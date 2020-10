¿Quién mató al carabinero Caniumil? Esto es lo que se conoce del atentado “terrorista” en La Araucanía. Video

En medio del proceso de Acusación Constitucional en contra de Víctor Pérez, se reactivaron los conflictos en la Araucanía, región que fue el centro de intensos episodios de violencia el día de hoy.

En ese contexto, el cabo segundo de Carabineros, Nain Caniumil -perteneciente a la etnia mapuche- perdió la vida, siendo víctima de una emboscada que disparó al vehículo policial, provocándole heridas cuya gravedad tuvo un desenlace fatal.

De tan solo 24 años, el joven carabinero de Metrenco se transforma en el “mártir” número 1221.

Carrera Funcionaria del Mártir

Perteneciente a la dotación de la 2ª Comisaría de Temuco, el Cabo 2° Naín Caniumil ingresó a la institución luego de postular al grupo de Formación Ancud el 16 de enero del 2016 y su primera destinación fue en la Tenencia Carelmapu, dependiente de la 3ª Comisaría Maullín.

El 6 de febrero del 2018, contrae matrimonio con Dahianna Pereira Soto, con quien tiene 2 hijos, Ulises de 6 años y Trinidad de 7 meses de edad.

El 1 de agosto del 2018, asciende a Cabo 2° en la Tenencia Carelmapu, Maullín.

El 29 de marzo del año 2019, es trasladado a la 2ª Comisaría de Temuco. Es en esta unidad donde se desempeñó por 1 año y 7 meses hasta el día de hoy, donde acudió a un procedimiento que finalmente le costó la vida

De inmediato, el Gobierno de Chile tomó ventaja política, condenando este hecho y mezclando peras con manzanas: “El día domingo recién pasado los chilenos eligieron a través de las urnas cuál era el camino (…) Lo que pasó hoy, va contra el camino que el país eligió”. Luego de estas irrisorias declaraciones, hizo un llamado a todos los sectores políticos a condenar la violencia.

Por supuesto, las muestras de apoyo a la familia de la víctima y la condena transversal a este asesinato no tardaron llegar. Figuras de oficialismo y oposición se manifestaron al respecto:

Condeno categóricamente el asesinato del Cabo 2º Eugenio Nain Caniumil (24 años) en Temuco. Vuelvo a hacer el llamado a que el Gobierno y la justicia haga su trabajo para aclarar estos hechos e identificar a los culpables. — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) October 30, 2020

Brutal impotencia y dolor al ver otra víctima del terrorismo en la Ataucania. Esta vez Eugenio Sebastian Nain Caniumil, de 24 años y 2 hijos. ¿Cuántos más deben morir para que el Estado y el Congreso decidan enfrentar en serio el crimen organizado en la región? ¿No entienden? — Felipe (@felipekast) October 30, 2020

Sin embargo, con el pasar de las horas, las certezas que denunciaba Víctor Pérez sobre un acto terrorista -de manos de la CAM- comenzaron a diluirse. En redes Sociales circularon imágenes de los supuestos involucrados en el ataque, quienes habrían escapado en un vehículo patente JBCD-94, cuya pertenencia sería eventualmente de Transportes Seguel de Temuco–Padre Las Casas, como único dueño. ¿El problema? Hasta las 14:31 horas de este viernes el vehículo no registraba encargo Policial, por lo que el lavado de manos ante un supuesto hurto del automóvil es imposible.

The Times en Español conversó con fuentes internas de Carabineros, con motivo de autentificar el video viralizado y la placa patente aludida, pues el registro deja en evidencia que los involucrados no son mapuches de la CAM -como acusó el Ministro del Interior-, sino “Winkas” (civiles blancos vestidos con ropa de marca y pantalones pitillos). Carabineros indican que se trataría de un vehículo que utiliza una patente extraviada el año 2018. Por ello, se dificultan los peritajes. Empero, adelantaron que los funcionarios de la institución ya estarían tras el dueño del Hyundai Accent (color azul), que no presenta encargo por robo ni pérdida de placa. ¡Los que bajan de ambos vehículos serían cómplices del los 4 que se ven en el video del ataque! (Ver al final de la nota).

Desde La Fiscalía, tomaron distancia de las acusaciones infundadas de Víctor Pérez y llamaron a no adelantarse:

“De acuerdo a lo que tenemos, hasta ahora, en las diligencias preliminares, mientras este carabinero iba conduciendo el vehículo radiopatrulla que tenía a cargo recibe un impacto que ingresa por su costado dorsal, por la puerta, que le causa gravísimas heridas que finalmente terminan siendo irrecuperables”, explicó sobre la dinámica de los hechos Cristián Paredes.

La Fiscalía precisó, además, que el hecho “se da en un contexto de un ataque sorpresivo a un vehículo policial cuando ya un procedimiento de desalojo autorizado judicialmente había culminado sin ningún inconveniente”.

Al ser consultado por si fue un enfrentamiento o emboscada, el persecutor señaló que “de acuerdo a la dinámica preliminar de los hechos, estamos en presencia de una emboscada. Carabineros se encontraba patrullando en los alrededores habiendo culminado la diligencia y es atacada la radiopatrulla en la forma que he señalado”.

Hasta ahora, se están investigando las circunstancias y el llamado es a no criminalizar a determinados grupos, sin la evidencia necesaria.

Como equipo periodístico, condenamos el hecho y solidarizamos con la familia de este joven funcionario.

*Fuente: The Times En Español

Nota: Nos acaba de llegar un Twitter que muestra el video de The Time en original:

Características de personas que estaban cortando carretera, lanzando miguelitos y que emboscaron a disparos a Carabineros no coinciden en ninguna de las características con comuneros mapuches que se encontraban protestando en toma. Tienen hasta pará de milico.#YaTienenASuMartir pic.twitter.com/MKkMjeJ3tU — Shilevisión ❁ (@Shilevision_CL) October 30, 2020

