Operación Colombo: Absuelven a 60 ex agentes de la DINA y rebajan condena a Krasnoff e Iturriaga Neumann en emblemático caso de DD.HH.

«Vamos a ejercer alguna acción, recursos ante la Corte Suprema para los efectos de anular esta sentencia que para mí es inaudita. Es primera vez que veo una causa donde hay tantos desaparecidos y nadie es sancionado a penas de cárcel efectiva», anunció el abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, es categórica. «Uno no logra entender tanta indecencia del Poder Judicial», sostiene.

El fin de semana, la octava sala del tribunal de alzada de Santiago, revocó y modificó la sentencia de primera instancia. Específicamente el fallo absuelve a 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y a otros 31 condenados como autores del secuestro de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, ejecutados por agentes de la DINA entre los años 1974 y 1975. Pese a la cantidad importante de condenados en este proceso -42 ex agentes-, ninguno de ellos irá a la cárcel.

De acuerdo a información entregada a este medio, entre los agentes beneficiados se encuentran César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó fallo de segunda instancia en el Episodio Operación Colombo. La sentencia leída por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado integrante Jaime Guerrero, revocó y modificó sustancialmente el fallo de primera instancia dictado por el magistrado en visita, Hernán Crisosto Greisse.

En consecuencia, se absolvió a 30 agentes de DINA condenados como cómplices, mientras que 31 agentes condenados como autores de los delitos, también fueron absueltos.

Ninguno de los condenados irá a la cárcel

Los condenados de segunda instancia suman 42 agentes DINA, de los cuales ninguno cumplirá sentencia en la cárcel. Esto porque todos ellos se encuentran beneficiados con libertad vigilada o remisión condicional de la pena.

Entre los favorecidos están los agentes César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos venían condenados a penas de 20 años de presidio en el fallo del Ministro Crisosto, y quedaron reducidas a 4 años, con libertad vigilada.

El resto de los sentenciados, en su mayoría fueron sancionados por la Corte de Apelaciones a tres años y un día con libertad vigilada, lo que ocurre luego de que el ministro en visita les otorgara una pena de 13 años de presidio, sin beneficio.

Los favorecidos son los ex miembros de la DINA Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos, Hermon Alfaro Mundaca, Nelson Paz Bustamante, José Aravena Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, Nelson Ortiz Vignolo, José Ojeda Obando, Hugo Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Manuel Rivas Diaz, Rissiere Altez España, Daniel Cancino Varas, Alfredo Moya Tejeda, Gerardo Meza Acuña, Manuel Avendaño González, Raúl Rodríguez Ponte, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Gerardo Urrich González, Sergio Castillo González, Teresa Osorio Navarro, José Fuentes Torres, Pedro Alfaro Fernández, Hiro Álvarez Vega, Gustavo Carumán Soto, Orlando Torrejón Gatica, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Videla Insunza, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Yévenes Vergara Olegario González Moreno, Orlando Manzo Durán , Basclay Zapata Reyes y Samuel Fuenzalida Devia.

El fundamento la rebaja de las penas que deja a los condenados liberados de la cárcel es la aplicación a todos ellos de la atenuante de la irreprochable conducta anterior y de la media prescripción, siendo Jaime Guerrero, abogado integrante, disidente al respecto.

Para su colega, el querellante Nelson Caucoto, este fallo “constituye una seria y profunda involución en materia de derechos humanos, violentándose principios de la proporcionalidad de la pena y la garantía de no repetición a las que se encuentra sujeto nuestro país en el marco del derecho internacional de los DD.HH”.

“Nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la justicia durante 45 años, para que finalmente esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como este”, agrega.

“La opinión pública coincidirá con nosotros cuando decimos que se violenta el sentido común y el sentimiento de justicia, cuando existen 16 secuestros calificados, no hay ninguna condena de cárcel efectiva. ¿Qué valor se asigna a la vida de estos 16 chilenos que fueron secuestrados y hechos desaparecer por una dictadura brutal, y que los mantiene hasta hoy sin saber dónde se encuentran o donde fueron dejados sus restos?», se cuestiona el profesional.

El jurista se pregunta, a continuación, «¿en qué pie queda la garantía de no repetición que obliga a Chile en el concierto internacional? Se puede secuestrar y hacer desaparecer a decenas de víctimas y quedar en libertad. Eso es impunidad, pura y dura”.

Para Caucoto este fallo debe constituir una señal de alerta para el mundo de los derechos humanos, las agrupaciones de víctimas y el país en general.

«Es de extrema gravedad lo que ocurrió»

En conversación con El Desconcierto, el jurista agrega que «la señal que se entrega al país con una sentencia de esta naturaleza es extremadamente grave, perniciosa. «Es de extrema gravedad lo que ocurrió para ser tan benignos con los autores de estos crímenes y eso es lo que repercute en este garantía de no repetición a la que se encuentra sujeto el Estado de Chile, porque si somos capaces, como sistema judicial de entregar estas penas tan benignas, indudablemente que no se cohibe y no se impide la repetición, en el futuro, de estos hechos graves. Me pare perniciosa la señal que proviene de un fallo de este carácter», sostiene Caucoto.

Consultado en relación a la posibilidad de alguna apelación u otra acción tendiente a la revocación del fallo, Caucoto asegura que «vamos a ejercer alguna acción, recursos ante la Corte Suprema para los efectos de anular esta sentencia que para mí es inaudita. Es primera vez que veo una causa donde hay tantos desaparecidos y nadie es sancionado a penas de cárcel efectiva».

Lorena Pizarro: «Uno no logra entender tanta indecencia del Poder Judicial»

Consultada también al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se mostró abiertamente disconforme con la resolución judicial.

«La infinidad de crímenes de lesa humanidad es la peor condena de repetición que pueden tener los pueblos. Vivir terrorismo de Estado. Y como país lo estamos viviendo desde el 18 de octubre de manera sistemática y en el Wallmapu desde fines de los 90′», asegura la dirigenta.

Y apunta a que la Operación Colombo fue la primera operación de coordinación entre los aparatos represivos de la dictadura cívico militar del continente. «Además de eso fue una operación que intentó justificar el secuestro y desaparición de hombres y mujeres en el país (…) fue una máquina operativa organizada que pretendió justificar que en Chile hubiera hombres y mujeres siendo detenidos, secuestrados y hechos desaparecer. Krasnoff e Iturriaga Neumann son parte completa de esta cruel práctica de exterminio y están dentro de los agentes absueltos», se cuestiona.

Por último, Pizarro asegura que «esto es obsceno, indignante y también extremadamente grave por las señales que está dando el Poder Judicial desde el año pasado, cuando una sala de Corte de Apelaciones, en el caso de Villa Grimaldi contra militantes comunistas, emitió un fallo que (implicaba) retroceder a los tiempos de presunciones de desaparición, cuando a los nuestros se les trataba de presuntas y presuntos y se perseguía por (querer) saber la verdad de lo que ocurría. Esto es gravísimo, inaceptable, uno no logra entender tanta indecencia por parte del Poder Judicial», concluye.

El oscuro montaje de la Operación Colombo

La Operación Colombo fue una gran operación de inteligencia de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el extranjero a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos. Este montaje comunicacional se desbarató, años más tarde, a través de las respectivas investigaciones judiciales que demostraron que todo se trataba de una burda mentira de la dictadura. Episodio tristemente célebre debido al titular, «Exterminados como ratones», aparecido en el vespertino La Segunda.

En medio del proceso, se investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

