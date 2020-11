Venezuela: Una mirada semanal XXI. (15-21/11).

Un par de semanas antes de las elecciones se repite la táctica de profundizar las consecuencias de la crisis de la economía venezolana. La herramienta para lograrlo, es la manipulación a una mayor velocidad del tipo de cambio en la relación bolívar-dólar estadounidense. Mientras tanto, el gobierno bolivariano no logra revertir estos efectos, y recurre a incorporar mecanismos de dolarización en la economía para disminuir el impacto. A la par de estos acontecimientos las relaciones diplomáticas del Estado venezolano con otros Estados nacionales siguen transitando caminos escabrosos. De estas y otras noticias, como la ruta electoral y el anuncio del presidente Maduro de levantar la cuarentena el próximo mes de diciembre; hablaremos en esta entrega semanal.

¿Oficializar la dolarización?. ¿Un dilema?.

Dentro del conjunto de medidas injerencistas para afectar el desempeño de la economía venezolana desde cualquier perspectiva, la manipulación artificial del tipo de cambio de la moneda estadounidense en relación al bolívar, ha sido la herramienta más eficiente y sostenida. Eficiente en el sentido que ha logrado una creciente y veloz depreciación de la moneda nacional, lo que se traduce un índice inflacionario elevado y la pulverización del salario de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela. Sostenido ya que desde hace más de una década mantienen un conjunto de marcadores no oficiales, que se han convertido en un referente para las operaciones mercantiles cotidianas. Firmas privadas, como Ecoanalítica estima que las operaciones en dólares estadounidenses ascienden en la actualidad a aproximadamente 60 % de las transacciones que se realizan en el país.

En los escenarios electorales ha sido una constante la manipulación del tipo de cambio a una mayor velocidad, lo cual genera una mayor devaluación y por lo tanto se traduce directamente en la vida cotidiana, lo que se espera que se exprese en las preferencias electorales. En el transcurso de los últimos treinta días, la cantidad de bolívares necesarios para comprar un dólar ha aumentado casi el cien por ciento.

En este contexto la agencia de noticias Bloomberg informa que funcionarios de alto rango del Banco Central de Venezuela se habrían reunido con representantes de la banca privada venezolana para examinar mecanismos operativos que permitan transacciones formales en dólares estadounidenses.

Asimismo la Superintendencia Nacional de Valores autorizó la emisión de títulos de valores en dólares estadounidenses, en consecuencia una empresa de elaboración de bebidas alcohólicas realizó una oferta pública por un valor de 300.000 dólares estadounidenses, siendo la primera vez en la historia de Venezuela, que se realiza una operación de este tipo.

Formalizar la dolarización de la economía es un debate álgido en Venezuela, pues esta opción tiene defensores y detractores, incluso dentro del chavismo y el gobierno bolivariano. El mismo presidente Maduro ha reconocido que si no fuese por la incorporación del dólar estadounidense, la economía venezolana hubiese colapsado. Los que nos oponemos argumentamos, que formalizar la moneda estadounidense, significa afectar nuestra soberanía, y desde el punto de vista económico una capitulación, con lo cual colocaríamos nuestro futuro en una moneda comprometida de tal manera, que muchas de las grandes economías se están deshaciendo de ella.

La ruta electoral:

La campaña está en pleno auge, pues es necesario para las organizaciones que participan no sólo movilizar a su militancia, sino al conjunto del electorado que no tienes razones para acudir a ejercer el derecho al voto. Recordemos que cuando la oposición en bloque no decidió participar, apenas se logró una movilización del veinticinco por ciento del padrón electoral, ahora solo una parte de la misma postuló candidatos, de tal manera que no se reproducirá el mismo escenario, pero tampoco el de 2015, donde se alcanzó casi el setenta y cinco por ciento de participación.

