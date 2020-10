Chile en las barricadas: ¿Puede una revolución política excepcional sobrevivir a la pandemia?

Heiss señaló las ironías casi surrealistas de crecer bajo la constitución de Pinochet. Los estudiantes de secundaria chilenos en los años ochenta estudiaron una especie de civismo teórico: aprendieron sobre la Cámara de Diputados y el Senado, y aprendieron sobre las elecciones, pero, por supuesto, ninguna de estas cosas existió o podía existir bajo una dictadura. Desde 1980 hasta el retorno de la democracia, una década más tarde, la constitución fue una útil pieza de ficción, e incluso después de que Pinochet hubiera renunciado a la presidencia, siguió siendo el jefe de las fuerzas armadas antes de servir, junto con otros ocho aliados, como senador designado. La democracia de Chile en esos primeros años era precaria; el presidente Patricio Aylwin, elegido para suceder a Pinochet y liderar la transición, lo admitió, reconociendo célebremente que buscaría justicia para las numerosas víctimas del régimen militar solo “en la medida de lo posible”. En todo caso, Aylwin no tenía autoridad para destituir a Pinochet como jefe de las fuerzas armadas.

Una serie de reformas de la constitución en la década de 2000 eliminaron a los senadores designados, pero el deseo de muchos en la izquierda política de reescribir el documento legal fundacional del país no desapareció. Reemplazar la constitución de Pinochet por una nueva sería una forma de romper —finalmente y definitivamente— con el legado de su régimen. “Hay abuelos torturados en dictadura que hoy ven el cierre de un ciclo y dicen ‘me puedo morir tranquilo’ ”, me dijo Catalina Pérez.

En los días posteriores al estallido, a medida que el discurso público se aglutinaba en torno a la cuestión constitucional, los alcaldes de todo el país y de todo el espectro político comenzaron a apoyar públicamente un plebiscito para decidir la cuestión. El 13 de noviembre, Mario Desbordes, el líder del propio partido del presidente Piñera, también expresó su apoyo. Cuando hablamos, en marzo, Desbordes dijo que siempre había sabido que las reformas políticas eran necesarias, pero que la ira que presenció en octubre pasado lo tomó desprevenido. “La mayoría pensábamos que teníamos más tiempo”, me dijo. “Nos sorprende a todos por la violencia”. Desbordes es una figura un tanto anómala entre la élite tradicionalmente aristocrática de la derecha chilena. Creció en la comuna de clase media de Maipú y sirvió como policía durante siete años antes de convertirse en un hombre de negocios y, finalmente, entrar en la política en sus cuarenta. Fue una visita a su madre, me dijo Desbordes, lo que le convenció de que había un amplio apoyo a las protestas. La estación de metro local había sido quemada, y todo el vecindario estaba en la calle, golpeando ollas y sartenes. Como él lo veía, “aquí explotó una olla a presión”.

Una vez que Desbordes había roto con la derecha, era solo cuestión de tiempo. El 15 de noviembre, después de un día histórico de negociación en el Congreso, los partidos políticos llegaron a un acuerdo y se programó un plebiscito para finales de abril.

La pandemia no acabó con la revolución desatada por el estallido, pero sí cambió abruptamente el tema. Los meses de marzo y abril, que se habrían consumido por el tenso período previo a una votación histórica, se dedicaron en cambio a hacer frente a una emergencia de salud pública sin precedentes.

Para mediados de marzo, el gobierno de Piñera había logrado asegurar cerca de novecientos respiradores, y eventualmente expandió el número de camas de cuidados intensivos disponibles de cerca de setecientas a casi tres mil. El presidente y otros líderes políticos usaban cubrebocas en las conferencias de prensa, mientras predicaban el distanciamiento social y el lavado de manos. Chile se convirtió rápidamente en la primera nación sudamericana en número de pruebas por cada mil habitantes (y en agosto seguía como líder de la región, con una tasa comparable a la de Alemania). A pesar de que el número de infecciones, hospitalizaciones y muertes creció constantemente hasta marzo y mediados de abril, el sistema de salud pública no colapsó, ni se agotaron las camas de hospital y los respiradores, como muchos habían temido que ocurriera y como ocurriría en algunos países vecinos.

