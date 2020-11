Jueves 26 de noviembre | 18:51

Hace un par de días el periodista Mauricio Weibel, señalaba a radio Futuro: “un dato que reporteamos (publicado en Ciper): El Carabinero que presuntamente le disparó a Fabiola Campillay –mujer que iba a su trabajo en San Bernardo, perdió la vista y casi muere- es un capitán: Patricio Maturana. ¿Y qué hace Carabineros? Lo mantiene en su cargo y lo manda a un curso de perfeccionamiento en tiro. Es irracional. Es como que alguien robe en una institución y lo mandes a un curso de contabilidad”. [1]

Fabiola Campillay, junto a Gustavo Gatica, es una de las dos personas que durante la revuelta perdieron la totalidad de su vista, Fabiola por el impacto de una bomba lacrimógena que le desfiguro su rostro, y que además le quito el olfato y el gusto, y a Gustavo por el impacto de perdigones en plena Plaza Dignidad.

Pero junto con ellos, otras 460 personas, según los registros de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que sufrieron la mutilación de uno de su ojos, y que como denuncia uno de los miembros “El Estado nos abandonó, se habló de un programa creado por el ministro Mañalich, pero eso no ha funcionado, no hay acceso a la información. En mi caso el daño no fue tan grave, pero sí me afectó mucho y nunca he recibido ninguna ayuda pisocológica.” [2]

Así, esta brutal contabilidad de ojos perdidos, se suman a la larga lista de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del estado, que incluyen asesinatos, heridos y torturas, en su mayoría de carabineros, a cargo directamente del poder ejecutivo, o sea del gobierno, y que continúan aun en sus puestos en completa impunidad.