Conozco a una adolescente que en sus reiteradas crisis de angustia entra en pánico por la falta de agua. La presión de su pecho es vivida como escasez hídrica, su padecimiento es una sed exasperante que le acerca el aliento de la muerte. El reverso de su exacerbada conciencia ecológica es una vida que integra el consumo a su sistema linfático. Pasea por centros comerciales y compra por Internet a la vez que recicla con rigor los envases de plástico, disfruta de los bienes y servicios que distribuye el capitalismo global en el cual ha crecido y por las noches la asalta la lucidez, en la forma del terror, de que el llamado progreso es la destrucción acelerada del mundo y sus seres vivos tal y como los hemos conocido. A su manera, creo, sale a la calle y reclama por un neoliberalismo para todos, y luego se horroriza de sus demandas. Está atrapada en el ciclo del agua.

Cuando yo tenía su edad o poco menos miraba por una ventana de mi casa hacia el poniente, de donde venían o podían aproximarse las nubes que traen la lluvia. Por las tardes me sentaba al escritorio de castaño donde hacía mis deberes escolares, que con los años se me hizo tan estrecho que llegaba a levantarlo con los muslos al encajar las piernas debajo, y cada tanto alzaba la vista de los cuadernos o mis dibujos para observar el cielo sobre las copas de los árboles y el perfil de los cerros en el horizonte. El avistamiento de nubes me traía la angustia de la lluvia que amenazaba con suspender mi partido de fútbol del fin de semana. Así que las nubes desde el miércoles en adelante eran las causantes de mayor preocupación, en tanto un aguacero de lunes o martes podía dar tiempo a que las canchas de pasto absorbieran la humedad y el partido no fuera suspendido.

Todavía me desconcierta recordar ese vacío, análogo quizás a la sequía que hoy padecemos. La posibilidad de la lluvia, ese acontecimiento imponderable y externo a mí, no portaba la amenaza del vacío sino que desvelaba el vacío que ya existía en mi vida, al que todavía hoy no consigo atribuir causas precisas. Flotaba simplemente como una nube alrededor y un partido de fútbol de fin de semana no lograba disiparlo, pero sí me permitía sobrellevarlo a través del desierto de las semanas. ¿Lo había instalado el proceso de escolarización con su sarta de deberes muchas veces áridos, fatigosos, absurdos? ¿Era mi mundo interno? ¿Eran los años de dictadura militar que se iban acumulando uno sobre otro para formar la tierra costrosa sobre la cual crecería la joven que entra en pánico por la falta de agua? A todo diría que sí, pero encogiéndome de hombros.

Cuando uno juega fútbol rara vez lo asaltan pensamientos que no tengan relación con el juego y sus posibilidades más inmediatas, con anticiparse a los movimientos o tomar conciencia de un dolor corporal. En mi experiencia ese juego es uno de los pocos momentos en que uno se encuentra plenamente presente. El otro debe ser el sexo. Por esa razón, cuando en el juego o en el sexo irrumpen pensamientos que escapan de la circunstancia en la que uno está envuelto se aparecen como destellos de la verdad, pues no han sido mediados o distorsionados por ningún filtro de la vida cotidiana. A esto quería llegar: durante uno de esos partidos de fin de semana me asaltó la idea de la fugacidad del momento. Pronto llegaría a su fin y debería esperar otros siete días para volver a jugar, y ésa era la forma de mi vida. La idea me infundió una desazón que me hizo flaquear las piernas, enervarse todas mis fuerzas.

****

El único tema que guía mis palabras es el agua y, como ella, estas palabras son escurridizas y no se dejan encauzar en una historia. Al menos yo no las forzaré. De hecho, declaro aquí mis intenciones de escribir cuatro textos, uno por cada elemento (agua, fuego, aire, tierra), pero no estoy seguro de llegar a acometerlos, pues por más que lo intentamos al final es imposible someter la naturaleza a nuestros designios.

Parece ser que no podemos aceptar la evidencia. Desconocer esta realidad debe ser parte de nuestra condición, del lenguaje que desarrollamos para estar en el mundo y dominarlo. Las voces de culturas ancestrales que todavía se oyen en la actualidad nos suenan a mistificaciones, podemos respetarlas, tolerarlas e incluso estar de acuerdo con ellas, pero nos resulta imposible vivirlas desde su interior. Se nos interpone la razón, nuestra razón. Como la joven del primer párrafo, también estamos atrapados en ciclo del agua, por no decir en el de la producción y el consumo.

Por esos años en que los partidos de fútbol eran un oasis en el desierto de la semana escolar, las vacaciones de verano eran una inmensa laguna de agua dulce a pesar de que nos íbamos a la costa, a casa de una tía en Quintero. Entre esa localidad y el pueblo de Ventanas hay una gran bahía unida de extremo a extremo por una playa de arena de varios kilómetros. No la interrumpe ningún accidente geográfico, sólo ha sido troceada por distintos nombres y por todo lo que el ser humano ha construido allí a través de los años hasta transformarla en una zona de sacrificio ambiental, que vino a ser un dictamen deliberado —una condena— sobre su destino ecológico.