Fue la respuesta económica al desastre lo que dividió a los partidos políticos en líneas ideológicas predecibles. A mediados de abril, el gobierno de Piñera había comenzado a enfatizar la necesidad de reabrir la economía y, a fines de abril, Piñera anunció un plan de reapertura por etapas que llamó Retorno Seguro. “No existe una contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas y proteger sus empleos, ingresos y calidad de vida”, dijo. La estrategia no pretendía suprimir el virus sino mitigar su impacto.

Mientras la izquierda presionaba por subsidios de emergencia para que los trabajadores chilenos pudiesen quedarse en sus casas durante la pandemia, los aliados de Piñera en el Congreso resistieron. Para mayo, con el aumento alarmante de las infecciones y gran parte del país en cuarentena, el debate legislativo estaba estancado en el monto del subsidio familiar que el gobierno pagaría a los más necesitados. Al final, los aliados de Piñera ganaron, y la primera ronda de subsidios fue de solo sesenta y cinco mil pesos, unos ochenta y un dólares. Las familias que atravesaban grandes dificultades en una economía devastada por el coronavirus fueron sometidas a imágenes de senadores que celebraban su victoria legislativa.

Pablo Ortúzar, del centro de estudios conservador I.E.S., me dijo que la estrategia de Piñera era centralizar la respuesta al virus. El índice de aprobación del presidente había bajado hasta un seis por ciento a raíz del estallido. “Esta administración lo vio como una manera de recuperar legitimidad”, dijo Ortúzar. Pronto se hizo evidente que el plan de Piñera para un retorno seguro a la normalidad había sido prematuro. En una entrevista televisiva, Jaime Mañalich, el ministro de Salud, admitió que el virus se había propagado a un ritmo que no había previsto, en parte debido a las condiciones sociales. “Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia”, dijo, en otro ejemplo de la sorprendente desconexión entre la élite política y la realidad en la que viven millones de chilenos.

A mediados de mayo, con un aumento de los nuevos casos de más del sesenta por ciento, se impuso una cuarentena estricta en toda la región metropolitana de Santiago, junto con un par de ciudades de provincias. El Ejército y la policía fueron encargados de hacer cumplir la ley y de detener y arrestar a los infractores. Los residentes de Santiago, a los que anteriormente se les permitía salir diariamente, ahora estaban limitados a dos salidas por semana, para hacer compras y otras necesidades. A mediados de junio, Chile tenía una de las tasas de infección per cápita más altas del mundo, y unos días más tarde Mañalich renunció, después de que el sitio web de investigación ciper revelara una discrepancia entre el número de muertes comunicadas en sus sesiones informativas diarias a la nación y el número, mucho más alto, que envió a la Organización Mundial de la Salud. A finales de junio, más de doscientos setenta y cinco mil chilenos habían dado positivo en las pruebas de covid-19, y el virus se había cobrado más de cinco mil vidas.