El Partido Socialista Unido de Venezuela es la organización política más grande en la contienda, por lo cual lidera el Gran Polo Patriótico, y ahora se encuentra movilizando a su militancia mediante la Unidades Bolívar-Chávez. En el mismo sector chavista se encuentra la Alternativa Popular Revolucionaria, cuyas organizaciones realizaron una movilización esta semana ante la televisora estatal Venezolana de Televisión, para denunciar lo que denominaron un cerco mediático en la red nacional de medios públicos y privados. Las organizaciones de oposición en esta etapa están mostrando mayor capacidad de movilización de sus seguidores, en distintos lugares de Venezuela, así como mayor presencia mediática. En Venezuela las organizaciones políticas han tenido una relación directa con los electores y electoras para movilizarlos, lo que demanda grandes niveles de participación.

El Consejo Nacional Electoral por su parte sigue afinando toda la infraestructura para los comicios, en particular distribuyendo el material electoral, acreditando a los testigos de las diferentes organizaciones políticas y desarrollando las actividades que corresponden a esta fase de la auditoría.

Los caminos escabrosos de la diplomacia venezolana.

En el ámbito diplomático hay novedades, comenzando por la ratificación que ha realizado el senado estadounidense de James Story como embajador en Venezuela, después de una década sin nombrar a esta figura. Story fungía hasta la ratificación, como encargado de negocios. Esta es una embajada sui generis, pues el gobierno estadounidense no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, por lo tanto para evitar los trámites de rigor, el embajador despachara a distancia en Bogotá. Este hecho se da en un escenario donde la saliente administración sigue la férrea defensa de su política de medidas coercitivas unilaterales, ignorando las críticas que existen en su territorio, que dan cuenta de la falta de efectividad.

En el mismo plano el canciller venezolano, Jorge Arreaza, recibió la acreditación del encargado de negocios de España, Juan Fernández Trigo, en una nueva etapa de relaciones entre ambos países. Se informó luego que el encargado de negocios igualmente se ha reunido con actores de oposición al chavismo. En otro tema el Reino de España informó que ha donado diez y siete millones de dólares a la Organización Internacional para las Migraciones y Acnur, para atender a los migrantes venezolanos, mientras que el presidente Maduro denuncia que no han recibido apoyo de estos organismos internacionales para la repatriación de connacionales que organiza el gobierno bolivariano.

Finalmente Venezuela anuncia el cierre de su Embajada en Guatemala, por condiciones impuestas por el ejecutivo de Alejandro Giammattei, las cuales no fueron especificadas.

Diciembre sin cuarentena.

Se culminó otra semana de flexibilización y se comienza otra de restricciones, la cual según el presidente Maduro será la última de este año, lo que significa que diciembre será sin cuarentena. En términos epidemiológicos, nos encontramos en el umbral de los cien mil casos, pues hasta la fecha se han diagnosticado como positivos 99.835 pacientes, con una tasa de recuperación de 95 % en más de un mes. En cuanto a los fallecidos, se mantiene un promedio diario de tres personas y se acumulan a la fecha menos de un millar de decesos (871 fallecidos).

De igual forma, hace días el presidente Maduro anunció que el año que viene, específicamente en abril, comenzaría la vacunación de la Spuknit V, desarrollada en la Federación Rusa.

Breves:

Este miércoles pasado se han cumplido cien días de la desaparición del camarada y educador Carlos Lanz, sin que se sepa nada. Mientras tanto desde el Estado venezolano se mantiene en silencio. Desde las redes sociales nuevamente hemos promovido un tuitazo para demandar información sobre el avance de las investigaciones.

Estas últimas semanas ha llovido de manera intensa en todo el territorio nacional, pero en particular en el occidente del país, lo que ha generado el desbordamiento de ríos y cauces estacionales de agua, teniendo como consecuencia cuatro fallecidos y cientos de familias damnificadas y desplazados. El gobierno bolivariano ha atendido a las familias afectadas de diversas maneras, como la reubicación temporal en lugares seguros. También se han afectado ciento de hectáreas donde se cultivan diversos rubros agrícolas.

Si desea comentar este texto, solicitar que se profundice en un tema o cualquier otro asunto relacionado, puede escribir al autor jesusalbertorondon@gmail.com