Sobre los nombres que dividen esa franja uniforme de arena puedo decir que no dicen nada. El Manzano, Loncura, El Bato, Ventanas. Entre ellos hay zonas grises. ¿Seguimos en Loncura o entramos en El Bato? ¿Estamos en Ventanas o todavía no? La arena y el mar no se pronuncian, son la indiferencia misma respecto de las delimitaciones nominales. Los muelles y tuberías que han ido conectando el agua y la tierra tampoco tienen consideración por los nombres; segmentan con sus estructuras esa playa larga que años atrás podía recorrerse de extremo a extremo sin obstáculos, otorgándole junto con las chimeneas humeantes el aspecto de una distopía real.

En esas aguas me bañaba a la edad de la joven que sufre las crisis de angustia. Algunos días íbamos hasta un sector conocido entonces como “las termas de Chilectra” donde el agua del mar era tibia. Unos doscientos metros de playa caribeña con olor a residuos industriales. No nos preocupaba demasiado, por no decir nada, que a nuestras espaldas hubiera una planta termoeléctrica que extraía treinta y tres mil metros cúbicos de agua por hora para soltar con desincrustantes los moluscos de las tuberías y luego la expulsara al mar con diez grados más de temperatura destruyendo así, poco a poco, toda la vida del fondo marino. También allí estábamos atrapados en el ciclo del agua.

Un día vimos una película de clase B que nos hizo pensar en nuestros chapuzones en “las termas de Chilectra”. La habían traducido como El vengador tóxico y su protagonista se llamaba Melvin, una persona muy normal antes de sumergirse en un mar de aguas radioactivas de donde emergía convertido en un monstruo con poderes sobrehumanos. No recuerdo casi nada del argumento, pero creo que desde entonces Melvin consagraba su vida a vengarse de quienes le habían infligido el daño directa o indirectamente.

Era una película en broma, está claro, pero no podría decir si denunciaba la contaminación del medioambiente o con sus escenas grotescas estaba burlándose de la conciencia ecológica. El espíritu norteamericano tiene esa extraña cualidad, es capaz de satirizar o poner en ridículo lo peor de su sociedad —que no es poco— y levantarse con entusiasmo al día siguiente para seguir reproduciéndola. Otro o el mismo ciclo, diría yo.

Como voy discurriendo al paso del agua, debo decir que vimos El vengador tóxico en una copia pirata de VHS en los años en que, hasta donde sé, sólo existían tiendas de películas pirateadas que se arrendaban a precios altos y por las cuales además había que dejar un cheque en garantía por una cifra ridículamente elevada como si uno tomara prestado oro de veinticuatro quilates. La gran mayoría de esas cintas eran basura y quienes las habían producido y quienes las distribuían lo sabían muy bien, pero ese proceso solemne y engorroso del arriendo y sus garantías doraba la porquería y así es como uno se acostumbra a alimentarse de escoria, en la cultura y en la vida en general.

****

Al contrario de entonces, hoy tiendo la vista hacia el poniente esperando las nubes. Reviso en Internet los sitios de meteorología y me alegra el anuncio de precipitaciones. Superviso con mirada inquieta la desaparición del manto blanco de la cordillera, su fuga líquida por el canal que corre cerca de la casa, y en verano llego a preguntarme de dónde emana el agua que aún sigue escurriéndose por su lecho y temo como un acontecimiento aciago el día en que se seque por completo.

Las viejas danzas de la lluvia o las rogativas apaciguaban la angustia de la comunidad. El hombre apelaba a los dioses para que intercedieran en su favor. A su manera, actuaban. La joven que se asfixia de angustia pudiera ser el epítome de lo que hoy nos sucede a todos o a la mayoría (también están los que niegan lo evidente). La impotencia es un nudo oscuro que no se desata en su interior. Lee la noticia de un proyecto minero, otro más, que podría dejar sin agua a Santiago. Una mina subterránea ubicada muy cerca de las principales fuentes de agua dulce y los glaciares de la cordillera. La empresa que está detrás del proyecto (Anglo-American) destruyó entre los años 1988 y 2007 glaciares rocosos con un volumen equivalente en agua de entre seis y nueve millones de metros cúbicos, que para esta joven es una cantidad imposible de dimensionar. ¿Dónde cabrá tanta agua perdida?

En su estado semifebril, el secuestro del agua por parte de las mineras y otros grandes inversionistas que tienen el poder de decidir, literalmente, el aspecto del mundo, con todo aquello que podrá existir y todo aquello que ya no podrá existir más, es experimentado por la joven como el secuestro de su vida.

Tendida en su cama, se siente secuestrada. Podría partir al centro comercial para calmar su angustia. Pero es evidente, y acaso lo intuye, que el nudo de la impotencia seguirá apretándose. Debo decir que entretanto la televisión da noticia de la búsqueda de vida en otros planetas, para cuya condición, así lo creemos hasta hoy, el agua es indispensable. Es una búsqueda ciega, desesperada, como de alguien que está muriéndose de sed.

*Fuente: Politika