Al igual que los disturbios de las semanas posteriores al estallido hicieron posible un acuerdo sobre un plebiscito, la pandemia y la maltrecha economía presentaron a la izquierda chilena otra oportunidad inesperada. Esta vez, era la oportunidad de reformar las controvertidas pensiones privadas conocidas como A.F.P., que son más o menos como las 401(k) estadounidenses, solo que con míseros retornos. La propuesta permitiría a los trabajadores chilenos retirar el diez por ciento de sus A.F.P. sin penalización. El fantasma del estallido se cernía sobre el debate. “Si se rechaza el retiro se viene una nueva explosión”, dijo un senador. Por su parte, la udi, el partido conservador fundado por Jaime Guzmán, argumentó que las reformas propuestas eran una solución a corto plazo que tendría consecuencias a largo plazo para la clase media. Pablo Ortúzar me dijo que encontraba frustrante todo el debate. “El problema es que no se discutió sobre el bien común, ni del impacto económico”, dijo. Los trabajadores de la economía informal fueron dejados fuera, y por supuesto aquellos con ahorros se beneficiarían más. Ortúzar vio la presión de la izquierda como algo puramente táctico. “Todo estaba orientado por la polarización de octubre”, dijo. Sin embargo, el voto del Senado fue visto por millones de chilenos. Cuando se aprobó la medida de reforma, muchos barrios de Santiago volvieron a estallar en un cacerolazo festivo. Catalina Pérez me dijo que “el retiro del diez por ciento de fondos de pensiones será recordado como uno de los hitos fundacionales del Chile que nació en octubre”.

A finales de julio, con la curva de coronavirus aplanándose, el país se preparó cautelosamente para reabrir por segunda vez. La última cuarentena que cubría la Zona Cero se levantó el 17 de agosto, y los residentes salieron de sus casas para descubrir que el barrio había sido renovado: muchos de sus coloridos murales y gran parte de los grafitis políticos habían sido cubiertos con pintura fresca, las farolas reparadas, las aceras restauradas. Pronto los manifestantes, ahora en menor número y flanqueados por grandes contingentes de la policía, aparecieron de nuevo en la Plaza Dignidad. Para entonces, algunas partes del país habían estado en un confinamiento continuo durante cuatro meses y medio.

Una tarde de marzo fui con el politólogo Claudio Fuentes a una escuela en La Florida, un barrio de clase trabajadora al sudeste de Santiago. El día era brillante y caluroso, y parecía hacerse más brillante y más caluroso cuanto más nos alejábamos del centro de la ciudad. Esta era una Santiago diferente, descolorida, con menos árboles y avenidas más anchas, y cuadra tras cuadra de viviendas de baja altura.

Fuentes enseña en la Universidad Diego Portales, pero en el período previo a la votación había salido de las aulas y ofrecía talleres sobre la constitución y su historia a grupos comunitarios y escuelas de todo el país. Era un proyecto personal, y me dijo que le resultaba alentador descubrir el interés que había en el tema. El estallido había hecho que la gente estuviera hambrienta de saber más sobre la constitución actual, sobre lo que podría significar el plebiscito. Sin embargo, la misma desconfianza que muchos chilenos sentían hacia la élite política se extendía a él, me dijo Fuentes. Él encontró esto desconcertante, difícil de cuadrar con sus propios antecedentes. Había crecido en San Bernardo, otra comuna obrera al sur de Santiago, hijo de un camionero y una ama de casa. Su apellido no es el típico de clase alta de la élite chilena, ni, con su pelo oscuro y su piel color oliva, se veía como tal. Pero era profesor universitario, había estudiado en el extranjero, a veces incluso aparecía en la televisión, y eso era suficiente. Cada vez que impartía un taller, incluso cuando entraba en espacios que le eran totalmente familiares, tenía que demostrar que pertenecía.

Cuando llegamos a la escuela y nos presentamos, el guardia de seguridad nos informó que el evento había sido cancelado. Nos quedamos allí un momento, estupefactos, hasta que el guardia finalmente sonrió. Era una broma sobre el coronavirus, contada en ese pasado, reciente pero borroso, en el que la gente aún podía bromear sobre el virus. Todos nos reímos, y el guardia nos hizo señas para que entráramos. En la cafetería, unas doscientas sillas de madera con espaldar recto habían sido dispuestas en filas. Mientras esperábamos a los alumnos, charlé con un profesor veterano, alto y delgado, llamado Sergio Salazar, quien me dijo que en la noche del estallido los padres de familia del barrio se habían reunido para proteger la escuela, por si la rabia se desbordaba y alguien atacaba el edificio. Afortunadamente, dijo, no había pasado nada.

Unos minutos después, los estudiantes uniformados entraron, llenando primero las filas traseras, bromeando con sus compañeros, echando unas cuantas miradas ambivalentes a los desconocidos. Fuentes empezó enseguida con preguntas: “¿Cuántos de ustedes saben que hay plebiscito en abril?”. Todos levantaron la mano. Rápidamente estableció lo que estaba en juego en el debate. “¿Cómo —preguntó a los estudiantes— queremos ser gobernados?”.

Lo que siguió fue un debate reflexivo sobre la estructura política de una nación, la mecánica del voto, los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, y lo que podría estar por delante si el referéndum se aprobaba. Incluso entonces, los detalles estaban en constante transformación. Solo la semana anterior, el Congreso había ordenado la paridad de género para una asamblea constitucional, en caso de que gane el Apruebo. Se habló de garantías similares para la comunidad mapuche, el grupo indígena más grande de Chile, que constituye más del siete por ciento de la población. Mientras tanto, los estudiantes tenían sus propias preguntas: ¿Por qué no renuncia Piñera? (No puede, por ley.) ¿Quién podría escribir una nueva constitución? (O un grupo de ciudadanos elegidos o un grupo de ciudadanos y legisladores, según el resultado de la votación). ¿Qué podría decir ese nuevo documento? Esta última pregunta no tenía respuesta por el momento, y los que se oponen al plebiscito argumentan que ese es precisamente el peligro. ¿Por qué debería Chile saltar a lo desconocido? ¿Por qué no reformar la constitución existente?

Chile, explicó Fuentes a los estudiantes, ha tenido diez constituciones en su historia, pero ninguna ha sido escrita por el pueblo. En un momento dado, preguntó a los estudiantes si pensaban que su país era una democracia.

Toda la sala de jóvenes gritó: “¡No!”.

Vi a los adultos en la sala intercambiar miradas confusas. Sergio, el profesor con el que había estado charlando, había respondido que sí, y ahora estaba de pie con los brazos cruzados, sonriendo torpemente

Fuentes admitió más tarde que le había sorprendido la unanimidad y la vehemencia de la respuesta a lo que él consideraba una pregunta sencilla con una respuesta sencilla. Chile es una democracia, una democracia imperfecta, pero una democracia de todos modos. Luego dijo: “Pero hay que distinguir entre la democracia formal, elecciones, etc., y una democracia más sustantiva, la que conlleva un sentido de pertenencia, donde sientes que tus decisiones importan”. A la luz de esa definición más elástica, fue fácil entender la respuesta de los estudiantes. En Chile, “no existe ese vínculo entre representantes y representados”, me dijo Fuentes. Esperaba una gran participación en el plebiscito de octubre, una victoria convincente; de lo contrario, temía que se perdiera el momento y la oportunidad de construir una democracia más auténtica.

Unos años después del golpe de 1973, Jaime Guzmán escribió un artículo de opinión para El Mercurio, un periódico de derecha que apoyaba a Pinochet. El proyecto constitucional del dictador se estaba poniendo en marcha, con el liderazgo de Guzmán. “Nadie que lea el texto de la Constitución de 1925”, escribió Guzmán, “puede adquirir un verdadero convencimiento de que aquella está vigente”. Continuó: “está muerta en la realidad práctica y, lo que es aún más importante, en la mente del pueblo chileno”.

En septiembre, las encuestas, como lo habían hecho consistentemente a lo largo del año, auguraban una victoria para una nueva convención constitucional. Por la propia lógica de Guzmán, parece que la constitución de 1980 ya está muerta. ♦

(Traducción de inglés a español por Sabrina Duque.)

Este artículo fue publicado en inglés, en la edición impresa del 12 de Octubre del 2020, con el título “Chile at the Barricades”.

Daniel Alarcón es escritor en The New Yorker.