte.

Añade:

–Somos una sociedad que pasó por el trauma de la dictadura, con violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. Es un trauma que no tiene que ver solo con un agente externo sino con nuestra propia capacidad de destruir nuestra convivencia. Para contener esos demonios es que creamos esta entelequia llamada “modelo”. Una construcción intelectual, un relato en torno al cual fuimos capaces de contener las pulsiones destructivas, gratificados por el acceso al consumo, las promesas de la meritocracia; el énfasis en la gobernabilidad sobre la representación. Así, le dimos mucha autonomía a las clases políticas para que actuaran a nuestro nombre.

–Hoy los jóvenes se oponen al concepto de la meritocracia, como se ve en los graffiti de la zona cero…

–Claro. Les aseguraron que bastaba con educarse pero no era así. Por eso este joven piensa: me esforcé, me endeudé pero esta cuestión depende de un montón de otros factores que no están bajo mi control, como la familia de la cual vengo, mi acceso a la cultura, la educación preescolar, etcétera. No era cierto que la educación borraba las diferencias, sino que las reproducía. Por otra parte, hay un efecto en que las nuevas generaciones dicen “ok, mis padres quisieron entrar al sistema capitalista, pero yo no; no quiero hipotecar mi vida como ellos, ni poner en riesgo el planeta; este no es el tipo de vida que quiero vivir y no sigan diciéndome ‘haz méritos individuales para acceder a un modelo que no me interesa’”. Esto se expresó muy fuerte en 2011 (con las marchas en contra del lucro) y se masificó en quienes quieren entrar por una puerta que está cerrada y otros que no quieren entrar por ahí nomás.

–El estallido produjo un duro cuestionamiento contra quienes defendieron el famoso modelo y usted fue señalado con el dedo…

–Desde que tengo uso de razón que me han apuntado con la mano; no es algo que me asombre ni que me alarme; siempre he nadado contra la corriente. Me siento incómodo frente a los clichés, el rebaño… Vengo desde hace muchos años analizando estos fenómenos que se expresaron con una virulencia inesperada el 18-O. Hace mucho tiempo que venía planteando la idea del Modelo con mayúscula, como artefacto intelectual que nos unía. Este tabú respecto del cual no había deliberación posible pero que ya venía quebrado, fisurado.

–En su libro compara al estallido con lo ocurrido en Chernobyl.

–La energía nuclear soviética era el chiche de la ex Unión Soviética. En su competencia con Estados Unidos, era uno de los campos que la hacía más competitiva. Por lo tanto, ponerlo en duda era cuestionar el poder soviético, equivalente a rendirse frente al enemigo, algo inaceptable.

Y siguiendo con este ejemplo, continúa:

–El modelo chileno fue una construcción intelectual hecha por economistas, donde todos participamos y nos sentimos confortables porque nos permitía funcionar automáticamente y nos diferenciaba en el mundo. Cada vez que surgían voces críticas, eran estigmatizadas; en el caso de los soviéticos los metían en un hospital psiquiátrico y acá los mirábamos bien sospechosamente. Cuando el modelo comenzó a mostrar sus fallas, no lo aceptamos. Hasta que la central termonuclear estalló.

–Siguiendo con este símil, sobre la reacción de Sebastián Piñera ante la crisis, usted dice en su libro: “Sólo un jerarca de Chernobyl pudo hacerlo peor”.

–Sí pues. Estaban todas las señales del quiebre, de la desesperación, y no las vimos (dice a modo de autocrítica)… Cuando salió electo, él tendió a minimizar el asunto, a creer que eran puras cuestiones materiales, como lo reflejó en su programa de gobierno. Luego, tras el estallido, acusó que era una “guerra” y deslizó la posibilidad de que estuviesen involucrados agentes extranjeros.

Agrega:

–Pero tiendo a ser indulgente con él porque en ese momento también pudo haber dado paso a decisiones que rompieran con la democracia; saltarse ciertas normas institucionales para sacar a los militares a la calle, por ejemplo. Todos los días le demandan que ‘restablezca el orden público’… ¿Qué significa eso, qué quieren decir? Como si esto fuera un problema de voluntad, esta idea medio machista de que le faltan cojones. ¿Quieren que haya más represión, más muertos? Y si lo hace, ¿qué pasa con el sistema político? Además, ¿acaso creen que los militares van a estar dispuestos a subsidiar a la policía en su rol? Somos nosotros, la sociedad civil, quienes debemos hacernos cargo del orden público y condenar la violencia enérgicamente, sin medias tintas. En el libro digo que una sociedad que no es capaz de condenar la violencia sufre de falla del sistema inmunológico y está condenada a la autodestrucción.

–De acuerdo a encuestas como la última CEP y Cadem, un tercio de las personas sondeadas este año, valida la violencia.