Desde Estocolmo: ¡Que se vaya Piñera, ya le tenemos los pasajes para La Haya!

Compartimos más información del acto político-cultural realizado en la plaza Sergel de Estocolmo el sábado 17 de octubre, para conmemorar un año del inicio de la revuelta social en Chile.

Uno de los discursos más aclamados fue el de Lorena Delgado, parlamentaria del Partido de Izquierda, que apoya la campaña ”Piñera a La Haya”:

“En Chile, el Estado ha asesinado, en Chile el Estado ha mutilado, en Chile el Estado ha violado, en Chile el Estado ha torturado y en Chile el Estado mantiene más de 2500 presos políticos, incluso menores de edad. Y el gobierno sueco y la comunidad internacional no quieren hacer nada al respecto.

Pero el pueblo chileno es fuerte, no se rinde y por eso es que hoy vemos cómo los movimientos vuelven a tomar las calles nuevamente a pesar de la violencia, a pesar de la pandemia y a pesar de la falta de solidaridad del mundo exterior. Pero cuando nuestros gobiernos optan por cerrar los ojos y no actuar, nosotros optamos por el pueblo, optamos por apoyar al pueblo porque hemos perdido la fe en este sistema y vemos cómo este sistema ha afectado al pueblo de Chile. No cerramos los ojos ante la violencia, los asesinatos y la persecución. Apoyamos el proceso para llevar a Piñera ante la Corte Penal Internacional de La Haya.”

Video con la intervención de la parlamentaria Lorena Delgado (Partido de Izquierda), y la actuación del trovador ecuatoriano Xavier Castro:

Video con la intervención de Nguyen Muñoz, Comisión Nacional de DDHH, Chile Despertó Suecia, sobre la campaña ”Piñera a La Haya”, y la actuación de Javiera & Rigo:

¡Firmen la petición!

¡Que se vaya Piñera a La Haya!

https://www.change.org/PineraALaHaaya

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp