Violaciones, tortura y abusos: Teniente de la Escuela de Carabineros es acusado de abusar de una veintena de alumnos

Artículo del 07.12.2016

Lo reproducimos porque muestra lo que ocurre al interior de esa institución que se supone protege a los ciudadanos, asegura el orden y el respeto a las leyes. Si en su interior sucede esto… ¿qué queda para los simples ciudadanos?

La Defensoría Policial Solidaria, se querelló contra Valenzuela por los delitos de violación reiterada consumada, abusos sexuales reiterados y apremios ilegítimos, acusando en calidad de encubridores a los capitanes Marco Garcés Arancibia, Cristian Matus Torres y a los suboficiales Juan Carlos Amengual, Juan Carlos Puebla Rojas y Patricio Morales Márquez.

El Teniente Aldo Valenzuela Perroni, instructor en la Escuela de Caballería de la Escuela de Carabineros, fue acusado de violación reiterada, tortura y abuso sexual contra una veintena de jóvenes estudiantes de la institución.

Dos de los afectados, Sergio Catalán y Paolo Lastra, entregaron su crudo testimonio en el reportaje Chilevisión Noticias.

«Un día me castiga con (la transcripción de) dos copias del artículo 19, que es bastante largo. Y en eso que saca a mis compañeros a formar, me lleva a una pieza, me agarra del cuello y me empieza a tocar. Me pegaba combos en los muslos, con las rodillas», denuncia Lastra.

El ex estudiante de la Escuela de Carabineros contó además que el Sargento Juan Amengual Ardiles vio la situación y no hizo nada. «Vio que tenía la mano dentro de mi pantalón, vio que me tenía agarrado del cuello y yo cuando le di cuenta a él me dijo que nadie me iba a creer, que prefería hacerse a un costado».

Catalán, por otra parte, reveló que Aldo Valenzuela Perroni lo intentó violar a cambio de darle permiso para ver a su hija.

«Un día quería salir a ver a mi hija, él me dijo que qué cosa le iba a dar cambio, me pegó, me tiró al suelo, se bajó los pantalones. Yo me acuerdo que intentó violarme y yo quería salir arrancando pero no podía porque él estaba en la puerta y me golpeaba. Ahí el me tiró al suelo y de rodillas, me obligó a que le practicara sexo oral«, reveló.

El reportaje, además, revela el caso de la violación de un aprendiz -del que no se publica el nombre- a manos del Teniente Valenzuela Perroni.

Actualmente, la Defensoría Policial Solidaria, se querelló contra Valenzuela por los delitos de violación reiterada consumada, abusos sexuales reiterados y apremios ilegítimos, acusando en calidad de encubridores a los capitanes Marco Garcés Arancibia, Cristian Matus Torres y a los suboficiales Juan Carlos Amengual, Juan Carlos Puebla Rojas y Patricio Morales Márquez.

Según explican los denunciantes, han recibido diversas amenazas por parte de funcionarios de Carabineros debido a la denuncia contra Valenzuela.

Cabe destacar que un mes después de las denuncias, el teniente fue sacado de sus funciones, aunque siguió asistiendo a la escuela durante ocho meses y percibiendo su sueldo.

Puedes ver la investigación de Chilevisión en este enlace.

Noviembre 2016

Aspirantes a oficiales de Carabineros murieron tras ser explotados físicamente en instrucción

Fuente: Emol.com

Fecha: Noviembre de 2016

Publicado: Miércoles, 2 de Febrero de 2011 a las 00:01hrs. Autor: Cooperativa.cl

SML: Uno de los aspirantes a Carabineros murió de “edema pulmonar agudo” Carabineros determinó que de los 488 aspirantes a oficiales, 37 quedaron con diversas secuelas tras tres días de entrenamiento: desde deshidratación leve, moretones y hasta sangramiento de narices. Fuente: La Segunda

Fecha: 02 de febrero del 2011

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp