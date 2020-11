Filtran preocupantes declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército respecto al uso “proporcional” de la fuerza

Un video filtrado de una reunión por Zoom muestra al Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, afirmando que los agentes del estado no pueden responder proporcionalmente frente a una piedra o una molotov. “Una respuesta proporcional es un gran error”, dijo.

“Se habla mucho de la proporcionalidad, yo no soy abogado, pero me he hecho asesorar por abogados, y de verdad hay que hablar de la racionalidad, de lo racionalmente necesario. Lo agentes del estado no pueden responder proporcionalmente, significa entonces que yo ante una piedra ¿respondo con una piedra?, ¿Una bomba molotov, con una bomba molotov? No hay ningún país de referencia de primer nivel que esté hablando de proporcionalidad”, dijo la máxima autoridad del ejército.

“Así lo establece por lo demás la legislación vigente nacional. Creo que seguir hablando de que las fuerzas del ejército tengan que tener una respuesta proporcional es un gran error”, concluyó.

Comandante en Jefe @Ejercito_Chile desconoce el principio de «proporcionalidad» que establece el estándar internacional para el uso d la fuerza. Señala de forma absolutamente errónea, que «los agentes del Estado no pueden responder de forma proporcional»👇https://t.co/FibT48BETy pic.twitter.com/9rz6qjmmkS — PIENSAPRENSA 228,8 mil Seguidores (@PiensaPrensa) September 28, 2020

*Fuente: lavozdelosquesobran.cl

Nota:

¿Serán los miembros del ejército capaces de entender la diferencia entre racionalidad y proporcionalidad?

Quizás habría que explicarles con un ejemplo que ellos puedan entender. Algo tomado de su vida diaria. Por ejemplo, que racionalidad es lo que le falta a sus altos oficiales, que roban irracionalmente. Y proporcionalidad es la forma en que los altos oficiales se reparten el botín. Mientras más jinetas, más grande es el pedazo que se llevan.

