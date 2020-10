Jueves 15 de Octubre de 2020

COMUNICADO DE VECINAS, AGRUPACIONES Y COLECTIVAS DE ANCUD, CASTRO, CHONCHI Y QUELLÓN ANTE AGRESIÓN A COMPAÑERA EN CHILWE

La Araña Colectiva de Chonchi,

Newenmuri de Chonchi,

Estudiantes movilizados de Castro,

Isla Viva,

Mujeres, Lesbianas y Disidencias Autoconvocadas de Castro,

Mujeres de Chequian,

Agrupación de Mujeres Mestizas,

Agrupación Las fieras de Ancud,

Feministas Quinchao,

Colectiva La Chaura Feminista de Quellón,

M.I.C.A. -Movimiento Insular Comunidad Artística-

El fin de semana del 8/10 un horrorífico suceso sacudió a nuestra comunidad, tras la asistencia vecinal hacia una mujer que aparece mutilada y en estado de shock acusando violencia sexual en grupo en la ciudad de Castro.

La víctima fue secuestrada, violentada sexualmente y torturada por 8 hombres. Las agrupaciones, colectivas y juntas vecinales mencionadas levantamos de inmediato alerta insular haciendo un llamamiento de Ancud a Quellón, participando en la asistencia directa y el acompañamiento a la víctima con recursos médicos, sanitarios y financieros, desde el día 1 hasta la fecha. Nuestras agrupaciones cuentan con profesionales de la salud, abogadas, educación y otros oficios con el caso en mano.

A 3 días de lo ocurrido la PDI a cargo de Subprefecto Emilio Massú convoca punto de prensa donde expone «incongruencias del caso» y «es una pérdida de tiempo». La prensa nacional a tres días de lo ocurrido -ilegalmente- lanza la condena sin el cumplimiento legal fehaciente: titulando «Era todo mentira». Amigas y vecinas que han asistido a la mujer desde el primer día del crímen lloran en shock al ver el estado y condición en la que se encuentra. La televisión y los medios de comunicación oficiales ocultan información que revela las condiciones reales de las falencias estatales y hasta posibles engranajes de corrupción.

CREEMOS SÓLIDAMENTE QUE LA PDI Y EL SISTEMA JUDICIAL DE LA REGIÓN ESTÁN INVOLUCRADOS, dado el entorpecimiento, la deslegitimación, el llamado a la prensa para invalidar este horror que no se condicen con todas las muestras médicas y el testimonio de diferentes vecinas y agrupaciones que hemos asistido voluntariamente el proceso. Este crimen fue ejecutado con certeza de impunidad.

El día hoy jueves 15 de octubre las más de 7 agrupaciones de diferentes puntos del archipiélago nos hemos autoconvocado para mostrar presencia, exigir justicia y destitución automática de Emilio Massú y de la corrupción en Chiloé. En nuestro archipiélago el alcalde de Puqueldón Pedro Montecinos está acusado por dos abusos sexuales y ejerce su trabajo con total impunidad. Los violadores del territorio como Marco Samuel Mancilla Naín están sueltos por buena conducta y gozan de la impunidad. La lista de pedófilos sueltos es larguísima y todos ellos a la fecha han sido protegidos por el sistema penal y legal de nuestro territorio. Vivimos entre índices más altos de violadores, pedófilos y psicópatas sueltos.

A partir de las 18.00 hrs las agrupaciones mencionadas nos reunimos en dirección a la PDI a exigir justicia, recibiendo automáticamente disparos y perdigones desde el interior de aquel recinto, dejando a 8 compañeras lesionadas, fuera de riesgo vital pero con lesiones en cráneo, cuello, senos y piernas. En este momento se encuentran 6 compañeras detenidas.

Durante la dispersión, aparecieron ilegalmente diversos automóviles rodeando a las manifestantes que necesitaban volver a su hogar, pacos de civiles bajándose de las camionetas para hacer interrogatorios y controles ilegales de identidad.

Corroboramos INCONGRUENCIA en el actuar y existir de todas nuestras autoridades legales comenzando por la PDI, Carabineros de Chile, corroboramos complicidad y corrupción del sistema punitivo a nivel de país y corroboramos este grado de corrupción que se sufre en todos los territorios del estado chileno.

EXIGIMOS

-Destitución automática de Emilio Massú Morales y todas autoridades responsables de las declaraciones brindadas

-Sanción a todos los medios de prensa involucrados y las disculpas públicas correspondientes.

-Justicia y aparición YA de los 8 violadores -la víctima ha dicho reconocer 2 de ellos- para ser enjuiciados, condenados y expulsados de nuestras tierras.

-Fin a la militarización de toda la Buta Wapi Chilwe

Creemos además que es fundamental una crítica punto por punto todo el sistema social estatal y gubernamental que ha permitido durante todos estos años la impunidad y la injusticia. También corroboramos que la presencia de militares no garantiza, no ha garantizado y no garantizará ningún tipo de seguridad contra los crímenes delictuales hasta los más horroríficos, solo promueven aún más la sensación de violencia y odio en la ciudadanía y denunciamos que el toque de queda es inútil, innecesario y que por tanto sus finalidades no son ciudadanas*

Agradecemos la colaboración, la resistencia, el acompañamiento, las lágrimas, de todas las compañeras que han puesto su cuerpo, su tiempo, su espacio, sus llamadas telefónicas y recursos a disposición. Estamos conectadas desde todos los territorios y luchamos por un mundo libre, por una infancia feliz, por una maternidad y crianza respetuosa, por una tierra con agua limpia, por una vida sin miedo!

AGRADECEMOS A TODOS LOS MEDIOS DE PRENSA INCLUYENDO LOS INTERNACIONALES QUE ESTÁN ATENTAS A NUESTROS MENSAJES Y HAN ACUDIDO AL LLAMADO.

AGRADECEMOS A CADA MUJER, LESBIANA, DISIDENCIA Y OTREDADES QUE EXISTEN Y RESISTEN

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A AUTONOMIZAR TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, INVESTIGACIÓN Y SANACIÓN DE MANERA TRANSNACIONAL.

ACUSAMOS AL ACTUAL «PRESIDENTE» SEBASTIÁN PIÑERA DE SER REPRESENTANTE Y ROSTRO DE CORRUPCIÓN E ILEGALIDADES QUE RACTIFICAN Y AVALAN LA VIOLENCIA QUE OCURRE EN TODO NUESTRO PUEBLO Y ABYA YALA.

SOLIDARIZAMOS COLECTIVA Y TRANSNACIONALMENTE CON TODAS NUESTRAS HERMANAS DE ABYA YALA VIVIENDO REPRESIÓN POR EXIGIR SANACIÓN Y LIBERTAD.

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA PAZ

PERO

NO HAY PAZ SIN JUSTICIA

Por dignidad, humanidad y ecocentrismo libre.

Mujeres autoconvocadas de Ancud, Castro, Chonchi, Huillinco, Quinchao, Quellón, la isla de Chequián y otros pueblos.

La Araña Colectiva, Newenmuri, Isla Viva, Mujeres de Chequian, Agrupación de Mujeres Mestizas, Agrupación Las fieras de Ancud, Feministas Quinchao, Colectiva La Chaura Feminista, M.I.C.A. -Movimiento Insular Comunidad Artística- y otros.

PRONTO DESPLIEGAREMOS MÁS INFORMACIÓN ATINGENTE A LAS NOVEDADES

FENXEN MAÑUN

